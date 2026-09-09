Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)
Қозоғистонлик блогер Жанерке Элшин ота-онасининг 60 йиллик юбилейи муносабати билан катта тўй ташкил этди. Тахминан 150 нафар меҳмон қатнашган тадбирда таниқли санъаткорлар иштирокида концерт дастури намойиш этилган.
Байрамнинг энг кўп муҳокама қилинган жиҳатларидан бири меҳмонларга тайёрланган совғалар бўлди. Уларга турли қимматбаҳо буюмлар, жумладан, тошлар билан безатилган заргарлик тақинчоқлари тарқатилган.
Дастлаб ижтимоий тармоқларда меҳмонларга бриллиантли тақинчоқлар берилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Кейинчалик Жанерке Элшин совғалардаги тошлар табиий бриллиант эмас, балки моиссанит эканини маълум қилган.
Шунингдек, тадбирда Dyson техникалари, ювиш қурилмалари ва смартфонлар каби бошқа совғалар ҳам ўйналган. Блогер тайёрланган совғалар сони меҳмонлар сонидан ҳам кўпроқ бўлганини айтган.
…