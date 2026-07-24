«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди

·158·Ўзбекистон
«Энди ҳаммаси бошқача бўлади»: Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя бўйича янги қонун кучга кирди

Ўзбекистонда миллионлаб фуқароларнинг турмуш тарзи ва ижтимоий ёрдам олиш тизимига бевосита таъсир кўрсатувчи тарихий ҳужжат қабул қилинди. Янги «Ижтимоий иш тўғрисида»ги қонун нафақат ёрдам олиш тартибини тубдан ўзгартиради, балки энди тиббиёт, таълим, ҳатто интернет орқали кўрсатиладиган хизматларгача янги талабларни жорий этади. Маҳаллангиздан тортиб суд ва ҳуқуқ-тартибот идораларигача кириб борадиган ушбу инқилобий ўзгаришлар аслида кимларга ва қандай имкониятлар беради?

Zamin.uz янги қонуннинг энг муҳим тафсилотлари ва аҳоли учун яратилган кутилмаган янгиликларни бир жойга жамлади.

«Президент агентлиги назоратида»: Янги тизим қандай ишлайди?

2026 йил 23 июль куни расман қабул қилинган ЎРҚ–1159-сонли қонун мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя соҳасини шунчаки нафақа тўлаш эмас, балки инсоннинг салоҳияти ва имкониятларини оширадиган касбий фаолият даражасига кўтарди.

Қонундаги энг муҳим қоида:

Ижтимоий иш энди тиббиёт, таълим, ижтимоий ҳимоя, бандлик, суд, ҳуқуқ-тартибот ва жазони ижро этиш муассасаларида ягона тизим асосида ташкил этилади. Бу соҳадаги бош ижрочи ва ваколатли орган этиб Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги белгиланди.

Маҳалладан интернетгача: 3 босқичли янги ёрдам тизими

Бундан буён ижтимоий хизмат ва ёрдамлар фуқаронинг эҳтиёжига қараб 3 та асосий даражага бўлинади. Бу эса оворагарчилик ва ортиқча ҳужжатбозликнинг олдини олишга хизмат қилади.

Хизмат даражаси

Қаерда ва қандай кўрсатилади?

Асосий хусусияти

Бирламчи

Маҳаллада, фуқаронинг яшаш жойида

Энг тезкор ва кундалик кўмак

Ихтисослашган

Махсус ижтимоий муассасаларда

Муайян муаммолар бўйича манзилли ёрдам

Юқори ихтисослашган

Стационар марказлар ва интернет орқали

Мураккаб ҳолатлар ва онлайн кўмак

Муҳим жиҳати шундаки, ҳар қандай ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш учун фуқаронинг ёки унинг қонуний вакилининг расмий мурожаати ва розилиги шарт қилиб белгиланди.

Қонун бузилса ким жавоб беради? Махсус инспекция ваколати

Ижтимоий ёрдамнинг манзилли ва ҳаққоний етиб боришини таъминлаш учун давлат томонидан алоҳида назорат механизми йўлга қўпилди.

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳузуридаги Ижтимоий инспекция қуйидаги йўналишларда қатъий назорат олиб боради:

  • Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда қонунчилик талабларига риоя этилиши;

  • Ижтимоий хизматлар сифати ва уларнинг ўз вақтида тақдим этилиши;

  • Ижтимоий ёрдам ажратишдаги шаффофлик ва адолат мезонлари.

Бу янгилик ҳақида яқинларингиз ва дўстларингиз биладими?

Мамлакатимизда қабул қилинган бу муҳим қонун кўплаб оилалар ва ижтимоий ҳимояга муҳтож юртдошларимизнинг ҳаётини енгиллаштириши аниқ.

Ушбу фойдали ва муҳим маълумотни ижтимоий ёрдамга муҳтож яқинларингизга, маҳалла чатларига ва дўстларингизга дарҳол юборинг!

Сизнингча, маҳаллада кўрсатиладиган ижтимоий хизматлар тизими кутилган натижани берадими? Фикр ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

ЎзбекистонЗамин.узИжтимоий ҳимоя миллий агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди