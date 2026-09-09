Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқда
Zamin.uz ахборот сайтининг ixbt.com маълумотига таяниб хабар беришича, Honor компанияси ўзи ишлаб чиққан «Тап то Шаре» технологик стандарти расман жорий этилганини эълон қилди. Ушбу янгилик Android экотизимидаги етакчи брендлар ўртасида файлларни бир тегишда узатиш ва ўзаро маълумот алмашиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда смартфон фойдаланувчилари дуч келадиган асосий қийинчиликлардан бири бу турли ишлаб чиқарувчилар қурилмалари ўртасида маълумот алмашишнинг мураккаблигидир. Ушбу ташаббус айнан шу муаммони ҳал этиб, фойдаланувчиларга қулайлик яратишга қаратилган.
Голден Стандард Аллиансе бирлашмаси ва унинг аҳамиятиHonor компанияси Хитойнинг асосий Android брендлари билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадида Голден Стандард Аллиансе ташкилотига бирлашди. Мазкур алянсга Honor билан бир қаторда Oppo, Vivo ва Xiaomi каби гигантлар ҳам кирди.
Ушбу ҳамкорлик натижасида мазкур компанияларнинг смартфонлари битта ишлаб чиқарувчи экотизимига боғланиб қолмаган ҳолда, «телефонни яқинлаштир ва юбор» тамойили асосида ишлаш имкониятига эга бўлади. Аслини олганда, Хитой ишлаб чиқарувчилари турли Android брендлари ўртасида ишлайдиган ўзига хос муқобил АирДроп тизимини яратишди.
Янги функцияга эга биринчи қурилмаларЯнги технология МагикОС 11 дастурий таъминотида тўлиқ даражада амалга оширилди. Бу эса фойдаланувчиларга турли маркадаги қурилмалар ўртасида ҳеч қандай қўшимча дастурларсиз маълумот узатиш имконини тақдим этади.
Маълум қилинишича, ушбу функцияга эга бўладиган илк флагман линия Honor Magic9 серияси бўлади. Кейинчалик эса ушбу имконият бошқа қўллаб-қувватловчи моделларга ҳам татбиқ этилиши кутилмоқда.
…