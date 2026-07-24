«Яширин ҳарбий занжир»: Wildberries омборларига тунги ҳужум сабаби ошкор бўлди
24 июлга ўтар кечаси Россия ва қўшиб олинган Қримдаги энг йирик маркетплейс — Wildberriesʼга тегишли улкан логистика марказлари бир вақтнинг ўзида дронлар нишонига айланди. Ленинград вилояти, Твер ва Симферополь шаҳарларидаги омборларда чиққан аланга ва қора тутун бутун минтақани қамраб олди. Хўш, тинч аҳолига хизмат қилувчи оддий маркетплейс омборлари нега кетма-кет вайрон қилинмоқда ва Зеленский бу борада қандай сирни очди?
Zamin.uz тунги кетма-кет ҳужумлар тафсилоти ва уларнинг ортида турган аслида ҳарбий сабабларни бир жойга жамлади.
Санкт-Петербург, Твер ва Қримда аланга: Тунда нималар юз берди?
Очиқ манбалар ва гувоҳлар томонидан эълон қилинган видеоларга кўра, энг оғир зарба Санкт-Петербург чегарасидаги Всеволожск туманида жойлашган логистика марказига тегди. Шаҳар устига кўтарилган улкан қора тутун ва кетма-кет портлашлардан сўнг Wildberries раҳбарияти объектлар фаолиятини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди.
Wildberries матбуот хизмати баёнотидан:
«Санкт-Петербургдаги Шушари ва Уткина Завод логистика комплекслари фаолияти хавфсизликни таъминлаш мақсадида вақтинча тўхтатилди. Симферополь шаҳридаги саралаш маркази ходимлари эса зудлик билан эвакуация қилинди».
Бундан ташқари, «Қрим шамоли» Telegram-каналига кўра, Судак шаҳридаги электр подстанциясига берилган зарба оқибатида аҳоли электр энергияси ва сув таъминотисиз қолган.
10 фоизлик йўқотиш: Ҳужумлар кўлами қандай?
DW ва «Коммерсантъ» нашрларининг ҳисоб-китобларига кўра, бу маркетплейс инфратузилмасига қилинган биринчи ҳужум эмас. Кетма-кет зарбалар натижасида компания ўзининг умумий логистика қувватларининг салкам 10 фоизидан маҳрум бўлди.
Ҳужум тушган ҳудудлар
Оқибатлари ва объект ҳолати
Ленинград вилояти ва СПб
Логистика комплекслари иши тўхтатилди, ёнғин ўчоқлари кузатилди
Симферополь ва Твер
Омборлар шикастланди, ходимлар эвакуация қилинди
Электросталь ва Котовск
Илгариги зарбаларда 8 киши ҳалок бўлган, 50 га яқин киши жароҳатланган
Краснодар ва Невинномисск
Омборлар илгарироқ жиддий вайрон бўлган ва ишдан чиққан
«Оддий омбор эмас»: Зеленский нега айнан Wildberriesʼни нишонга олди?
Украина президенти Володимир Зеленский ушбу ҳужумларни Россиянинг тинч аҳоли инфратузилмасига бераётган зарбаларига муносиб жавоб деб атади. Аммо асосий сабаб фақат бунда эмас.
Володимир Зеленский:
«Ушбу логистика марказлари Россия ҳарбий саноати учун санкцияларни айланиб ўтган ҳолда дронлар ва навигация ускуналари ишлаб чиқаришга мўлжалланган бутловчи қисмларни етказиб бериш занжирида фойдаланилмоқда».
Демак, расмий Киевнинг таъкидлашича, тинч аҳоли учун товар ташийдиган омборлар амалда ҳарбий-саноат комплексига хизмат қилувчи яширин логистика тугунига айлантирилган.
Ушбу инсайд дўстларингиз учун қизиқми?
Уруш майдони энди нафақат фронт чизиғида, балки йирик савдо ва логистика тармоқлари атрофида ҳам кечмоқда.
Ушбу тезкор ва муҳим ахборотни онлайн харидларни кузатувчи дўстларингиз ва яқинларингизга, Телеграм-чатингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, йирик фуқаролик компаниялари ва маркетплейсларнинг ҳарбий логистикага жалб этилиши қанчалик тўғри? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…