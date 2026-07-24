«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди
Ўзбекистонда миллионлаб фуқароларнинг турмуш тарзи ва ижтимоий ёрдам олиш тизимига бевосита таъсир кўрсатувчи тарихий ҳужжат қабул қилинди. Янги «Ижтимоий иш тўғрисида»ги қонун нафақат ёрдам олиш тартибини тубдан ўзгартиради, балки энди тиббиёт, таълим, ҳатто интернет орқали кўрсатиладиган хизматларгача янги талабларни жорий этади. Маҳаллангиздан тортиб суд ва ҳуқуқ-тартибот идораларигача кириб борадиган ушбу инқилобий ўзгаришлар аслида кимларга ва қандай имкониятлар беради?
Zamin.uz янги қонуннинг энг муҳим тафсилотлари ва аҳоли учун яратилган кутилмаган янгиликларни бир жойга жамлади.
«Президент агентлиги назоратида»: Янги тизим қандай ишлайди?
2026 йил 23 июль куни расман қабул қилинган ЎРҚ–1159-сонли қонун мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя соҳасини шунчаки нафақа тўлаш эмас, балки инсоннинг салоҳияти ва имкониятларини оширадиган касбий фаолият даражасига кўтарди.
Қонундаги энг муҳим қоида:
Ижтимоий иш энди тиббиёт, таълим, ижтимоий ҳимоя, бандлик, суд, ҳуқуқ-тартибот ва жазони ижро этиш муассасаларида ягона тизим асосида ташкил этилади. Бу соҳадаги бош ижрочи ва ваколатли орган этиб Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги белгиланди.
Маҳалладан интернетгача: 3 босқичли янги ёрдам тизими
Бундан буён ижтимоий хизмат ва ёрдамлар фуқаронинг эҳтиёжига қараб 3 та асосий даражага бўлинади. Бу эса оворагарчилик ва ортиқча ҳужжатбозликнинг олдини олишга хизмат қилади.
Хизмат даражаси
Қаерда ва қандай кўрсатилади?
Асосий хусусияти
Бирламчи
Маҳаллада, фуқаронинг яшаш жойида
Энг тезкор ва кундалик кўмак
Ихтисослашган
Махсус ижтимоий муассасаларда
Муайян муаммолар бўйича манзилли ёрдам
Юқори ихтисослашган
Стационар марказлар ва интернет орқали
Мураккаб ҳолатлар ва онлайн кўмак
Муҳим жиҳати шундаки, ҳар қандай ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш учун фуқаронинг ёки унинг қонуний вакилининг расмий мурожаати ва розилиги шарт қилиб белгиланди.
Қонун бузилса ким жавоб беради? Махсус инспекция ваколати
Ижтимоий ёрдамнинг манзилли ва ҳаққоний етиб боришини таъминлаш учун давлат томонидан алоҳида назорат механизми йўлга қўпилди.
Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳузуридаги Ижтимоий инспекция қуйидаги йўналишларда қатъий назорат олиб боради:
Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда қонунчилик талабларига риоя этилиши;
Ижтимоий хизматлар сифати ва уларнинг ўз вақтида тақдим этилиши;
Ижтимоий ёрдам ажратишдаги шаффофлик ва адолат мезонлари.
Бу янгилик ҳақида яқинларингиз ва дўстларингиз биладими?
Мамлакатимизда қабул қилинган бу муҳим қонун кўплаб оилалар ва ижтимоий ҳимояга муҳтож юртдошларимизнинг ҳаётини енгиллаштириши аниқ.
Ушбу фойдали ва муҳим маълумотни ижтимоий ёрдамга муҳтож яқинларингизга, маҳалла чатларига ва дўстларингизга дарҳол юборинг!
Сизнингча, маҳаллада кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар тизими кутилган натижани берадими? Фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…