Chainalysis ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашди

·19·Иқтисодиёт
Chainalysis ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашди

Блокчейн хавфсизлиги бўйича етакчи компания Chainalysis Шимолий Корея билан боғлиқ киберҳужумлар ва бошқа крипто-жиноятларга қарши курашиш мақсадида Жанубий Корея миллий полицияси (КНПА) билан ҳамкорликни кучайтирмоқда. Чоршанба куни томонлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тергов салоҳиятини оширишга қаратилган ўзаро англашув меморандумини имзоладилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Chainalysis вакили Рян Квоннинг таъкидлашича, ушбу ҳамкорлик фақатгина Шимолий Корея таҳдидлари билан чекланиб қолмай, балки умумий институционал имкониятларни ривожлантиришга хизмат қилади. Маълумотларга кўра, жорий йилнинг апрель ойида Шимолий Корея билан боғлиқ крипто-ўғриликлар ҳажми 578 миллион УСДдан ошиб кетган, CrowdStrike тадқиқотлари эса 2025-йилда бу кўрсаткич янада ўсишини башорат қилмоқда.

Янги келишув доирасида КНПА ходимлари Chainalysis томонидан тақдим этиладиган махсус ўқув дастурлари, профессионал сертификатлаш курслари ва амалий машғулотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу кореялик терговчиларга ноқонуний пул оқимларини глобал миқёсда кузатиш ва таҳлил қилишда ёрдам беради.

Эслатиб ўтамиз, сентябрь ойида Сеул полицияси Chainalysis кўмагида 30 миллион УСД миқдоридаги маблағни ўғирлаган халқаро хакерлик гуруҳини фош этган эди. Шунингдек, яқинда Жанубий Кореяда криптовалюталар орқали пулларни ювишга қарши курашувчи махсус идоралараро ишчи гуруҳи ўз фаолиятини бошлади.

ChainalysisЖанубий КореяКриптоBitcoinБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаАҚШнинг икки штати крипто-банкоматларни тақиқлашга тайёрланмоқдаБугун, 04:19Blockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиBlockchain.com SpaceX акциялари билан боғлиқ янги савдо воситасини ишга туширдиБугун, 20:12Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиКешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ бердиБугун, 19:40Bank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинBank of Japan қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди