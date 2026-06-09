200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирди
200 дан ортиқ крипто компаниялари ва ташкилотлари АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Акт қонун лойиҳасини тезроқ қабул қилишга ундади. Станд Вит Crypto лобби гуруҳи томонидан эълон қилинган мактубда Сенат етакчилари Джон Туне ва Чукк Счумердан ушбу ҳужжатни кечиктирмасдан овозга қўйиш сўралган. Саноат вакилларининг фикрича, қонун лойиҳасининг қабул қилиниши АҚШнинг рақамли активлар соҳасидаги глобал етакчилигини таъминлайди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу қонун лойиҳаси Секуритиес анд Эхчанге Коммиссион (SEC) ва Коммодитй Футурес Традинг Коммиссион (CFTC) органларининг крипто бозорини тартибга солиш ваколатларини аниқ белгилаб беради. Бироқ, ҳужжат бир неча бор Сенатда тўхтаб қолди, чунки қонунчилар ва лобби гуруҳлари ўртасида айрим қоидалар бўйича келишмовчиликлар мавжуд. Хусусан, банк гуруҳлари стейблкоинлар бўйича даромад таклиф қилишни тақиқлашни талаб қилмоқда, крипто саноати эса марказлашмаган платформалар ишлаб чиқувчилари учун ҳимоя чораларини киритишни истамоқда.
Мактубда таъкидланишича, рақамли активлар бозори глобал миқёсда ўсиб бормоқда ва молиявий инфратузилманинг келажаги ҳисобланади. Агар АҚШ тегишли қонунчилик базасини яратмаса, инвестициялар ва иш ўринлари истеъмолчилар ҳуқуқлари камроқ ҳимояланган ва шаффофлик паст бўлган оффшор юрисдикцияларга кўчиб ўтиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирилган.
Ҳозирча Сенат ноябрь ойидаги сайловлар олдидан қонун лойиҳасини муҳокама қилиш учун аниқ вақт белгилагани йўқ. Galaxy Дигитал таҳлилчилари қонун лойиҳасининг жорий йилда қабул қилиниш эҳтимолини пасайтирди. Уларнинг фикрича, агар ҳужжат июль ойи охиригача Сенатдан ўтмаса, қонунчилик ойнаси ёпилади ва жараён янада чўзилиши мумкин.
Қонун лойиҳаси Сенатда камида 60 та овоз тўплаши учун унга этика ва ноқонуний молиялаштиришга қарши кураш бўйича қўшимча ўзгартиришлар киритилиши кутилмоқда. Ҳозирда Сенатнинг қишлоқ хўжалиги ва банк қўмиталари ўз версияларини ишлаб чиққан бўлиб, улар умумий муҳокамага қўйилишидан олдин ўзаро мувофиқлаштирилиши лозим.
…