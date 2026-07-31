3 август учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 3,95 сўмга арзонлаб, 13 761,38 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 3 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 46,21 сўмга арзонлаб, 11 960,18 сўмга тушди.
• Евро 3,95 сўмга арзонлаб, 13 761,38 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,02 сўмга арзонлаб, 150,42 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 20,69 сўмга қимматлаб, 16 086,44 сўм бўлди.
• Япон иенаси 1,23 сўмга қимматлаб, 74,75 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 50,47 сўмга қимматлаб, 14 796,71 сўм бўлди.
• Хитой юани 5,84 сўмга арзонлаб, 1 771,54 сўмга тушди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…