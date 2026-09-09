Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди

·0·Авто
Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди

Япониянинг Toyota автоконцерни автомобил ўғриликлари сонининг ортиб бориши фонида ўзининг машҳур йўлтанламаслари учун қўшимча хавфсизлик чораларини кўрди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания Австралия бозорида Land Cruiser 300 ва Land Cruiser Prado 250 модделлари учун мўлжалланган қўшимча антиўғри тизимини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги электрон имкониятлар ва иш принципи

Мазкур иккиламчи иммобилайзер машиналарни олиб қочишга уринишлардан ишончлироқ ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, унинг қиймати ўрнатиш харажатлари билан бирга 1260 долларни ташкил этади. Янги қурилма автомобилнинг заводда ўрнатилган штатли иммобилайзеридан қатъий назар, мустақил равишда ишлайди.

Мутахассисларнинг тушунтиришича, агар қўшимча тизимнинг электрон брикети транспорт воситаси яқинида бўлмаса, двигателни ишга туширишнинг иложи йўқ. Шу сабабли, қароқчиларга фақат завод ҳимоя тизимини четлаб ўтишнинг ўзи кифоя қилмайди, бу эса жиноятчилар ишини сезиларли даражада қийинлаштиради.

Мустақил қувват манбаига эга сигналлаштириш

Мажмуага ўзининг алоҳида захира аккумуляторига эга бўлган махсус товушли сигналлаштириш мосламаси ҳам киритилган. Ушбу тизим ҳатто автомобилнинг асосий электр таъминоти тўлиқ узиб қўйилган тақдирда ҳам рухсатсиз кириш уринишларини сезиб, дарҳол ишга тушиш хусусиятига эга.

Автосалонларда ушбу хавфсизлик тўпламини ўрнатиш жараёни тахминан беш соатни талаб қилади. Шунингдек, жараён давомида рул устунига қўшимча қизил рангли индикатор ўрнатилади ва ойнага мазкур қўшимча антиўғри тизими мавжудлиги ҳақида огоҳлантирувчи махсус стикер ёпиштирилади.

Кафолат шартлари ва бозор талаблари

Ушбу қўшимча ускунага автомобилнинг қолган завод кафолати ёки ўрнатилган пайтдан бошлаб амал қиладиган алоҳида икки йиллик кафолат татбиқ этилади — қайси бири узоқроқ муддатга эга бўлса, ўша вариант қўлланилади. Аввалроқ Toyota Аустралиа бренди Land Cruiser хавфсизлигини ошириш учун механик рул блокаторини таклиф қилган эди, бироқ мустақил синовлар уни махсус электр жиҳозлари ёрдамида тезда очиш мумкинлигини кўрсатганди.

Янги электрон иммобилайзернинг жорий этилиши Австралияда автомобил ўғриликлари кўпайгани билан бевосита боғлиқ. Расмий статистикага кўра, ўтган йили мамлакат бўйлаб машина ўғирлаш ҳолатлари 2,5 фоизга ошган бўлса, Виктория штатининг ўзида 2025 йилда суғурта компанияларига шу сабабли келиб тушган мурожаатлар сони нақ 25 фоизга кўпайган.

ToyotaLand CruiserАвто ўғриликАвстралияАвтомобил хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди07.09, 00:29Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди06.09, 19:53Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиМитсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади05.09, 19:29Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиЯнги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди05.09, 15:29Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиToyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгилади05.09, 13:57150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди150 минг километр йўл юрган электромобиллар батареяси ҳолати маълум қилинди05.09, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди