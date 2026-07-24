«Яширин ҳарбий занжир»: Wildberries омборларига тунги ҳужум сабаби ошкор бўлди

·1.7K·Дунё
«Яширин ҳарбий занжир»: Wildberries омборларига тунги ҳужум сабаби ошкор бўлди

24 июлга ўтар кечаси Россия ва қўшиб олинган Қримдаги энг йирик маркетплейс — Wildberriesʼга тегишли улкан логистика марказлари бир вақтнинг ўзида дронлар нишонига айланди. Ленинград вилояти, Твер ва Симферополь шаҳарларидаги омборларда чиққан аланга ва қора тутун бутун минтақани қамраб олди. Хўш, тинч аҳолига хизмат қилувчи оддий маркетплейс омборлари нега кетма-кет вайрон қилинмоқда ва Зеленский бу борада қандай сирни очди?

Zamin.uz тунги кетма-кет ҳужумлар тафсилоти ва уларнинг ортида турган аслида ҳарбий сабабларни бир жойга жамлади.

Санкт-Петербург, Твер ва Қримда аланга: Тунда нималар юз берди?

Очиқ манбалар ва гувоҳлар томонидан эълон қилинган видеоларга кўра, энг оғир зарба Санкт-Петербург чегарасидаги Всеволожск туманида жойлашган логистика марказига тегди. Шаҳар устига кўтарилган улкан қора тутун ва кетма-кет портлашлардан сўнг Wildberries раҳбарияти объектлар фаолиятини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди.

Wildberries матбуот хизмати баёнотидан:

«Санкт-Петербургдаги Шушари ва Уткина Завод логистика комплекслари фаолияти хавфсизликни таъминлаш мақсадида вақтинча тўхтатилди. Симферополь шаҳридаги саралаш маркази ходимлари эса зудлик билан эвакуация қилинди».

Бундан ташқари, «Қрим шамоли» Telegram-каналига кўра, Судак шаҳридаги электр подстанциясига берилган зарба оқибатида аҳоли электр энергияси ва сув таъминотисиз қолган.

10 фоизлик йўқотиш: Ҳужумлар кўлами қандай?

DW ва «Коммерсантъ» нашрларининг ҳисоб-китобларига кўра, бу маркетплейс инфратузилмасига қилинган биринчи ҳужум эмас. Кетма-кет зарбалар натижасида компания ўзининг умумий логистика қувватларининг салкам 10 фоизидан маҳрум бўлди.

Ҳужум тушган ҳудудлар

Оқибатлари ва объект ҳолати

Ленинград вилояти ва СПб

Логистика комплекслари иши тўхтатилди, ёнғин ўчоқлари кузатилди

Симферополь ва Твер

Омборлар шикастланди, ходимлар эвакуация қилинди

Электросталь ва Котовск

Илгариги зарбаларда 8 киши ҳалок бўлган, 50 га яқин киши жароҳатланган

Краснодар ва Невинномисск

Омборлар илгарироқ жиддий вайрон бўлган ва ишдан чиққан

«Оддий омбор эмас»: Зеленский нега айнан Wildberriesʼни нишонга олди?

Украина президенти Володимир Зеленский ушбу ҳужумларни Россиянинг тинч аҳоли инфратузилмасига бераётган зарбаларига муносиб жавоб деб атади. Аммо асосий сабаб фақат бунда эмас.

Володимир Зеленский:

«Ушбу логистика марказлари Россия ҳарбий саноати учун санкцияларни айланиб ўтган ҳолда дронлар ва навигация ускуналари ишлаб чиқаришга мўлжалланган бутловчи қисмларни етказиб бериш занжирида фойдаланилмоқда».

Демак, расмий Киевнинг таъкидлашича, тинч аҳоли учун товар ташийдиган омборлар амалда ҳарбий-саноат комплексига хизмат қилувчи яширин логистика тугунига айлантирилган.

Ушбу инсайд дўстларингиз учун қизиқми?

Уруш майдони энди нафақат фронт чизиғида, балки йирик савдо ва логистика тармоқлари атрофида ҳам кечмоқда.

Ушбу тезкор ва муҳим ахборотни онлайн харидларни кузатувчи дўстларингиз ва яқинларингизга, Телеграм-чатингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, йирик фуқаролик компаниялари ва маркетплейсларнинг ҳарбий логистикага жалб этилиши қанчалик тўғри? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

ВайлдберризРоссияЗеленскийСанкт-ПетербургКрим
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиЎзбекистонлик заргардан Роналдуга совға қилинган қимматбаҳо соат интернетда муҳокамага сабаб бўлдиКеча, 23:59Қўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиҚўлларида мактабга борадиган 10 ёшли Ралф тармоқларда кўпчиликни таъсирлантирдиКеча, 23:43Германияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борГерманияда самолёт уй томини тешиб кирди, қурбонлар борКеча, 21:11Футбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиФутбол юлдузи Мбаппе севгилиси билан кўринди: Париждаги кадрлар шов-шув уйғотдиКеча, 20:39Япония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиЯпония ноқонуний юрган яна икки ўзбекистонликни депортация қилдиКеча, 18:12Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Марадонанинг «Худонинг қўли» ва «Аср голи» урилган тўп аукционга қўйилди (видео)Кеча, 18:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Икки опа-сингил ижара уйидаги суратда ўзларини кўриб қолишди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди