200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирди

·0·Иқтисодиёт
200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирди

200 дан ортиқ крипто компаниялари ва ташкилотлари АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини тезроқ қабул қилишга ундади. Станд Вит Crypto лобби гуруҳи томонидан эълон қилинган мактубда Сенат етакчилари Джон Туне ва Чукк Счумердан ушбу ҳужжатни кечиктирмасдан овозга қўйиш сўралган. Саноат вакилларининг фикрича, қонун лойиҳасининг қабул қилиниши АҚШнинг рақамли активлар соҳасидаги глобал етакчилигини таъминлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу қонун лойиҳаси Секуритиес анд Эхчанге Коммиссион (SEC) ва Коммодитй Футурес Традинг Коммиссион (CFTC) органларининг крипто бозорини тартибга солиш ваколатларини аниқ белгилаб беради. Бироқ, ҳужжат бир неча бор Сенатда тўхтаб қолди, чунки қонунчилар ва лобби гуруҳлари ўртасида айрим қоидалар бўйича келишмовчиликлар мавжуд. Хусусан, банк гуруҳлари стейблкоинлар бўйича даромад таклиф қилишни тақиқлашни талаб қилмоқда, крипто саноати эса марказлашмаган платформалар ишлаб чиқувчилари учун ҳимоя чораларини киритишни истамоқда.

Мактубда таъкидланишича, рақамли активлар бозори глобал миқёсда ўсиб бормоқда ва молиявий инфратузилманинг келажаги ҳисобланади. Агар АҚШ тегишли қонунчилик базасини яратмаса, инвестициялар ва иш ўринлари истеъмолчилар ҳуқуқлари камроқ ҳимояланган ва шаффофлик паст бўлган оффшор юрисдикцияларга кўчиб ўтиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилган.

Ҳозирча Сенат ноябрь ойидаги сайловлар олдидан қонун лойиҳасини муҳокама қилиш учун аниқ вақт белгилагани йўқ. Galaxy Дигитал таҳлилчилари қонун лойиҳасининг жорий йилда қабул қилиниш эҳтимолини пасайтирди. Уларнинг фикрича, агар ҳужжат июль ойи охиригача Сенатдан ўтмаса, қонунчилик ойнаси ёпилади ва жараён янада чўзилиши мумкин.

Қонун лойиҳаси Сенатда камида 60 та овоз тўплаши учун унга этика ва ноқонуний молиялаштиришга қарши кураш бўйича қўшимча ўзгартиришлар киритилиши кутилмоқда. Ҳозирда Сенатнинг қишлоқ хўжалиги ва банк қўмиталари ўз версияларини ишлаб чиққан бўлиб, улар умумий муҳокамага қўйилишидан олдин ўзаро мувофиқлаштирилиши лозим.

BitcoinКриптовалютаАҚШ СенатиИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаBitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаБугун, 07:19Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинКрипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинБугун, 07:1410 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда10 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:35Буюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкинБуюк Британия чакана фондларга крипто активлар учун 10 фоизлик квота бериши мумкинБугун, 05:17Bitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқдаBitcoin 63 000 доллардан юқори, AI акциялари ва алткоинлар ўсмоқдаБугун, 05:17Ҳуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиҲуманитй Протокол хакерлик ҳужумига учради: Ҳ токени 85 фоизга арзонлашдиБугун, 04:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди