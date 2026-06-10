Chainalysis ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашди
Блокчейн хавфсизлиги бўйича етакчи компания Chainalysis Шимолий Корея билан боғлиқ киберҳужумлар ва бошқа крипто-жиноятларга қарши курашиш мақсадида Жанубий Корея миллий полицияси (КНПА) билан ҳамкорликни кучайтирмоқда. Чоршанба куни томонлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тергов салоҳиятини оширишга қаратилган ўзаро англашув меморандумини имзоладилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Chainalysis вакили Рян Квоннинг таъкидлашича, ушбу ҳамкорлик фақатгина Шимолий Корея таҳдидлари билан чекланиб қолмай, балки умумий институционал имкониятларни ривожлантиришга хизмат қилади. Маълумотларга кўра, жорий йилнинг апрель ойида Шимолий Корея билан боғлиқ крипто-ўғриликлар ҳажми 578 миллион УСДдан ошиб кетган, CrowdStrike тадқиқотлари эса 2025-йилда бу кўрсаткич янада ўсишини башорат қилмоқда.
Янги келишув доирасида КНПА ходимлари Chainalysis томонидан тақдим этиладиган махсус ўқув дастурлари, профессионал сертификатлаш курслари ва амалий машғулотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу кореялик терговчиларга ноқонуний пул оқимларини глобал миқёсда кузатиш ва таҳлил қилишда ёрдам беради.
Эслатиб ўтамиз, сентябрь ойида Сеул полицияси Chainalysis кўмагида 30 миллион УСД миқдоридаги маблағни ўғирлаган халқаро хакерлик гуруҳини фош этган эди. Шунингдек, яқинда Жанубий Кореяда криптовалюталар орқали пулларни ювишга қарши курашувчи махсус идоралараро ишчи гуруҳи ўз фаолиятини бошлади.
…