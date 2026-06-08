Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйди

·0·Иқтисодиёт
Bybit xStocks орқали SpaceX акцияларининг токенлашган IPOъсини йўлга қўйди

Bybit криптовалюта биржаси xStocks фреймворки орқали SpaceX компаниясининг токенлашган акцияларига обуна бўлиш имкониятини тақдим этмоқда. Kraken компаниясига тегишли Пайвард Сервисес томонидан ишлаб чиқилган xStocks тизими инвесторлар талабини бирлаштириб, IPO акцияларини токен кўринишига келтиришдан аввал уларни андеррайтинг синдикатлари орқали банд қилади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Bybit фойдаланувчилари ушбу токенлашган IPO акциялари учун ариза топширишлари мумкин. Акциялар тақсимоти про-рата (мутаносиб) асосида амалга оширилади ва агар талаб таклифдан ошиб кетса, фойдаланилмаган маблағлар қайтарилади. SpaceX акциялари Bybit спот бозорида 12-июн кунидан бошлаб савдога чиқиши режалаштирилган.

RVA.xyz маълумотларига кўра, xStocks қиймати бўйича дунёдаги иккинчи йирик токенлашган акциялар платформаси бўлиб, у 415 миллион долларлик активларни бошқаради. Мазкур хизмат 110 дан ортиқ давлатда мавжуд, бироқ тартибга солиш чекловлари туфайли АҚШ, Канада, Австралия ва Буюк Британия резидентлари учун ёпиқ қолмоқда.

Elon Musk томонидан 2002-йилда асос солинган SpaceX хусусий аэрокосмик компанияси ўзининг Falcon ракеталари ва Starlink сунъий йўлдош тармоғи билан машҳур. Bloomberg хабарига кўра, компания IPO орқали камида 1,8 триллион доллар баҳоланишни ва 75 миллиард доллар маблағ жалб қилишни мақсад қилган, бу эса уни тарихдаги энг йирик IPO'га айлантириши мумкин.

Шунингдек, SpaceX ўзининг С-1 рўйхатга олиш баёнотида 18,712 Bitcoin активига эга эканлигини маълум қилди. Бу кўрсаткич билан компания дунёдаги энг йирик корпоратив Bitcoin эгалари ўнталигига кирди ва Coinbase ҳамда Риот Платфорms каби гигантларни ортда қолдирди.

BybitSpaceXIPOBitcoinКрипто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиSpot Bitcoin ETFъларидан тўрт ҳафта ичида 1,7 миллиард доллар чиқиб кетдиБугун, 15:20Жанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиЖанубий Корея полицияси Bithumb биржасида тинтув ўтказдиБугун, 14:19Strategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиStrategy компанияси баҳсли сотувдан сўнг 1 550 Bitcoin сотиб олдиБугун, 14:16Флооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиФлооринг Протокол хакерлик ҳужумидан сўнг 500 минг долларлик НФТлар қутқарилдиБугун, 13:17Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиХитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалдиБугун, 12:15Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаBitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаБугун, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди