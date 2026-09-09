Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқда

·4·Техно
Honor, Oppo, Vivo ва Xiaomi қурилмалари орасида тезкор файл алмашинуви йўлга қўйилмоқда

Zamin.uz ахборот сайтининг ixbt.com маълумотига таяниб хабар беришича, Honor компанияси ўзи ишлаб чиққан «Тап то Шаре» технологик стандарти расман жорий этилганини эълон қилди. Ушбу янгилик Android экотизимидаги етакчи брендлар ўртасида файлларни бир тегишда узатиш ва ўзаро маълумот алмашиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда смартфон фойдаланувчилари дуч келадиган асосий қийинчиликлардан бири бу турли ишлаб чиқарувчилар қурилмалари ўртасида маълумот алмашишнинг мураккаблигидир. Ушбу ташаббус айнан шу муаммони ҳал этиб, фойдаланувчиларга қулайлик яратишга қаратилган.

Голден Стандард Аллиансе бирлашмаси ва унинг аҳамияти

Honor компанияси Хитойнинг асосий Android брендлари билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадида Голден Стандард Аллиансе ташкилотига бирлашди. Мазкур алянсга Honor билан бир қаторда Oppo, Vivo ва Xiaomi каби гигантлар ҳам кирди.

Ушбу ҳамкорлик натижасида мазкур компанияларнинг смартфонлари битта ишлаб чиқарувчи экотизимига боғланиб қолмаган ҳолда, «телефонни яқинлаштир ва юбор» тамойили асосида ишлаш имкониятига эга бўлади. Аслини олганда, Хитой ишлаб чиқарувчилари турли Android брендлари ўртасида ишлайдиган ўзига хос муқобил АирДроп тизимини яратишди.

Янги функцияга эга биринчи қурилмалар

Янги технология МагикОС 11 дастурий таъминотида тўлиқ даражада амалга оширилди. Бу эса фойдаланувчиларга турли маркадаги қурилмалар ўртасида ҳеч қандай қўшимча дастурларсиз маълумот узатиш имконини тақдим этади.

Маълум қилинишича, ушбу функцияга эга бўладиган илк флагман линия Honor Magic9 серияси бўлади. Кейинчалик эса ушбу имконият бошқа қўллаб-қувватловчи моделларга ҳам татбиқ этилиши кутилмоқда.

HonorXiaomiOppoVivoТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиБугун, 15:22Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Air Пумп 3 автоматик насосини тақдим этдиБугун, 15:00DLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиDLSS 5 технологияси MacBook Pro да синаб кўрилдиБугун, 14:28Xiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиXiaomi 18T ва 18T Pro смартфонлари расмий базада қайд этилдиБугун, 13:52Anthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиAnthropic тадқиқотчиси сунъий интеллект пойгасидан воз кечдиБугун, 13:24Apple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаApple ўзининг илк буклама телефонини тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди