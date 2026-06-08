Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетди

·13·Иқтисодиёт
Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетди

СоСоВалуе маълумотларига кўра, 5-июн куни якунланган ҳафтада спот Bitcoin биржа инвестиция фондлари (ETF) тахминан 1,72 миллиард доллар миқдорида соф маблағ чиқиб кетишини қайд этди. Ушбу салбий тенденция 15-майдан бери давом этиб, кетма-кет тўртинчи ҳафта давомида миллиард долларлик маблағ йўқотилишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Фарсиде Инвесторс томонидан тўпланган маълумотлар шуни кўрсатадики, асосий босим июн ойининг дастлабки уч савдо кунига тўғри келган. Ушбу кунларда фондлар мос равишда 483,8 миллион, 519,1 миллион ва 396,6 миллион доллар йўқотган. Пайшанба куни қисқа муддатли 3,2 миллион долларлик оқим кузатилган бўлса-да, жума куни яна 325,7 миллион доллар чиқиб кетган.

Ҳафталик чиқиб кетишларнинг асосий қисми BlackRock компаниясининг иШарес Bitcoin Труст ETF (ИБIT) фондига тўғри келди — 1,34 миллиард доллар. Шунингдек, Fidelity Wise Оригин Bitcoin Фунд (ФBTC) 201,9 миллион доллар, Грайскале Bitcoin Труст ETF (ГBTC) эса 144,3 миллион доллар зарар кўрган. Бу ҳолат йил бошидаги кучли ўсишдан кейин кескин бурилиш ҳисобланади.

Алтура ДеФи операцион директори Маттев Пинноккнинг таъкидлашича, ушбу жараён Bitcoin билан боғлиқ муаммо эмас, балки макроиқтисодий омиллар таъсиридаги таваккалчиликларни қайта баҳолаш натижасидир. Унинг сўзларига кўра, ИБIT фондининг катта йўқотишлари унинг юқори ликвидлилиги ва институционал инвесторлар учун асосий восита эканлиги билан боғлиқ.

Пинноккнинг қўшимча қилишича, маблағларнинг чиқиб кетиши АҚШдаги кутилганидан кучлироқ бандлик маълумотлари, Треасурй облигациялари рентабеллигининг ошиши ва Fed томонидан фоиз ставкаларини пасайтириш кутилмаларининг камайиши билан мос келади. Шунингдек, Яқин Шарқдаги давом этаётган можаролар ҳам инвесторларнинг хавфли активларга бўлган иштаҳасини пасайтирган.

Салбий тенденция фақат Bitcoin билан чекланиб қолмади. Spot Ether ETF'лари ҳам кетма-кет тўртинчи ҳафта маблағ йўқотишини қайд этди ва 5-июнга қадар бўлган ҳафтада 173,05 миллион доллар миқдорида соф чиқиб кетишни кўрсатди.

BitcoinETFКриптоИнвестицияБозор
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Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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