"Бахт"ни кейинга қолдирманг: унинг энг катта "сири" шу!
«Уй олсам бахтли бўламан», «машина олсам ҳаётим ўзгаради», «севган инсонимга турмушга чиқсам, ниҳоят бахтни ҳис қиламан»...
Кўпчилик бахтни айнан шу тарзда тасаввур қилади. Гўё унга етишиш учун аввал қандайдир муҳим воқеа содир бўлиши керак. Аммо бир савол бор: ўша орзу қилинган нарсага эришгандан кейин ҳам инсон нима учун баъзан ўзини бахтли ҳис қилмайди?
Атрофимизда бунга жавоб бўладиган мисоллар жуда кўп.
Биз бахтни доимо «кейин»дан қидирамиз
Инсон ўз ҳаётини шартларга боғлашга осон ўрганиб қолади:
уйли бўлсам — бахтли бўламан;
яхши машина олсам — хотиржам яшайман;
кўпроқ пул топсам — муаммоларим тугайди;
севган инсонимга эришсам — ҳаётим мукаммал бўлади;
орзу қилган ишимга кирсам — ўзимни бахтли ҳис қиламан.
Бир қарашда бу мантиқан тўғридай туюлади.
Аммо ҳаётда ҳамма нарса бундай ишламайди.
Бойлик бор, аммо хотиржамлик йўқ
Катта уйда яшаётган инсонни кўриб, уни автоматик равишда бахтли деб ўйлаш мумкин.
Лекин унинг уйида қандай суҳбатлар бўлаётганини, қалбида қандай ўйлар кечаётганини ҳеч ким билмайди.
Қиммат машина минган одамнинг ҳам ўз ташвишлари бор.
Яқиндагина бир-бирини севиб турмуш қурган жуфтлик ҳам вақт ўтиб, арзимаган сабаблар туфайли бир-биридан норози бўлиб қолиши мумкин.
Демак, бахтнинг ўзи уйда, машинада ёки муносабатнинг бошланишида эмас.
Энг катта хато — бахтни шартга боғлаш
«Мана шу нарса бўлса, бахтли бўламан», деган фикр инсонни доим кейинги босқичга интилишга мажбур қилади.
Бир орзу амалга ошади.
Кейин эса янги мақсад пайдо бўлади.
Янги мақсад эса яна бахтни келажакка суриб қўяди.
Шу тариқа инсон ўз ҳаётидаги энг муҳим нарсани — ҳозирги кунни ҳис қилишни унутиб қўяди.
Бахт — эришиб бўлинадиган манзил эмас. У инсон ўзида ҳис қиладиган ҳолат.
Бугунги ҳаётингизда ҳам бахт учун сабаблар бор
Бахтли бўлиш учун ҳаётингиз идеал бўлиши шарт эмас.
Соғ-саломат уйғониш.
Яқин инсон билан суҳбатлашиш.
Оила билан бир дастурхон атрофида ўтириш.
Севимли иш билан шуғулланиш.
Кўчада хотиржам юриш.
Ўз орзуларингиз сари яна бир қадам ташлаш.
Булар оддий нарсалардек кўринади. Аммо инсон кўпинча айнан шу оддий лаҳзаларнинг қадрини кейинроқ тушунади.
Ўзингизга учта савол бериб кўринг:
Агар бугунги ҳаётимдаги барча оддий нарсалар бир кунга йўқолса, нималарни соғинган бўлардим?
Мен ҳозир бор нарсаларимнинг қадрини билаяпманми?
Бахтни доимо келажакдаги бирор воқеага боғлаб қўймаяпманми?
Бу саволларга самимий жавоб беришнинг ўзи инсоннинг ҳаётга қарашини ўзгартириши мумкин.
Ҳаёт кутганимиздан тезроқ ўтади
Энг катта муаммо шундаки, инсон бахтли бўлишни доим кейинга қолдириб юраверади.
«Ҳозир бироз қийналай, кейин яхши яшайман».
«Аввал пул топай, кейин дам оламан».
«Аввал мақсадларимга етай, кейин ҳаётдан завқланаман».
Аммо «кейин» деган вақт ҳар доим ҳам биз ўйлагандек келавермайди.
Шунинг учун бахтни бирор катта воқеанинг келишига боғлаб қўйиш шарт эмас.
Бахтли бўлиш учун ҳамма нарса мукаммал бўлиши керак эмас
Сизда ҳозир орзу қилган уйингиз бўлмаслиги мумкин.
Қиммат машина ҳам бўлмаслиги мумкин.
Ҳаётингизда сиз кутган инсон ҳам ҳали пайдо бўлмаган бўлиши мумкин.
Лекин бугунги кунни қадрлаш учун буларнинг барчасини кутиш шарт эмас.
Бор нарсаларингизни қадрланг. Яқинларингизни асранг. Оддий лаҳзалардан завқ олинг. Орзуларингиз сари ҳаракат қилинг, аммо бахтни фақат мақсадга етиб борганингиздан кейин бошланадиган нарса деб ўйламанг.
Чунки ҳаёт жуда тез ўтади.
Ва инсоннинг энг катта афсуси баъзан эришолмаган орзуси эмас, балки қўлида бўлган бахтни вақтида сезмагани бўлиши мумкин.
…