Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone 17 Pro Max: Букланувчи экран устунлиги нимада?

·333·Техно
Samsung Galaxy З Фолд 8 ва iPhone 17 Pro Max: Букланувчи экран устунлиги нимада?

Смартфонлар бозоридаги икки етакчи гигант — Samsung ва Apple ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. Таниқли инсайдер Ice Universe томонидан эълон қилинган янги видео таққословда Samsung Galaxy З Фолд 8 ва ҳали тақдим этилмаган iPhone 17 Pro Max моделларининг имкониятлари ўзаро солиштирилди. Ушбу таҳлил букланувчи смартфонларнинг анъанавий флагманларга нисбатан асосий устунликларини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таққослаш натижаларига кўра, Samsung Galaxy З Фолд 8 очиқ ҳолатда iPhone 17 Pro Max моделига қараганда анча катта дисплей майдонини тақдим этади. Бу, айниқса, кўп вазифали режимда ишлаш, видеоларни томоша қилиш ва контент истеъмоли учун жуда қулайдир. Масалан, тасвирларни қидириш жараёнида Samsung қурилмаси маълумотларни тўртта устунда кўрсатган бўлса, iPhone экранида фақат иккита устун сиғиши кузатилган. Бу эса фойдаланувчи учун ахборотни қабул қилиш тезлигини икки баробарга оширади.

Енгил корпус ва фойдаланиш қулайлиги

Техник жиҳатдан Samsung Galaxy З Фолд 8 нафақат экран ҳажми, балки вазни билан ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Янги авлод букланувчи қурилмаси ўзининг йирик дисплейига қарамасдан, Apple флагманидан сезиларли даражада енгилроқ экани маълум бўлди. Бу Samsung муҳандисларининг корпус материаллари ва ички архитектура устида жиддий ишлаганидан далолат беради. Ice Universe маълумотига кўра, Galaxy Z Фолд 8 экран технологиясида ҳам бир қатор муҳим ўзгаришлар амалга оширилган бўлиб, улар тасвир сифатини янада яхшилайди.

Apple компанияси ҳам букланувчи смартфонлар бозорига киришга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Миш-мишларга кўра, Купертино гигантининг илк "китобча" шаклидаги iPhone қурилмаси 7,8 дюймли ички экранга эга бўлиши кутилмоқда. Бироқ, ушбу инновацион маҳсулотнинг нархи анча юқори бўлиши, яни 2000 доллардан ошиши тахмин қилинмоқда. Бу эса Samsung учун нарх сиёсати борасида маълум устунлик яратиши мумкин.

Ишлаб чиқаришдаги тўсиқлар

Apple компаниясининг ишлаб чиқариш бўйича ҳамкори бўлган Foxconn ҳозирда iPhone Ultra ва букланувчи моделлар устида ишлашда баъзи техник муаммоларга дуч келаётгани айтилмоқда. Ҳозирда муҳандислар ишлаб чиқариш жараёнига сўнгги ўзгартиришларни киритмоқдалар. Бу ҳолат Apple'нинг букланувчи қурилмалар бозорига чиқишини бироз кечиктириши ёки маҳсулот таннархига таъсир қилиши мумкин.

Ўзбекистон бозорида ҳам букланувчи смартфонларга бўлган қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Samsung компаниясининг Фолд серияси аллақачон ўз мухлисларига эга бўлиб улгурган бўлса, Apple мухлислари бренднинг илк букланувчи гаджетини интиқлик билан кутишмоқда. Galaxy Z Фолд 8 нинг енгиллиги ва функционаллиги уни нафақат кўнгилочар қурилма, балки бизнес вакиллари учун ҳам қулай иш қуролига айлантириши шубҳасиз.

SamsungiPhoneGalaxy Z Фолд 8AppleСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб