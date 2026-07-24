BMW M3 модели электрлашмоқда: Янги авлод ўзининг энг ашаддий рақибига айланади
Германиянинг машҳур BMW концерни ўзининг афсонавий M3 моделини бутунлай янги босқичга олиб чиқмоқда. Компаниянинг М бўлинмаси раҳбари Франк ван Меелнинг сўзларига кўра, келажакда сотувга чиқадиган электр қувватли M3 модели бренднинг анъанавий бензинли автомобиллари учун "табиий душман"га айланади. Бу қадам бренд тарихидаги энг муҳим бурилиш нуқталаридан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги электр кроссовер ва седанлар оиласининг асоси бўлган Неуе Классе платформаси доирасида ишлаб чиқилаётган M3 EV прототипи ўтган ойда кенг жамоатчиликка намойиш этилган эди. Ушбу модел бренднинг спорт меросини ўзида мужассам этган бақувват дизайни ва i3 электр седанининг тубдан ўзгарган қиёфаси билан ажралиб туради. Муҳими шундаки, BMW ички ёнув двигателли моделлардан воз кечмайди ва бензинли M3 нинг янги авлоди электр версия билан бир вақтда сотувга чиқарилади.
Ички рақобат ва техник имкониятларAutocar нашрига берган интервюсида Франк ван Меел компания ҳозирда ўз-ўзи билан курашаётганини таъкидлади. "Биз ўзимизнинг энг кўп сотиладиган ва сегментда етакчи бўлган маҳсулотимизга ҳужум қиляпмиз. Икки хил қувват агрегати ўртасидаги бу ички кураш бизни янада яхшироқ технологиялар яратишга ундамоқда", — дейди М бўлинмаси раҳбари. Бу рақобат истеъмолчиларга танлов имкониятини бериши билан бирга, BMW муҳандислари учун катта синовдир.
Янги авлод бензинли M3 модели 3.0 литрли, олти цилиндрли турбо двигател билан жиҳозланади. Ушбу двигател Эуро 7 экологик стандартларига мослаштирилган бўлса-да, унинг қуввати ҳозирги 503 от кучидан кам бўлмаслиги кафолатланган. Шу билан бирга, электр версия ўзининг динамик кўрсаткичлари билан анъанавий моделлардан ўзиб кетиши кутилмоқда.
Тўртта мотор ва янги бошқарув фалсафасиЭлектр M3 нинг асосий ўзига хослиги унинг тўртта мустақил электр мотор билан жиҳозланишидир. Бироқ, компания раҳбарияти фақатгина от кучи ортидан қувмасликка қарор қилган. Ван Меелнинг тушунтиришича, ҳайдовчига йўлда 1000 от кучи керак эмас. Асосий эътибор қувватни ҳар бир ғилдиракка ақлли тақсимлаш ва автомобилнинг манёврчанлигини оширишга қаратилади.
- Тўртта мустақил мотор орқали ҳар бир ғилдиракни алоҳида назорат қилиш;
- "Ҳеарт оф Жой" деб номланган марказий компьютер тизими орқали динамикани бошқариш;
- Юқори тезланиш билан бирга ҳайдовчига максимал завқ берувчи бошқарув тизими;
- Экологик тоза қувват ва спортча тажриба уйғунлиги.
…