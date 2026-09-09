Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)

·5·Дунё
Тўй меҳмонларига қимматбаҳо тақинчоқлар улашилди (видео)

Қозоғистонлик блогер Жанерке Элшин ота-онасининг 60 йиллик юбилейи муносабати билан катта тўй ташкил этди. Тахминан 150 нафар меҳмон қатнашган тадбирда таниқли санъаткорлар иштирокида концерт дастури намойиш этилган.

Байрамнинг энг кўп муҳокама қилинган жиҳатларидан бири меҳмонларга тайёрланган совғалар бўлди. Уларга турли қимматбаҳо буюмлар, жумладан, тошлар билан безатилган заргарлик тақинчоқлари тарқатилган.

Дастлаб ижтимоий тармоқларда меҳмонларга бриллиантли тақинчоқлар берилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Кейинчалик Жанерке Элшин совғалардаги тошлар табиий бриллиант эмас, балки моиссанит эканини маълум қилган.

Шунингдек, тадбирда Dyson техникалари, ювиш қурилмалари ва смартфонлар каби бошқа совғалар ҳам ўйналган. Блогер тайёрланган совғалар сони меҳмонлар сонидан ҳам кўпроқ бўлганини айтган.

БлогерТуйМоиссанитБриллиантТехникаларМеҳмонларСанъат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бурритони 30 сонияда еб, жаҳон рекордини янгилади (видео)Бугун, 16:14Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаЎғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган отаБугун, 15:16Балиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБалиқчи океанда саккиз кундан сўнг тирик ҳолда қутқарилдиБугун, 14:4722 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этди22 ёшли Австриялик гўзаллик маликаси кутилмаганда вафот этдиБугун, 14:31Трамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиТрамп тўрт ёрдамчисига 155 минг доллар совға қилдиБугун, 14:28АҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаАҚШ ўзга сайёраликлар билан боғлиқ эҳтимолга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Қиёмат куни балиғи ҳақиқатан борми? Олимлар жавоб берди
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
Юзи 95 фоиздан ортиқ тук билан қопланган ҳиндистонлик рекордчи
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
“Ҳотдог олиб бердим-ку!”: Мессининг ўғлига бераётган тарбияси тармоқларда муҳокамада
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда
16 ёшли йигит беш йилдан бери ҳовузда яшамоқда