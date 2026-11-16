Сирил Ган ва Жош Хокит жангидан кейин UFC юлдузлари иккига бўлинди
Нью-Йоркдаги «Мэдисон Сквер Гарден» аренасида бўлиб ўтган UFC 334 турнирининг марказий жанги ММА мухлисларига унутилмас лаҳзаларни тақдим этди. Оғир вазн тоифасидаги чемпион Сирил Ган ва америкалик Жош Хокит ўртасидаги беш раундлик тўқнашувда ҳар икки жангчи ҳам ғалаба учун бор кучини ишга солди. Бироқ якунда ҳакамлар бир овоздан француз спортчисининг қўлини кўтарди.
48:47, 48:47, 48:47 ҳисобидаги ғалабадан кейин Ган чемпионлик камарини сақлаб қолди. Аммо жанг тугаши билан баҳслар ҳам якунланмади. UFC юлдузлари ва собиқ жангчилар ижтимоий тармоқларда ўз фикрларини билдириб, айримлари икки спортчини мақтади, бошқалари эса ҳакамлар қарорини муҳокама қилди.
Беш раундлик жангда чемпионлик камари ҳал бўлди
Жош Хокит жангнинг илк сониялариданоқ юқори суръат ва кучли босим билан ҳаракат қилди. Америкалик спортчи рақибини орқага чекинишга мажбур этишга, яқин масофада курашишга ва партерга ўтказишга бир неча бор уринди.
Сирил Ган эса ўзининг зарба техникаси, ҳаракатчанлиги ва масофани назорат қилиш маҳоратига таянди. Франциялик жангчи аниқ зарбалар билан жавоб қайтарди, рақибининг ҳужумларини тўхтатишга ва керакли вазиятларда қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилди.
Беллашув давомида Хокитнинг тинимсиз босими, Ганнинг эса аниқроқ зарбалари жангни янада қизиқарли қилди. Айниқса, ҳал қилувчи раундларда француз спортчиси ўзини қўлга олиб, устунликни сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Якунда учала ҳакам ҳам 48:47 ҳисобида Ганнинг ғалабасини қайд этди. Шу тариқа чемпион ўз камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
ММА юлдузлари жангдан ҳайратда қолди
Жангдан кейин ижтимоий тармоқларда машҳур жангчиларнинг муносабатлари пайдо бўлди. Уларнинг аксарияти икки спортчининг жасорати, чидамлилиги ва беш раунд давомида юқори суръатни сақлаб қолганини эътироф этди.
Бразилиялик Пауло Коста кўрганларидан ҳайратда қолганини яширмади:
«Мен ҳозир нимани кўрдим? Бу иккиси 25 дақиқа давомида бир-бирини мағлуб этиш учун бор кучини ишга солди. Ақлбовар қилмас жанг. Шунчаки ҳурмат!»
Собиқ UFC чемпиони Фрэнсис Нганну ҳам ғолибни табриклади:
«Зўр жанг бўлди! Табриклайман, Бон Гамин!»
Мераб Двалишвили эса ушбу тўқнашувни янада юқори баҳолади:
«Бу мен кўрган UFC'нинг энг яхши оғир вазн жангларидан бири!»
Генри Сехудо ҳам Жош Хокитнинг чиқишини алоҳида эътироф этди:
«Жош Хокит — оғир вазн тоифаси учун керак бўлган нарса!»
Дерек Брансон эса жангдан кейин оғир вазн дивизионидаги ўзгаришларга эътибор қаратди:
«Бу оғир вазннинг келажаги — ажойиб формада бўлган ва жанг қила оладиган икки оғир вазн жангчиси. Семиз оғир вазн жангчиларига хайр! Хокитга ҳурмат. Ажойиб чиқиш!»
Ҳокитнинг тезлиги ва босими алоҳида эътироф этилди
Жангнинг энг кўп муҳокама қилинган жиҳатларидан бири — Жош Хокитнинг оғир вазн учун ғайриоддий тезлиги ва тўхтовсиз босими бўлди.
Алан Жобэн бу ҳақда шундай фикр билдирди:
«Ҳеч қачон оғир вазн жангчиси Хокитдек тезликда жанг қилмаган. Ақлбовар қилмас босим ва тезлик!»
Билли Куарантилло ҳам америкалик спортчининг чидамлилигини таъкидлади:
«Хокит бир нечта кучли зарбаларга дош берди ва бу жангни кўримли қилди. Албатта, у менга ёқа бошлади».
Мэтт Браун эса Хокитни очиқчасига қўллаб-қувватлади:
«Хокит ўзига керак бўлган ишни қиляпти! Сизлар нима десангиз ҳам, менга фарқи йўқ. Мен Жош Хокитни яхши кўраман!»
Жош Эмметт ҳам «Мэдисон Сквер Гарден»даги тўқнашувни ҳақиқий жанг сифатида баҳолади:
«Кечанинг марказий жангида ҳақиқий уруш бўлди!»
Татьяна Суарес ва Стивен Асплунд ҳам беллашувни юқори баҳолаб, уни кечанинг энг қизиқарли воқеаларидан бири сифатида эътироф этди.
Ҳамма ҳам ҳакамлар қарорига қўшилмади
Жангнинг рақобатли кечгани ҳакамлар қарори юзасидан ҳам турли фикрлар пайдо бўлишига сабаб бўлди. Айрим мутахассислар ғалабани Ганга муносиб деб ҳисоблаган бўлса, бошқалар Хокитнинг фойдасига овоз берган бўларди.
ММА журналисти Аарон Бронстетер ўз ҳисоб-китобида ғалабани америкалик жангчига берди:
«Менда Хокит фойдасига 48:47 ҳисобида. Жуда яқин жанг бўлди, унда ҳар бирининг ғалаба қозониш имконияти бор эди. Ўйлашимча, биринчи ва бешинчи раундлар ҳал қилувчи бўлди. Мутлақо ақлсиз жанг».
Бен Фоулкс эса аксинча, чемпионнинг ғалабасини маъқуллади:
«Оғир вазн тоифасидаги беш раундлик жангни чиндан ҳам ақл бовар қилмайдиган даражада қизиқарли томоша қилиш камдан-кам учрайди. Лекин мен ғалабани Ганга берган бўлардим».
Майк Бон ҳам беллашувни сўнгги 15 йилда кўрган энг яхши жангларидан бири деб атади. Унинг фикрича, Хокитнинг юқори темпига чидаш ва ҳал қилувчи вазиятларда аниқ ҳаракат қилиш Ган учун осон бўлмаган.
«Жуда яқин жанг бўлди ва мен уларнинг реваншини кўришдан мамнун бўлардим».
Жон Жонсдан ҳам ўзига хос муносабат
UFC тарихидаги энг машҳур жангчилардан бири Жон Жонс ҳам ушбу тўқнашувни эътиборсиз қолдирмади. У ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ўзи ҳақида ёмон гапирган жангчилар кейинги беллашувларда мағлуб бўлиб келаётганини таъкидлади.
«Биламан, бу энг ақлбовар қилмас тасодиф, лекин мен ҳақимда ёмон гапирган ҳар бир жангчи кейинги жангида мағлуб бўлади. Қасам ичаман, бу кўп йиллардан бери шундай бўлиб келяпти. Ажабо. Зўр иш, француз! Ўша мураббийлар, лекин натижалар бошқача».
Жонснинг бу гаплари ҳам мухлислар орасида алоҳида муҳокамага сабаб бўлиши мумкин. Унинг Ганни табриклаши эса француз жангчисининг чиқишига берилган яна бир эътиборли баҳо бўлди.
Ган чемпионлигини сақлади, аммо Хокит ҳам мухлислар эътиборини қозонди
Ушбу жангнинг расмий ғолиби Сирил Ган бўлди. Бироқ Жош Хокит ҳам ўзининг тўхтовсиз босими, тезлиги ва чидамлилиги билан оғир вазн дивизионидаги жиддий рақиблардан бири эканини кўрсатди.
Энг муҳими, беллашувдан кейинги муносабатлар фақат ғолибни табриклаш билан чекланмади. Кўплаб жангчилар икки спортчининг ҳам меҳнатини эътироф этди, айримлари эса реванш ўтказилишини исташини билдирди.
Энди асосий савол очиқ қолмоқда: агар Сирил Ган ва Жош Хокит яна бир бор октагонда учрашса, бу сафар кимнинг қўли баланд келади?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…