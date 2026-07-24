Ангренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлди
Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида тўйга тайёргарлик кўраётган 26 ёшли қиз ва унинг 31 ёшли бўлажак турмуш ўртоғи фожиали тарзда вафот этди. Уларнинг жасади гараж ичида турган Gentra автомобилидан ис газидан заҳарланиш аломатлари билан топилган.
Суд-тиббий экспертизасининг дастлабки хулосасида ўлим сабаблари кўрсатилган. Бироқ воқеанинг барча тафсилотлари ҳозирча аниқ эмас — прокуратура терговга қадар текширув олиб бормоқда.
Улар уйдан чиқиб, қайтиб келмаган
Millar дастури хабарига кўра, 16 июль куни соат 23:53 да Ангрен шаҳрида яшовчи аёл Тошкент вилояти ИИББ навбатчилик қисмига мурожаат қилган.
Аёл 26 ёшли синглиси ва унинг 31 ёшли бўлажак куёви Gentra автомобилида уйдан номаълум томонга чиқиб кетгани, аммо қайтиб келмаганини маълум қилган.
Шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тезкор-қидирув ишлари бошланган.
Жасадлар гараждаги машинадан топилди
Қидирув давомида йигит ва қизнинг жасади гараж ичида турган Gentra автомобилидан топилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, уларда ис газидан заҳарланиш аломатлари бўлган. Суд-тиббий экспертизаси ўлимга қуйидаги ҳолатлар сабаб бўлганини қайд этган:
ис газидан заҳарланиш;
бош мия ва ўпка шиши;
ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги.
Бу ҳозирча дастлабки экспертиза маълумоти бўлиб, воқеанинг аниқ шароитлари текширув якунларидан сўнг маълум бўлади.
«Тўйга тайёргарлик азага айланди»
Маҳалла раиси йигитни ва унинг оиласини яхши танишини, маҳаллада улар билан боғлиқ жанжал ёки бошқа муаммолар ҳақида эшитилмаганини айтган.
«17 июль куни эрталаб хабар топдим. Воқеа жойига борсам, олиб кетишган экан. Йигит бизнинг маҳаллада яшарди. Ота-онаси ўқитувчи, зиёли оила эди. Оилада ҳеч қандай жанжал ёки муаммо бўлганини эшитмаганмиз. Тўйга тайёргарлик кўрилаётган бир пайтда азага айланди», — деган маҳалла раиси.
Фожиа тўй арафасида турган икки оила учун оғир йўқотишга айланган.
Прокуратура текширув бошлади
Ҳолат юзасидан Ангрен шаҳар прокуратураси томонидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда.
Текширув давомида автомобиль қандай шароитда гаражга киритилгани, двигатель ишлаб турган ёки турмагани ҳамда ҳодисага олиб келган бошқа омиллар ўрганилиши кутилмоқда.
Ҳозирча воқеага оид якуний ҳуқуқий хулоса берилмаган. Шу сабаб ижтимоий тармоқларда тасдиқланмаган тахминларни тарқатмаслик муҳим.
Ёпиқ жойда автомобиль двигателини ишлатиш хавфли
Ушбу фожиа ёпиқ гараж ёки ҳаво айланиши чекланган жойда автомобиль двигателини ишлатиб қўйиш ўта хавфли эканини яна бир бор кўрсатди.
Ис гази сезилмасдан тўпланиши мумкин. Шу боис ёпиқ жойда автомобиль ишлаб турганини сезганда, дарҳол двигателни ўчириш, эшикларни очиш ва одамларни тоза ҳавога олиб чиқиш зарур.
Марҳумларнинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирамиз. Сизнингча, бундай фожиаларнинг олдини олиш учун гаражларда хавфсизлик назорати қандай кучайтирилиши керак?
…