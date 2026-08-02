Аквариум бозорида Таиланд устун: импорт 44 фоизга ошди
Ўзбекистонда 2026 йилнинг дастлабки беш ойида хориждан олиб кирилган тирик аквариум балиқларининг қиймати 122,9 минг долларга етиб, импорт ҳажми бир йилда 44,2 фоизга ошди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, мамлакатга келтирилган манзарали балиқларнинг қарийб 70 фоизи ёки 86,4 минг доллари фақат Таиланд ҳиссига тўғри келган.
Ўзбекистонда манзарали балиқларга қизиқиш сезиларли даражада кучайган. 2026 йилнинг дастлабки беш ойида хориждан олиб кирилган тирик аквариум балиқларининг қиймати 122,9 минг долларга етди.
Рақамларнинг энг қизиқ жиҳати эса импортнинг умумий ҳажмида эмас: мамлакатга келтирилган манзарали балиқларнинг қарийб 70 фоизи фақат битта давлат — Таиланд ҳиссасига тўғри келган.
Импорт бир йилда 44,2 фоизга ошди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–май ойларида Ўзбекистонга жами 122,9 минг АҚШ долларилик манзарали тирик балиқлар импорт қилинган.
Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 44,2 фоизга кўпайган. Расмий статистика базасида импорт таркиби бўйича ойлик маълумотлар 2026 йил май ойигача янгиланган.
Ҳисоб-китобга кўра, ўтган йилнинг дастлабки беш ойида манзарали балиқлар импорти тахминан 85,2 минг доллар бўлган. Демак, бир йил ичида импорт қиймати қарийб 37,7 минг долларга ошган.
Ҳар 10 доллардан 7 доллари Таиландга тўғри келди
Ўзбекистонга манзарали балиқ етказиб берган давлатлар орасида Таиланд катта фарқ билан биринчи ўринни эгаллади.
Давлат
Импорт қиймати
Умумий импортдаги улуши
Таиланд
86,4 минг доллар
70,3 фоиз
18,7 минг доллар
15,2 фоиз
8,2 минг доллар
6,7 фоиз
Малайзия
5,1 минг доллар
4,1 фоиз
Хитой
3,4 минг доллар
2,8 фоиз
Кения
1,2 минг доллар
1 фоизга яқин
Шундай қилиб, Ўзбекистоннинг манзарали балиқлар импортига сарфлаган ҳар 10 долларидан 7 доллардан зиёди Таиланд маҳсулотларига тўғри келган.
Иккинчи ўриндаги Индонезиянинг улуши эса Таиландникидан қарийб беш баробар кам.
Импортнинг деярли барчаси Осиёдан келган
Таиланд, Индонезия, Ҳиндистон, Малайзия ва Хитой кўрсаткичлари бирлаштирилганда, импорт қийматининг қарийб 99 фоизи Осиё давлатлари ҳиссасига тўғри келади.
Кения рўйхатдаги ягона Осиёдан ташқари давлат бўлиб, у Ўзбекистонга 1,2 минг долларлик манзарали балиқ етказиб берган.
Ушбу тақсимот Ўзбекистон аквариум бозорида жануби-шарқий ва жанубий осиёлик етказиб берувчиларнинг мавқеи жуда кучли эканини кўрсатади.
44 фоизлик ўсиш нимани англатиши мумкин?
Манзарали балиқлар импортининг ўсиши аквариумчиликка бўлган талаб, ихтисослашган дўконлар фаоллиги ёки янги турдаги балиқларни олиб кириш ҳажми ортгани билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Бироқ эълон қилинган рақамлар импортнинг пулдаги қийматини кўрсатади. Улардан мамлакатга аниқ нечта балиқ олиб кирилгани ёки қайси турлар энг оммабоп эканини билиб бўлмайди.
Импорт қийматига қуйидаги омиллар ҳам таъсир қилиши мумкин:
қиммат турдаги балиқлар улушининг ошиши;
ташиш ва логистика харажатлари;
валюта курсларидаги ўзгариш;
балиқларни махсус шароитда етказиб бериш харажатлари.
Шу сабабли 44,2 фоизлик ўсишни фақат балиқлар сони шунчага кўпайди, деб талқин қилиш тўғри эмас.
Кичик бозорда катта устунлик
122,9 минг доллар мамлакатнинг умумий импорти билан таққослаганда катта рақам эмас. Аммо бу тор ва ўзига хос бозордаги тенденцияни кўрсатади: Ўзбекистонга манзарали балиқ етказиб беришда Таиланд мутлақ етакчига айланган.
Энди асосий савол — бу ўсиш вақтинчалик ҳолатми ёки мамлакатда аквариумчилик бозори янги босқичга чиқяптими?
Сиз уйда аквариум сақлайсизми ва қайси манзарали балиқ турини танлаган бўлардингиз? Leave your opinion in the comments and share the article with your friends on Telegram or other social networks!
…