«Авиацияда инқилоб»: 9000 метр баландликда илк гибрид самолёт синовдан ўтди

·75·Техно
«Авиацияда инқилоб»: 9000 метр баландликда илк гибрид самолёт синовдан ўтди

Дунё тижорий авиациясида мисли кўрилмаган тарихий воқеа юз берди: GE Aerospace компанияси NASA, Boeing ва BETA Technologies билан ҳамкорликда илк бор гибрид-электр куч қурилмали самолётни йўловчи лайнерлари учиш баландлигида муваффақиятли синаб кўрди. Атлантика океанини кесиб ўтган ушбу авиалайнер нафақат ҳавода 2 соатдан ортиқ бехато ишлади, балки парвоз вақтида ўз аккумуляторини қайта зарядлаш имкониятини ҳам намойиш этди.

Zamin.uz авиация соҳасидаги бу инқилобий парвоз ва келажак самолётларининг янги имкониятлари тафсилотини тақдим этади.

Икки хил двигатель бир тизимда: Синов қандай ўтди?

Буюк Британиядаги машҳур Farnborough авиасалони арафасида ўтказилган бу синов учун махсус ўзгартирилган Saab 340B турбовинтли самолётидан фойдаланилди. Синов вақтида лайнер 9,1 километр (9000 метр)дан ортиқ баландликка — айнан одатий йўловчи самолётларининг крейсерлик парвоз ҳудудига кўтарилди.

Муҳандислар таъкидлашича:

Тўлиқ электрда ишловчи кичик самолётлардан фарқли ўлароқ, бу гибрид қурилма анъанавий газ турбинаси ҳамда юқори кучланишли электр двигателини бирлаштиради. Тизим парвознинг турли босқичларида юкламани икки манба ўртасида автоматик тақсимлаб, ёқилғи сарфини кескин камайтиради.

Одатий самолёт ва гибрид лайнер: Асосий фарқлар

Кўрсаткич ва омиллар

Анъанавий йўловчи самолёти

GE Aerospace гибрид самолёти

Энергия манбаи

Фақат авиация ёқилғиси (керосин)

Керосин + Мегаватт тоифасидаги электр тизими

Зарядлаш имконияти

Мавжуд эмас

Парвоз пайтининг ўзида батареяни қайта зарядлайди

Экологик ва иқтисодий самара

Ёқилғи сарфи ва чиқинди юқори

Ёқилғи тежалади, атмосферага чиқинди камаяди

Парвоз баландлиги

9 000 – 11 000 метр

9 100 метр (илк бор муваффақиятли синалди)

Атлантика океани устидаги трансатлантик парвоз

АҚШдаги дастлабки синовлардан сўнг, ушбу тажриба самолёти Атлантика океани орқали Буюк Британиягача бўлган масофани гибрид режимда учиб ўтди. Парвоз вақтида BAE Systems компанияси томонидан етказиб берилган аккумуляторлар ва Boeingʼга қарашли Aurora Flight Sciences ишлаб чиққан махсус мотогондола тизими мукаммал натижа кўрсатди.

  • Электр двигателининг икки томонлама вазифаси: У нафақат ҳаво винтини айлантириб самолётни олдинга сурди, балки парвоз жараёнида генератор вазифасини бажариб, аккумуляторларни қувватлантирди.

  • Совитиш тизими: Юқори қувватли электр жиҳозлари ва инверторлар учун махсус иссиқлик алмаштиргичлар ўрнатилиб, ҳаддан ташқари қизиб кетишнинг олди олинди.

Келажакда арзон ва чиқиндисиз парвозлар даври бошланадими?

Мутахассисларнинг фикрича, ушбу синов яқин йилларда йўловчи ташиш авиациясини тўлиқ қайта кўриб чиқишга ва чипталар нархини айнан ёқилғи тежамкорлиги эвазига арзонлаштиришга хизмат қилади.

Ушбу технологик инқилоб ва авиация янгилиги ҳақида дўстларингиз ва яқинларингизга ҳам етказинг! Мақолани дарҳол Телеграм-чатингизга юборинг.

Сизнингча, яқин 10 йил ичида гибрид ва электр самолётлар одатий лайнерларни тўлиқ ўрнини эгаллай оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

GE AerospaceНАСАБоингБЕТА ТекнолоджисСааб
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб