Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone 17 Pro Max: Букланувчи экран устунлиги нимада?
Смартфонлар бозоридаги икки етакчи гигант — Samsung ва Apple ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Таниқли инсайдер Ice Universe томонидан эълон қилинган янги видео таққословда Samsung Galaxy З Фолд 8 ва ҳали тақдим этилмаган iPhone 17 Pro Max моделларининг имкониятлари ўзаро солиштирилди. Ушбу таҳлил букланувчи смартфонларнинг анъанавий флагманларга нисбатан асосий устунликларини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таққослаш натижаларига кўра, Samsung Galaxy З Фолд 8 очиқ ҳолатда iPhone 17 Pro Max моделига қараганда анча катта дисплей майдонини тақдим этади. Бу, айниқса, кўп вазифали режимда ишлаш, видеоларни томоша қилиш ва контент истеъмоли учун жуда қулайдир. Масалан, тасвирларни қидириш жараёнида Samsung қурилмаси маълумотларни тўртта устунда кўрсатган бўлса, iPhone экранида фақат иккита устун сиғиши кузатилган. Бу эса фойдаланувчи учун ахборотни қабул қилиш тезлигини икки баробарга оширади.
Енгил корпус ва фойдаланиш қулайлигиТехник жиҳатдан Samsung Galaxy З Фолд 8 нафақат экран ҳажми, балки вазни билан ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Янги авлод букланувчи қурилмаси ўзининг йирик дисплейига қарамасдан, Apple флагманидан сезиларли даражада енгилроқ экани маълум бўлди. Бу Samsung муҳандисларининг корпус материаллари ва ички архитектура устида жиддий ишлаганидан далолат беради. Ice Universe маълумотига кўра, Galaxy Z Фолд 8 экран технологиясида ҳам бир қатор муҳим ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, улар тасвир сифатини янада яхшилайди.
Apple компанияси ҳам букланувчи смартфонлар бозорига киришга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Миш-мишларга кўра, Купертино гигантининг илк "китобча" шаклидаги iPhone қурилмаси 7,8 дюймли ички экранга эга бўлиши кутилмоқда. Бироқ, ушбу инновацион маҳсулотнинг нархи анча юқори бўлиши, яни 2000 доллардан ошиши тахмин қилинмоқда. Бу эса Samsung учун нарх сиёсати борасида маълум устунлик яратиши мумкин.
Ишлаб чиқаришдаги тўсиқларApple компаниясининг ишлаб чиқариш бўйича ҳамкори бўлган Foxconn ҳозирда iPhone Ultra ва букланувчи моделлар устида ишлашда баъзи техник муаммоларга дуч келаётгани айтилмоқда. Ҳозирда муҳандислар ишлаб чиқариш жараёнига сўнгги ўзгартиришларни киритмоқдалар. Бу ҳолат Apple'нинг букланувчи қурилмалар бозорига чиқишини бироз кечиктириши ёки маҳсулот таннархига таъсир қилиши мумкин.
Ўзбекистон бозорида ҳам букланувчи смартфонларга бўлган қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Samsung компаниясининг Фолд серияси аллақачон ўз мухлисларига эга бўлиб улгурган бўлса, Apple мухлислари бренднинг илк букланувчи гаджетини интиқлик билан кутишмоқда. Galaxy Z Фолд 8 нинг енгиллиги ва функционаллиги уни нафақат кўнгилочар қурилма, балки бизнес вакиллари учун ҳам қулай иш қуролига айлантириши шубҳасиз.
…