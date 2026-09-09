Самарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяпти

·0·Жамият
Самарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяпти

Ижтимоий тармоқларда Самарқанд вилояти Булунғур туманида яшовчи, 2001 йилда туғилган аёл билан боғлиқ мурожаат тарқалди. Унда аёл ҳужжатларда вафот этган шахс сифатида қайд этилгани ва бу муаммони уч йилдан бери ҳал қила олмаётганини айтган.

Аёлнинг сўзларига кўра, у 2022 йил август ойида Булунғур туманидаги туғруқхонада фарзандли бўлган. Бироқ чақалоқ вафот этган. Унинг таъкидлашича, айнан шу жараёнда тиббиёт ходимлари томонидан хатолик юз бериб, электрон тизимга онанинг ўлими ҳақидаги маълумот ҳам киритилган.

Аёл ушбу ҳолатдан 2023 йилда яна туғруқхонага мурожаат қилганида хабар топганини билдирган. Унинг айтишича, тиббиёт ходимлари хатони тан олиб, бунинг учун узр сўраган ва маълумотлар тузатилганини маълум қилган.

Бироқ муаммо шу билан тугамаган. Аёл кредит олиш мақсадида банкка мурожаат қилганида, тизимда ҳанузгача у вафот этган шахс сифатида қайд этилгани аниқланган.

Мурожаат муаллифининг таъкидлашича, у мазкур хатони тузатиш учун бир нечта ташкилотга мурожаат қилган. Шунга қарамай, уч йил давомида масала тўлиқ ҳал этилмаган.

БулингурСамарқандҳужжатлартўғруқхонабанкмурожаат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Open Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилдиOpen Budget орқали қурилган стадион тадбиркорга ижарага берилгани айтилдиБугун, 16:04Чорвоқда чўкиб кетган оила аъзоларидан бирининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган оила аъзоларидан бирининг жасади топилдиБугун, 14:58Тошкентда Matiz ёниб кетдиТошкентда Matiz ёниб кетдиБугун, 14:35Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)Германиядан Тошкентга келган жўнатмадан наркотик моддалар чиқди (видео)Бугун, 12:58Қорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида сайёр қабул ўтказилдиҚорақалпоғистон Республикаси Бўзатов туманида сайёр қабул ўтказилдиБугун, 12:33Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Энди Таиландга виза олиш учун Москвага бориш шарт эмас...Бугун, 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи