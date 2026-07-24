Ангренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлди

·139·Жамият
Ангренда тўй арафасидаги жуфтлик машинада ҳалок бўлди

Тошкент вилоятининг Ангрен шаҳрида тўйга тайёргарлик кўраётган 26 ёшли қиз ва унинг 31 ёшли бўлажак турмуш ўртоғи фожиали тарзда вафот этди. Уларнинг жасади гараж ичида турган Gentra автомобилидан ис газидан заҳарланиш аломатлари билан топилган.

Суд-тиббий экспертизасининг дастлабки хулосасида ўлим сабаблари кўрсатилган. Бироқ воқеанинг барча тафсилотлари ҳозирча аниқ эмас — прокуратура терговга қадар текширув олиб бормоқда.

Улар уйдан чиқиб, қайтиб келмаган

Millar дастури хабарига кўра, 16 июль куни соат 23:53 да Ангрен шаҳрида яшовчи аёл Тошкент вилояти ИИББ навбатчилик қисмига мурожаат қилган.

Аёл 26 ёшли синглиси ва унинг 31 ёшли бўлажак куёви Gentra автомобилида уйдан номаълум томонга чиқиб кетгани, аммо қайтиб келмаганини маълум қилган.

Шундан сўнг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тезкор-қидирув ишлари бошланган.

Жасадлар гараждаги машинадан топилди

Қидирув давомида йигит ва қизнинг жасади гараж ичида турган Gentra автомобилидан топилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, уларда ис газидан заҳарланиш аломатлари бўлган. Суд-тиббий экспертизаси ўлимга қуйидаги ҳолатлар сабаб бўлганини қайд этган:

  • ис газидан заҳарланиш;

  • бош мия ва ўпка шиши;

  • ўткир юрак-қон томир етишмовчилиги.

Бу ҳозирча дастлабки экспертиза маълумоти бўлиб, воқеанинг аниқ шароитлари текширув якунларидан сўнг маълум бўлади.

«Тўйга тайёргарлик азага айланди»

Маҳалла раиси йигитни ва унинг оиласини яхши танишини, маҳаллада улар билан боғлиқ жанжал ёки бошқа муаммолар ҳақида эшитилмаганини айтган.

«17 июль куни эрталаб хабар топдим. Воқеа жойига борсам, олиб кетишган экан. Йигит бизнинг маҳаллада яшарди. Ота-онаси ўқитувчи, зиёли оила эди. Оилада ҳеч қандай жанжал ёки муаммо бўлганини эшитмаганмиз. Тўйга тайёргарлик кўрилаётган бир пайтда азага айланди», — деган маҳалла раиси.

Фожиа тўй арафасида турган икки оила учун оғир йўқотишга айланган.

Прокуратура текширув бошлади

Ҳолат юзасидан Ангрен шаҳар прокуратураси томонидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда.

Текширув давомида автомобиль қандай шароитда гаражга киритилгани, двигатель ишлаб турган ёки турмагани ҳамда ҳодисага олиб келган бошқа омиллар ўрганилиши кутилмоқда.

Ҳозирча воқеага оид якуний ҳуқуқий хулоса берилмаган. Шу сабаб ижтимоий тармоқларда тасдиқланмаган тахминларни тарқатмаслик муҳим.

Ёпиқ жойда автомобиль двигателини ишлатиш хавфли

Ушбу фожиа ёпиқ гараж ёки ҳаво айланиши чекланган жойда автомобиль двигателини ишлатиб қўйиш ўта хавфли эканини яна бир бор кўрсатди.

Ис гази сезилмасдан тўпланиши мумкин. Шу боис ёпиқ жойда автомобиль ишлаб турганини сезганда, дарҳол двигателни ўчириш, эшикларни очиш ва одамларни тоза ҳавога олиб чиқиш зарур.

Марҳумларнинг яқинларига чуқур ҳамдардлик билдирамиз. Сизнингча, бундай фожиаларнинг олдини олиш учун гаражларда хавфсизлик назорати қандай кучайтирилиши керак?

АнгренТашкентGentraМиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиКеча, 22:1563 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солди63 ёшида талабалик орзусини рўёбга чиқарган аёл ҳаммани ҳайратга солдиКеча, 19:45Бойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаБойсундаги авария учун ҳал қилувчи режа ишга тушмоқдаКеча, 18:31Ота чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиОта чақалоғини туғруқхонадан безатилган фурада олиб чиқдиКеча, 16:28Жиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиЖиззахда 308 миллион сўмлик КИА К8 хатландиКеча, 15:53Тошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиТошкентда маст ҳолатдаги аёл автобус ғилдираклари остига ётиб олдиКеча, 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди