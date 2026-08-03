4 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Invest Finance Bank — 11 960 сўм.
• Orient Finans Bank — 12 000 сўм.
4 август куни амал қиладиган доллар курси 29–30 сўм атрофида ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Invest Finance Bank — 11 960 сўм.
• UniversalBank — 11 960 сўм.
• Anorbank — 11 955 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Orient Finans Bank — 12 000 сўм.
• Agrobank — 12 000 сўм.
• Aloqabank — 12 010 сўм.
• MyBank (Madad) — 12 010 сўм.
• UniversalBank — 12 015 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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