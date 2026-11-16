Венгрияда собиқ вазирнинг ферма ва омборларидан 19,5 миллион доллар нақд пул топилди

1 дақиқа ўқиш37
Венгрияда собиқ вазирнинг ферма ва омборларидан 19,5 миллион доллар нақд пул топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Венгриянинг собиқ миллий тараққиёт вазири Миклош Сештакка тегишли ферма ва омборлардан 19,5 миллион доллар еквивалентидаги нақд пул мусодара қилинди.
  • 12–13 ноябр кунлари ўтказилган тинтувлар давомида топилган маблағларни ҳисоблаш учун 12 нафар ходим 8 соат вақт сарфлаган.
  • Собиқ вазир 2015–2018 йилларда «Воланбусз» давлат транспорт компаниясидан пора олганлик ва буджетга зарар етказганликда гумон қилинмоқда.

Венгрияда сиёсий майдонни ларзага келтирган йирик коррупция можароси юзасидан янги тафсилотлар ошкор бўлди. Собиқ миллий тараққиёт вазири Миклош Сештакка қарши ўтказилган кенг кўламли тинтувларда ўрмонлар, фермалар, омборлар ва яширин сейфлардан жами 19,5 миллион доллар эквивалентидаги нақд пул мусодара қилинди.

Тинтувлар ва топилган рекорд даражадаги маблағлар

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 12–13 ноябрь кунлари ўтказилган тезкор тинтувлар чоғида улкан миқдордаги чет эл ва маҳаллий валюталар аниқланган:

  • Форинт: 5 миллиард 71 миллион 632 минг венгрия форинти;

  • Евро: 2 миллион 658 минг 350 евро;

  • Доллар: 1 миллион 257 минг 100 АҚШ доллари.

Мусодара қилинган нақд пулларни санаб чиқишнинг ўзи катта операцияга айланган. Давлат ғазначилигининг 12 нафар ходими 5 та махсус қурилмадан фойдаланган ҳолда маблағларни аниқ ҳисоблаш учун нақ 8 соат вақт сарфлаган.

Тергов тафсилотлари

Асосий кўрсаткичлар ва фактлар

Гумонланувчи

Миклош Сештак (Венгриянинг собиқ миллий тараққиёт вазири, 2014–2018 йй.)

Дахлсизлик

Сентябрь ойи охирида депутатлик дахлсизлигидан маҳрум этилиб, ҳибсга олинган

Мусодара қилинган маблағ

Жами 19,5 миллион доллар эквивалентидаги нақд пул

Тергов сабаби

«Volánbusz» давлат транспорт компаниясидан пора олиш ва бюджетга зарар етказиш

Коррупция схемаси ва тергов версияси

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тергов версиясига кўра, Миклош Сештак Виктор Орбан ҳукумати даврида (2015–2018 йилларда) ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда «Volánbusz» давлат транспорт компаниясидан пора олганликда гумон қилинмоқда. У автобусларни сунъий равишда бозор нархидан қимматга сотиб олиш орқали давлатга катта миқдорда моддий зарар етказганликда айбланмоқда.

Шуни таъкидлаш жоизки, собиқ вазир ўзига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этмоқда. Унинг адвокатлари эса тинтув пайтида топилган пуллар бевосита Миклош Сештакка тегишли экани ҳали ҳеч қандай расмий ҳужжат ёки далиллар билан тўлиқ исботланмаганини билдирмоқда. Ҳозирда мазкур шов-шувли иш бўйича қўшимча тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Сизнингча, Европа давлатларида коррупцияга қарши курашиш ва яширин маблағларни фош этишда бу каби қатъий чоралар қанчалик самарали? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Дунё янгиликлари