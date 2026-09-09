Open Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилди
Қашқадарё вилояти Ғузор туманида Open Budget лойиҳаси доирасида аҳоли ташаббуси билан қурилган стадионнинг кейинчалик тадбиркорга ижарага берилгани ҳақида хабар тарқалди.
Маълум қилинишича, Қўштепа маҳалласи аҳолиси овоз бериш жараёнида фаол иштирок этиб, стадион қурилиши лойиҳасини ғолиб қилган. Объект қурилиб, фойдаланишга топширилганидан сўнг маҳалла аҳолиси ундан фойдалана бошлаган.
Бироқ орадан вақт ўтиб, мазкур стадион аукционга чиқарилиб, тадбиркорга ижарага берилгани маълум бўлган. Айтилишича, бу ҳақда маҳалла аҳолиси, ҳатто маҳалла раиси ҳам олдиндан хабардор бўлмаган.
Шундан сўнг аҳоли масалани жамоатчилик фаоли Хушнудбек Худойбердиевга етказган. У ўз подкастида ушбу ҳолат юзасидан Иқтисодиёт ва молия вазирлигига мурожаат қилганини маълум қилган.
Хушнудбек Худойбердиевнинг айтишича, вазирликка мурожаатидан сўнг ҳолат ўрганилган ва муаммо ҳал этилган.
Айни пайтда стадионнинг қайси асосда аукционга чиқарилгани, ижара шартлари ва кейинчалик қандай қарор қабул қилингани юзасидан расмий идораларнинг тўлиқ изоҳи очиқ манбаларда мавжуд эмас.
…