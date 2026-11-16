“Чеченка” номи билан танилган блогер тўртинчи фарзандининг жинсини маълум қилди (видео)

1 дақиқа ўқиш4
“Чеченка” номи билан танилган блогер тўртинчи фарзандининг жинсини маълум қилди (видео)

«Чеченка» номи билан ижод қилувчи блогер Гулзода Абдуллаева бўлажак фарзандининг жинсини маълум қилди. У уч нафар фарзанди билан gender-party ташкил этиб, оиласида яна бир ўғил фарзанд дунёга келишини нишонлади.

Видеода блогер фарзандлари билан катта қути ичидан чиқарилган узун кўк-пушти рангли қоғоз лентани тортаётгани акс этган. Лента аввал кўк ва пушти рангда бўлса-да, охирида кўк ранг билан тугайди. Бу эса Гулзоданинг тўртинчи фарзанди ўғил бўлишини англатади.

“Чеченка” номи билан танилган блогер тўртинчи фарзандининг жинсини маълум қилди (видео)

Блогер видео остида: «Машааллоҳ! Митти фариштам, акаларинг ва опанг сени кутишяпти. Gender-party қилишга ҳам улгурдим», дея изоҳ қолдирган.

Ушбу видеога кузатувчилар ҳам илиқ муносабат билдирган. Изоҳларда блогерга табриклар йўлланиб, бўлажак фарзандини соғ-саломат бағрига босиши тилак қилинган.

Маълумот учун, Гулзода Абдуллаеванинг ҳозирда икки ўғил ва бир қизи бор. Тўртинчи фарзанди дунёга келгач, у уч ўғил ва бир қизининг онасига айланади.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари