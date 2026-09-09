Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилди

·50·Техно
Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилди

Смартфонлар бозорида етакчи ўринлар учун курашаётган Honor бренди ўзининг навбатдаги флагмани — Honor Magic 9 Pro Max моделини оммага кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг жонли суратлари ва унинг бой савдо тўплами тақдимотга уч ҳафта қолганида интернетга сиздирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги мобил қурилма ўзининг яшил рангдаги кўркам корпуси билан бир қарашдаёқ эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчи бу сафар тўлиқ металл корпус дизайнига таяниб, қурилманинг ҳам рамкасини, ҳам орқа панелини сезиларли даражада янгилаган. Айниқса, орқа панелнинг марказида жойлашган янги думалоқ камера блоки ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Профессионал кино олами руҳидаги камера

Маълум бўлишича, Honor муҳандислари камера модулини лойиҳалашда афсонавий ARRIФЛEХ 35 кинокамерадан илҳом олишган. Бу модел тарихдаги илк профессионал ARRI қурилмаларидан бири ҳисобланади. Компания нафақат ташқи кўринишда, балки тасвирларни қайта ишлаш жараёнида ҳам ARRI билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда. Ушбу ҳамкорлик мобил суратга олиш сифатини мутлақо янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Флагманнинг оптик имкониятлари ҳам ҳақиқий профессионал даражада эканлиги кўриниб турибди. Смартфон иккита улкан 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Улардан бири 1/1,28 дюймли асосий сенсор бўлса, иккинчиси 1/1,4 дюймли илғор перископик телефото объективдир.

Кенгайтирилган профессионал тўплам

ixbt.com хабарига кўра, қурилма билан бирга келувчи қадоқ ва қўшимча жиҳозлар ҳам фойдаланувчиларни бефарқ қолдирмайди. Ишлаб чиқарувчи мобил фотография ихлосмандлари учун махсус профессионал тутқич (рукотка) ҳамда иккита алоҳида телеконвертерни тайёрлаган.

Ушбу аксессуарлар қаторига 200 мм фокус масофасига эга G200 телеконвертери ва 500 мм масофани қамраб олувчи G500 модели киради. Мазкур қўшимчалар смартфон имкониятларини профессионал фотоаппаратлар даражасига яқинлаштиради.

Ҳозирча қурилманинг бошқа техник тавсилотлари сир сақланаётган бўлсада, мухлислар кўп кутишларига тўғри келмайди. Honor Magic 9 сериясининг расмий тақдимот маросими жорий йилнинг 28 сентябрига белгиланган бўлиб, ўшанда барча махфий маълумотлар тўлиқ ошкор этилади.

HonorМагик 9 Pro MaxСмартфонларТехнологияларARRI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаHonor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқдаБугун, 15:53Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиБугун, 15:00DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиDLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиБугун, 14:28Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиБугун, 13:52Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиAnthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиБугун, 13:24Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди