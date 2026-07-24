BMW M3 модели электрлашмоқда: Янги авлод ўзининг энг ашаддий рақибига айланади

·36·Авто
BMW M3 модели электрлашмоқда: Янги авлод ўзининг энг ашаддий рақибига айланади

Германиянинг машҳур BMW концерни ўзининг афсонавий M3 моделини бутунлай янги босқичга олиб чиқмоқда. Компаниянинг М бўлинмаси раҳбари Франк ван Меелнинг сўзларига кўра, келажакда сотувга чиқадиган электр қувватли M3 модели бренднинг анъанавий бензинли автомобиллари учун "табиий душман"га айланади. Бу қадам бренд тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги электр кроссовер ва седанлар оиласининг асоси бўлган Неуе Классе платформаси доирасида ишлаб чиқилаётган M3 EV прототипи ўтган ойда кенг жамоатчиликка намойиш этилган эди. Ушбу модел бренднинг спорт меросини ўзида мужассам этган бақувват дизайни ва i3 электр седанининг тубдан ўзгарган қиёфаси билан ажралиб туради. Муҳими шундаки, BMW ички ёнув двигателли моделлардан воз кечмайди ва бензинли M3 нинг янги авлоди электр версия билан бир вақтда сотувга чиқарилади.

Ички рақобат ва техник имкониятлар

Autocar нашрига берган интервюсида Франк ван Меел компания ҳозирда ўз-ўзи билан курашаётганини таъкидлади. "Биз ўзимизнинг энг кўп сотиладиган ва сегментда етакчи бўлган маҳсулотимизга ҳужум қиляпмиз. Икки хил қувват агрегати ўртасидаги бу ички кураш бизни янада яхшироқ технологиялар яратишга ундамоқда", — дейди М бўлинмаси раҳбари. Бу рақобат истеъмолчиларга танлов имкониятини бериши билан бирга, BMW муҳандислари учун катта синовдир.

Янги авлод бензинли M3 модели 3.0 литрли, олти цилиндрли турбо двигател билан жиҳозланади. Ушбу двигател Эуро 7 экологик стандартларига мослаштирилган бўлса-да, унинг қуввати ҳозирги 503 от кучидан кам бўлмаслиги кафолатланган. Шу билан бирга, электр версия ўзининг динамик кўрсаткичлари билан анъанавий моделлардан ўзиб кетиши кутилмоқда.

Тўртта мотор ва янги бошқарув фалсафаси

Электр M3 нинг асосий ўзига хослиги унинг тўртта мустақил электр мотор билан жиҳозланишидир. Бироқ, компания раҳбарияти фақатгина от кучи ортидан қувмасликка қарор қилган. Ван Меелнинг тушунтиришича, ҳайдовчига йўлда 1000 от кучи керак эмас. Асосий эътибор қувватни ҳар бир ғилдиракка ақлли тақсимлаш ва автомобилнинг манёврчанлигини оширишга қаратилади.

  • Тўртта мустақил мотор орқали ҳар бир ғилдиракни алоҳида назорат қилиш;
  • "Ҳеарт оф Жой" деб номланган марказий компьютер тизими орқали динамикани бошқариш;
  • Юқори тезланиш билан бирга ҳайдовчига максимал завқ берувчи бошқарув тизими;
  • Экологик тоза қувват ва спортча тажриба уйғунлиги.
BMW мутахассислари ушбу тизимни кикбоксчи ҳаракатига қиёслашмоқда: спортчи ҳеч қачон икки оёғи билан бир вақтда зарба бермайди, балки вазиятга қараб қўл ва оёқларини навбат билан ишлатади. Тўртта мотор ҳам худди шундай — улар ҳар доим ҳам тўлиқ қувват билан ишламайди, балки йўл ҳолатига қараб энг мақбул тортиш кучини таъминлайди. Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW брендининг электр моделлари, хусусан i7 ва иХ кроссоверлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олсак, янги M3 EV келажакда маҳаллий премиум сегментда ҳам ўз ўрнига эга бўлиши шубҳасиз.

BMWM3ЭлектромобилНеуе КлассеАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаФестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқдаКеча, 11:24Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан