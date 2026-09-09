Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)
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Британиялик тез овқат ейиш бўйича рекордчи Лиа Шуткевер бурритони энг қисқа вақтда еб тугатиш бўйича Guinness World Records рекордини янгилади. Бу ҳақда Fox News хабар берди.
У 2026 йил 4 август куни Лондондаги Guinness World Records бош қароргоҳида ўтказилган синовда бир дона бурритони атиги 30,75 сонияда еб тугатди.
Шу тариқа Шуткевер аввалги рекордни 1,6 сонияга яхшилади. У мазкур рекордни аввал ҳам қўлга киритган эди. 2022 йилда у бурритони 32,35 сонияда еб, рекорд ўрнатган. Кейинчалик америкалик Мики Судо 31,47 сониялик натижа билан унинг рекордини янгилаган.
Эндиликда эса Лиа Шуткевер 30,75 сониялик натижа билан яна рекордчига айланди.
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