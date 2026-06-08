Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйди
Bybit криптовалюта биржаси xStocks фреймворки орқали SpaceX компаниясининг токенлашган акцияларига обуна бўлиш имкониятини тақдим этмоқда. Kraken компаниясига тегишли Пайвард Сервисес томонидан ишлаб чиқилган xStocks тизими инвесторлар талабини бирлаштириб, IPO акцияларини токен кўринишига келтиришдан аввал уларни андеррайтинг синдикатлари орқали банд қилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Bybit фойдаланувчилари ушбу токенлашган IPO акциялари учун ариза топширишлари мумкин. Акциялар тақсимоти про-рата (мутаносиб) асосида амалга оширилади ва агар талаб таклифдан ошиб кетса, фойдаланилмаган маблағлар қайтарилади. SpaceX акциялари Bybit спот бозорида 12-июн кунидан бошлаб савдога чиқиши режалаштирилган.
RVA.xyz маълумотларига кўра, xStocks қиймати бўйича дунёдаги иккинчи йирик токенлашган акциялар платформаси бўлиб, у 415 миллион долларлик активларни бошқаради. Мазкур хизмат 110 дан ортиқ давлатда мавжуд, бироқ тартибга солиш чекловлари туфайли АҚШ, Канада, Австралия ва Буюк Британия резидентлари учун ёпиқ қолмоқда.
Elon Musk томонидан 2002-йилда асос солинган SpaceX хусусий аэрокосмик компанияси ўзининг Falcon ракеталари ва Starlink сунъий йўлдош тармоғи билан машҳур. Bloomberg хабарига кўра, компания IPO орқали камида 1,8 триллион доллар баҳоланишни ва 75 миллиард доллар маблағ жалб қилишни мақсад қилган, бу эса уни тарихдаги энг йирик IPO'га айлантириши мумкин.
Шунингдек, SpaceX ўзининг С-1 рўйхатга олиш баёнотида 18,712 Bitcoin активига эга эканлигини маълум қилди. Бу кўрсаткич билан компания дунёдаги энг йирик корпоратив Bitcoin эгалари ўнталигига кирди ва Coinbase ҳамда Риот Платфорms каби гигантларни ортда қолдирди.
…