Ўзбекистонда радарлар фаолияти устидан назорат кучайтирилди
1 дақиқа ўқиш28
Ижтимоий тармоқларда радарлар қонунга хилоф равишда ишлаётгани ва ҳайдовчилар тезлигини амалдаги кўрсаткичдан юқори қайд этаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Шундан сўнг Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати республика бўйлаб фото-видео қайд этиш қурилмалари ва радарлар фаолиятини текшириш чораларини кўришини маълум қилди.
Текширувлар махсус жиҳозланган автомобиллар ёрдамида мамлакатнинг барча ҳудудларида ўтказилади. Бунда радарларнинг белгиланган техник талабларга мувофиқлиги, тезликни қайд этиш аниқлиги ва қонуний асосда ишлаётгани кўриб чиқилади.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…