Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!
Замонавий инсоннинг энг катта муаммоларидан бири — кун давомида ҳеч қандай оғир жисмоний меҳнат қилмаса ҳам, ўзини ҳолдан тойган, бўшашиб қолган ва руҳий жиҳатдан тугагандек ҳис қилишидир. Кўпчилик бу ҳолатни оддий чарчоқ ёки стресс деб ўйлайди, бироқ асл муаммо анча чуқурроқ: биз ҳар куни ўз ички қувватимизни кераксиз баҳслар, оқланишлар, ўзгаларни кутиш ва ортиқча шикоятларга сарфлаб юборамиз. Психология ва шахсий ривожланиш бўйича халқаро экспертлар инсоннинг ички ядросини мустаҳкамловчи, шахсий чегараларни ҳимоя қилувчи ҳамда муваффақиятга етакловчи 10 та универсал ҳаётий қоидани тавсия этади. Хўш, нега хато қилганда узоқ оқланмаслик керак, режаларни сир сақлаш инсонга қандай куч беради ва қатъий «йўқ» дейиш одати инсон тақдирини қандай ўзгартиради? Мақола охирида эса асосий интрига — шахсий принципларга содиқ қолишнинг муҳимлиги ва инсон қувватини тиклаш бўйича энг самарали ҳаётий ечимнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Энергия ўғриларидан халос бўлиш: Вақт ва фикрни асраш санъати
Инсон руҳий кучини сақлаб қолиши учун, энг аввало, уни ташқарига беҳуда оқизиб юборадиган тешикларни ёпиши лозим:
Оқланишга вақт сарфламанг: Хато қилдингизми, уни шунчаки тузатинг ва мавзуни дарҳол ёпинг. Узоқ ва чўзилган оқланишлар инсонни сунъий равишда айбдорлик ҳиссига боғлаб қўяди;
Режаларни оммага ошкор қилманг: Ҳали бошланмаган ишлар ҳақида олдиндан гапириш мияга сохта қониқиш беради. Муваффақият жараёнда эмас, фақат аниқ натижада акс этиши шарт;
Бир илтимосдан ортиқ сўраманг: Агар бирор киши илтимосингизни эътиборсиз қолдирган бўлса, уни такрорлаб ялинманг — ишни ўз кучингиз билан бажаринг. Бу мустақилликни шакллантиради;
Кечикканларни кутманг: Ўз вақтини қадрламаган инсонни бошқалар ҳам ҳурмат қилмайди. Белгиланган вақтдан кеч қолганларга боғланиб қолмаслик — вақт қадрини англашнинг биринчи белгисидир;
Бефойда баҳслардан қочинг: Бировнинг фикри ёки қарашини ўзгартириш учун ўз асаб ва қувватингизни қурбон қилманг. Ҳақиқий куч — сукут сақлаб, ўз йўлида давом этишдадир.
«Сиз ўзгалар фикрини бошқара олмайсиз, аммо ўз кучингиз ва диққатингизни кимга ва нимага сарфлашни мутлақ назорат қила оласиз», — дейилади замонавий коучинг таҳлилларида.
Шахсий чегаралар ва интизом: Бошқаларга боғланиб қолмаслик қоидалари
Ўз қадрини билган ва ички кучга эга инсон ҳеч қачон носоғлом муҳитда узоқ қолмайди:
Ўз вақтида кетишни билиш: Сизни, меҳнатингизни ёки борлигингизни қадрламайдиган давралар, иш жойлари ёки муносабатлардан ўз вақтида ва хотиржам узоқлашинг;
Айбдорликсиз «йўқ» дейиш: Бошқаларнинг кўнглига қараш учун ўз манфаатларини қурбон қилиш руҳий заифликдир. «Йўқ» дейишни аниқ, қатъий ва ҳеч қандай виждон азобисиз айтишга ўрганинг;
Шахсий билим ва кўникмаларга инвестиция: Ўз устингизда тинимсиз ишланг, янги касбий маҳоратларни эгалланг — чунки ақлий бойлик ва кўникмаларни ҳеч ким тортиб ололмайди;
Шикоят ва нолишни тўхтатиш: Муаммоларни муҳокама қилиб, нолиб ўтириш ҳолатни оғирлаштиради. Бунинг ўрнига бор эътиборни аниқ ва тезкор ечимларни топишга қаратинг.
Асосий ечим ва ўз принципларига содиқ шахснинг мутлақ қудрати
Кўпчилик инсонларни қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу 10 та қоида ичида инсоннинг жамиятдаги ҳурмати ва ички барқарорлигини таъминловчи энг мустаҳкам устун нимада эканидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, инсоннинг ҳақиқий кучи унинг шахсий принципларида маҳкам туришида намоён бўлади. Ҳатто сизнинг мустаҳкам қарашларингиз ва қатъий сўзингиз кимларнингдир ғашига тегса ёки атрофдагиларга ёқмаса ҳам, ўз чегараларингиздан чекинманг. Чунки одамлар ўз сўзи ва тамойилига эга шахсларни ҳар доим ички ҳайиқиш билан ҳурмат қилади. Ушбу 10 та одатни ҳаётига татбиқ этган инсон нафақат ички кучини сақлаб қолади, балки ҳар қандай мураккаб вазиятда ҳам совуққон етакчига айланади.
Сизнингча, кундалик ҳаётда ўз қувватимизни сақлаб қолиш учун ушбу 10 та қоидадан қайси бирини амалга ошириш энг катта иродани талаб қилади: оқланмасдан мавзуни ёпишми ёки одамларга қатъий «йўқ» деб жавоб беришми? Ўз тажрибангизда бефойда баҳслар энергияни сўриб олганини сезганмисиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳаётда мустаҳкам ички кучга эга бўлишни хоҳлаган яқинларингиз ҳамда дўстларингизга ушбу муҳим тавсияларни улашинг!
…