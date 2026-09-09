Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди
Япониянинг Toyota автоконцерни автомобил ўғриликлари сонининг ортиб бориши фонида ўзининг машҳур йўлтанламаслари учун қўшимча хавфсизлик чораларини кўрди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания Австралия бозорида Land Cruiser 300 ва Land Cruiser Prado 250 модделлари учун мўлжалланган қўшимча антиўғри тизимини намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги электрон имкониятлар ва иш принципиМазкур иккиламчи иммобилайзер машиналарни олиб қочишга уринишлардан ишончлироқ ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, унинг қиймати ўрнатиш харажатлари билан бирга 1260 долларни ташкил этади. Янги қурилма автомобилнинг заводда ўрнатилган штатли иммобилайзеридан қатъий назар, мустақил равишда ишлайди.
Мутахассисларнинг тушунтиришича, агар қўшимча тизимнинг электрон брикети транспорт воситаси яқинида бўлмаса, двигателни ишга туширишнинг иложи йўқ. Шу сабабли, қароқчиларга фақат завод ҳимоя тизимини четлаб ўтишнинг ўзи кифоя қилмайди, бу эса жиноятчилар ишини сезиларли даражада қийинлаштиради.
Мустақил қувват манбаига эга сигналлаштиришМажмуага ўзининг алоҳида захира аккумуляторига эга бўлган махсус товушли сигналлаштириш мосламаси ҳам киритилган. Ушбу тизим ҳатто автомобилнинг асосий электр таъминоти тўлиқ узиб қўйилган тақдирда ҳам рухсатсиз кириш уринишларини сезиб, дарҳол ишга тушиш хусусиятига эга.
Автосалонларда ушбу хавфсизлик тўпламини ўрнатиш жараёни тахминан беш соатни талаб қилади. Шунингдек, жараён давомида рул устунига қўшимча қизил рангли индикатор ўрнатилади ва ойнага мазкур қўшимча антиўғри тизими мавжудлиги ҳақида огоҳлантирувчи махсус стикер ёпиштирилади.
Кафолат шартлари ва бозор талаблариУшбу қўшимча ускунага автомобилнинг қолган завод кафолати ёки ўрнатилган пайтдан бошлаб амал қиладиган алоҳида икки йиллик кафолат татбиқ этилади — қайси бири узоқроқ муддатга эга бўлса, ўша вариант қўлланилади. Аввалроқ Toyota Аустралиа бренди Land Cruiser хавфсизлигини ошириш учун механик рул блокаторини таклиф қилган эди, бироқ мустақил синовлар уни махсус электр жиҳозлари ёрдамида тезда очиш мумкинлигини кўрсатганди.
Янги электрон иммобилайзернинг жорий этилиши Австралияда автомобил ўғриликлари кўпайгани билан бевосита боғлиқ. Расмий статистикага кўра, ўтган йили мамлакат бўйлаб машина ўғирлаш ҳолатлари 2,5 фоизга ошган бўлса, Виктория штатининг ўзида 2025 йилда суғурта компанияларига шу сабабли келиб тушган мурожаатлар сони нақ 25 фоизга кўпайган.
…