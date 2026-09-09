Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)

·33·Дунё
Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)

Британиялик тез овқат ейиш бўйича рекордчи Лиа Шуткевер бурритони энг қисқа вақтда еб тугатиш бўйича Guinness World Records рекордини янгилади. Бу ҳақда Fox News хабар берди.

У 2026 йил 4 август куни Лондондаги Guinness World Records бош қароргоҳида ўтказилган синовда бир дона бурритони атиги 30,75 сонияда еб тугатди.

Шу тариқа Шуткевер аввалги рекордни 1,6 сонияга яхшилади. У мазкур рекордни аввал ҳам қўлга киритган эди. 2022 йилда у бурритони 32,35 сонияда еб, рекорд ўрнатган. Кейинчалик америкалик Мики Судо 31,47 сониялик натижа билан унинг рекордини янгилаган.

Эндиликда эса Лиа Шуткевер 30,75 сониялик натижа билан яна рекордчига айланди.

БурритонирекордБританияGuinnessЛиа Шуткевертез овқатFox News
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Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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