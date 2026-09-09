Давлат мулки ва ерларини сотиб олиш шартлари енгиллаштирилади

·10·Ўзбекистон
Давлат мулки ва ерларини сотиб олиш шартлари енгиллаштирилади

Ўзбекистонда давлат активлари ва ер участкаларини хусусийлаштиришда тадбиркорлар учун қатор енгилликлар жорий этилмоқда. Бу Президентнинг 28 августдаги фармонида белгиланган.

Унга кўра, давлат активини сотиб олишда аванс тўлови 30 фоиздан 15 фоизга туширилади. Шунингдек, актив қийматини 6 ой ичида тўлиқ тўлаган тадбиркорга 25 фоиз чегирма берилади.

Бундан ташқари, актив қийматининг ярмини (50 фоиз)тўлаган харидорга қолган қисмини 7 йил давомида фоизсиз бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти яратилади (ёки 35 фоизини 3 ойда тўлаб, қолганини 5 йилга фоизсиз бўлиб тўлаш мумкин).

Ер участкалари эса тадбиркорга тайёр ҳолда таклиф этилади. Яъни қурилиш учун зарур рухсатлар, архитектура-режалаштириш топшириғи ва лойиҳа ҳужжатлари тайёрланган ҳолда аукционга чиқарилади. Бу тадбиркорларни ҳужжат тўплаш учун ойлаб вақт сарфлашдан халос қилади.

Шунингдек, аукционда уч ой давомида сотилмаган давлат мулкининг бошланғич нархи босқичма-босқич 10 фоизгача пасайтирилиши белгиланган.

Ислоҳотлардан мақсад — иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш, самарасиз фойдаланилаётган активларни хусусий секторга ўтказиш ҳамда улар асосида янги лойиҳалар ва иш ўринлари яратишдан иборат.

хусусийлаштиришдавлат активлариер участкалартадбиркорлараванс тўловчегирмааукцион
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкинЭртага Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғиши мумкинБугун, 14:45Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиБугун, 14:18Давлат муассасалари фаолиятига кескин чеклов: Янги муассасалар ташкил этиш тақиқланадиДавлат муассасалари фаолиятига кескин чеклов: Янги муассасалар ташкил этиш тақиқланадиБугун, 11:00Ер савдосида муҳим ўзгариш: 3 ой сотилмаган ерлар учун «тайёр пакет» тизими жорий этилдиЕр савдосида муҳим ўзгариш: 3 ой сотилмаган ерлар учун «тайёр пакет» тизими жорий этилдиБугун, 10:54Судялар учун минимал ёш 35 ёшдан 30 ёшга туширилиши мумкинСудялар учун минимал ёш 35 ёшдан 30 ёшга туширилиши мумкинБугун, 07:22Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Шавкат Мирзиёев етти ойда беш давлатнинг юксак мукофотини олди (фото)Кеча, 22:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди