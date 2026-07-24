Starlink ва Луизиана: Оптик толали интернет етиб бормаган ҳудудлар сунъий йўлдошга ўтади

·43·Техно
Starlink ва Луизиана: Оптик толали интернет етиб бормаган ҳудудлар сунъий йўлдошга ўтади

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ҳамда АҚШнинг Луизиана штати маъмурлари ўртасида муҳим келишув имзоланди. Федерал Броадбанд Эқуитй, Аксесс анд Деплоймент (БEАД) дастури доирасида амалга оширилаётган ушбу лойиҳа чекка ҳудудларда рақамли тенгсизликни бартараф этишга қаратилган. Эндиликда оптик толали алоқа линияларини тортиш иқтисодий ва техник жиҳатдан имконсиз бўлган манзиллар Starlink сунъий йўлдош тизими орқали юқори тезликдаги интернет билан таъминланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX 2026-йил ёзининг охирига қадар штатнинг 50 дан ортиқ округидаги 10 635 та объектни тармоққа улаш мажбуриятини олган. Бу лойиҳа Луизиана штатининг кенг полосали интернет қамровини кенгайтириш стратегиясининг ажралмас қисмига айланди. Ҳукумат ҳудуднинг 98–99 фоизини анъанавий оптик толали алоқа билан қамраб олишни режалаштирган бўлса-да, қолган қисмлар мураккаб релеф ва юқори харажатлар туфайли муаммоли бўлиб қолаётган эди.

Анъанавий технологиялардан самаралироқ ечим

Луизиана губернатори Жефф Лендри Starlink технологиясининг ишончлилигига юқори баҳо берди. Унинг таъкидлашича, ушбу тизим табиий офатлар оқибатларини бартараф этиш жараёнида ўзининг самарадорлигини амалда исботлаган. Алоқа инфратузилмаси ишдан чиққан вазиятларда сунъий йўлдош интернети қутқарувчилар ва аҳоли учун ягона алоқа воситаси бўлиб хизмат қилган, бу эса расмийларни SpaceX билан ҳамкорлик қилишга ундаган асосий омиллардан биридир.

SpaceX вакилларининг билдиришича, Starlink хизмати фойдаланувчиларга паст кечикиш даври (латенкй) ва штат талабларидан юқори бўлган тезликни кафолатлайди. Хусусан, маълумотларни юклаб олиш тезлиги сониясига камида 100 Мегабитни, узатиш тезлиги эса 20 Мегабитни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар масофавий таълим, телемедицина ва замонавий рақамли хизматлардан тўлиқ фойдаланиш учун етарли ҳисобланади.

Ушбу лойиҳа АҚШ федерал ҳукуматининг чекка ҳудудларни интернетлаштириш бўйича олиб бораётган кенг кўламли ислоҳотларининг бир қисмидир. Авваллари фақат кабел орқали уланишга таянилган бўлса, эндиликда сунъий йўлдош технологиялари ҳам давлат томонидан қўллаб-қувватланадиган расмий ечимлар қаторига киритилмоқда. Бу эса SpaceX каби хусусий компаниялар учун янги бозорларни очиб беради.

Ўзбекистон шароитида ҳам ушбу тажриба катта аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Мамлакатимизнинг тоғли ва аҳоли зичлиги паст бўлган ҳудудларида оптик толали алоқа ўтказиш катта маблағ талаб қилади. Луизиана мисолида кўриниб турибдики, давлат ва хусусий сунъий йўлдош операторлари ҳамкорлиги рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда энг мақбул йўл бўлиб хизмат қилиши мумкин.

SpaceXStarlinkИнтернетТехнологияЛуизиана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб