Венгрияда собиқ вазирнинг ферма ва омборларидан 19,5 миллион доллар нақд пул топилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Венгриянинг собиқ миллий тараққиёт вазири Миклош Сештакка тегишли ферма ва омборлардан 19,5 миллион доллар еквивалентидаги нақд пул мусодара қилинди.
- 12–13 ноябр кунлари ўтказилган тинтувлар давомида топилган маблағларни ҳисоблаш учун 12 нафар ходим 8 соат вақт сарфлаган.
- Собиқ вазир 2015–2018 йилларда «Воланбусз» давлат транспорт компаниясидан пора олганлик ва буджетга зарар етказганликда гумон қилинмоқда.
Венгрияда сиёсий майдонни ларзага келтирган йирик коррупция можароси юзасидан янги тафсилотлар ошкор бўлди. Собиқ миллий тараққиёт вазири Миклош Сештакка қарши ўтказилган кенг кўламли тинтувларда ўрмонлар, фермалар, омборлар ва яширин сейфлардан жами 19,5 миллион доллар эквивалентидаги нақд пул мусодара қилинди.
Тинтувлар ва топилган рекорд даражадаги маблағлар
Маълумотларга кўра, жорий йилнинг 12–13 ноябрь кунлари ўтказилган тезкор тинтувлар чоғида улкан миқдордаги чет эл ва маҳаллий валюталар аниқланган:
Форинт: 5 миллиард 71 миллион 632 минг венгрия форинти;
Евро: 2 миллион 658 минг 350 евро;
Доллар: 1 миллион 257 минг 100 АҚШ доллари.
Мусодара қилинган нақд пулларни санаб чиқишнинг ўзи катта операцияга айланган. Давлат ғазначилигининг 12 нафар ходими 5 та махсус қурилмадан фойдаланган ҳолда маблағларни аниқ ҳисоблаш учун нақ 8 соат вақт сарфлаган.
Тергов тафсилотлари
Асосий кўрсаткичлар ва фактлар
Гумонланувчи
Миклош Сештак (Венгриянинг собиқ миллий тараққиёт вазири, 2014–2018 йй.)
Дахлсизлик
Сентябрь ойи охирида депутатлик дахлсизлигидан маҳрум этилиб, ҳибсга олинган
Мусодара қилинган маблағ
Жами 19,5 миллион доллар эквивалентидаги нақд пул
Тергов сабаби
«Volánbusz» давлат транспорт компаниясидан пора олиш ва бюджетга зарар етказиш
Коррупция схемаси ва тергов версияси
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг тергов версиясига кўра, Миклош Сештак Виктор Орбан ҳукумати даврида (2015–2018 йилларда) ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда «Volánbusz» давлат транспорт компаниясидан пора олганликда гумон қилинмоқда. У автобусларни сунъий равишда бозор нархидан қимматга сотиб олиш орқали давлатга катта миқдорда моддий зарар етказганликда айбланмоқда.
Шуни таъкидлаш жоизки, собиқ вазир ўзига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этмоқда. Унинг адвокатлари эса тинтув пайтида топилган пуллар бевосита Миклош Сештакка тегишли экани ҳали ҳеч қандай расмий ҳужжат ёки далиллар билан тўлиқ исботланмаганини билдирмоқда. Ҳозирда мазкур шов-шувли иш бўйича қўшимча тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Сизнингча, Европа давлатларида коррупцияга қарши курашиш ва яширин маблағларни фош этишда бу каби қатъий чоралар қанчалик самарали? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…