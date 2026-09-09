Самарқандлик аёл уч йилдан бери ҳужжатларда тириклигини исботлай олмаяпти
Ижтимоий тармоқларда Самарқанд вилояти Булунғур туманида яшовчи, 2001 йилда туғилган аёл билан боғлиқ мурожаат тарқалди. Унда аёл ҳужжатларда вафот этган шахс сифатида қайд этилгани ва бу муаммони уч йилдан бери ҳал қила олмаётганини айтган.
Аёлнинг сўзларига кўра, у 2022 йил август ойида Булунғур туманидаги туғруқхонада фарзандли бўлган. Бироқ чақалоқ вафот этган. Унинг таъкидлашича, айнан шу жараёнда тиббиёт ходимлари томонидан хатолик юз бериб, электрон тизимга онанинг ўлими ҳақидаги маълумот ҳам киритилган.
Аёл ушбу ҳолатдан 2023 йилда яна туғруқхонага мурожаат қилганида хабар топганини билдирган. Унинг айтишича, тиббиёт ходимлари хатони тан олиб, бунинг учун узр сўраган ва маълумотлар тузатилганини маълум қилган.
Бироқ муаммо шу билан тугамаган. Аёл кредит олиш мақсадида банкка мурожаат қилганида, тизимда ҳанузгача у вафот этган шахс сифатида қайд этилгани аниқланган.
Мурожаат муаллифининг таъкидлашича, у мазкур хатони тузатиш учун бир нечта ташкилотга мурожаат қилган. Шунга қарамай, уч йил давомида масала тўлиқ ҳал этилмаган.
…