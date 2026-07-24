Дэвид Бекхэм ЖЧ-2026 орқали қанча пул ишлади?
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Англия терма жамоасининг собиқ сардори Дэвид Бекхэм 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати давомида иштирок этган реклама кампаниялари орқали тахминан 25 миллион АҚШ доллари даромад қилди. Бу ҳақда Marca хабар берди.
Маълум қилинишича, Бекхэм камида 11 та машҳур бренднинг реклама кампанияларида иштирок этган. У чипс ва пиводан тортиб, банк хизматларигача бўлган турли маҳсулот ва хизматларни тарғиб қилган.
Унинг реклама орқали топган даромади жаҳон чемпионатида чиқиш қилган машҳур санъаткорлар гонорарларидан ҳам юқори бўлди. Хусусан, очилиш ва ёпилиш маросимларида иштирок этган хонанда Шакира 20 миллион доллар ишлаган бўлса, финал учрашуви танаффусида қўшиқ куйлаган Жастин Бибер 16 миллион доллар гонорар олган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…