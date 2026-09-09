Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилди
Смартфонлар бозорида етакчи ўринлар учун курашаётган Honor бренди ўзининг навбатдаги флагмани — Honor Magic 9 Pro Max моделини оммага кўрсатди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг жонли суратлари ва унинг бой савдо тўплами тақдимотга уч ҳафта қолганида интернетга сиздирилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги мобил қурилма ўзининг яшил рангдаги кўркам корпуси билан бир қарашдаёқ эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчи бу сафар тўлиқ металл корпус дизайнига таяниб, қурилманинг ҳам рамкасини, ҳам орқа панелини сезиларли даражада янгилаган. Айниқса, орқа панелнинг марказида жойлашган янги думалоқ камера блоки ўзига хослиги билан ажралиб туради.
Профессионал кино олами руҳидаги камераМаълум бўлишича, Honor муҳандислари камера модулини лойиҳалашда афсонавий ARRIФЛEХ 35 кинокамерадан илҳом олишган. Бу модел тарихдаги илк профессионал ARRI қурилмаларидан бири ҳисобланади. Компания нафақат ташқи кўринишда, балки тасвирларни қайта ишлаш жараёнида ҳам ARRI билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда. Ушбу ҳамкорлик мобил суратга олиш сифатини мутлақо янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Флагманнинг оптик имкониятлари ҳам ҳақиқий профессионал даражада эканлиги кўриниб турибди. Смартфон иккита улкан 200 мегапикселли сенсор билан жиҳозланади. Улардан бири 1/1,28 дюймли асосий сенсор бўлса, иккинчиси 1/1,4 дюймли илғор перископик телефото объективдир.
Кенгайтирилган профессионал тўпламixbt.com хабарига кўра, қурилма билан бирга келувчи қадоқ ва қўшимча жиҳозлар ҳам фойдаланувчиларни бефарқ қолдирмайди. Ишлаб чиқарувчи мобил фотография ихлосмандлари учун махсус профессионал тутқич (рукотка) ҳамда иккита алоҳида телеконвертерни тайёрлаган.
Ушбу аксессуарлар қаторига 200 мм фокус масофасига эга G200 телеконвертери ва 500 мм масофани қамраб олувчи G500 модели киради. Мазкур қўшимчалар смартфон имкониятларини профессионал фотоаппаратлар даражасига яқинлаштиради.
Ҳозирча қурилманинг бошқа техник тавсилотлари сир сақланаётган бўлсада, мухлислар кўп кутишларига тўғри келмайди. Honor Magic 9 сериясининг расмий тақдимот маросими жорий йилнинг 28 сентябрига белгиланган бўлиб, ўшанда барча махфий маълумотлар тўлиқ ошкор этилади.
…