Ярим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайди

·0·Иқтисодиёт
Ярим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайди

Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 2026 йилнинг биринчи ярмида 41 млрд долларга етди. Умумий кўрсаткич 7,4 фоизга ошган бўлса-да, рақамлар ортида кескин фарқ бор: импорт 21 фоизга кўпайди, экспорт эса 8,8 фоизга қисқарди.

Шу билан бирга, олтин ҳисобга олинмаган экспортда 28,7 фоизлик ўсиш қайд этилди. Бу ташқи савдодаги энг муҳим ва бир қарашда кўринмайдиган ўзгаришлардан бири бўлди.

Ярим йилда ташқи савдо 41 млрд долларга етди

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 41 млрд АҚШ долларини ташкил этган.

Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7,4 фоизга кўп.

Ярим йиллик натижа кунлик ўртача ҳисобда қаралса, Ўзбекистон ҳар куни қарийб 226 млн долларлик ташқи савдо операцияларини амалга оширган.

Бироқ ташқи савдонинг умумий ўсиши экспорт ва импортда бир хил тенденция кузатилганини англатмайди.

Импорт 21 фоизга ошди, экспорт эса камайди

Ҳисобот даврида ташқи савдо кўрсаткичлари қуйидагича шаклланган:

  • экспорт — 15,9 млрд доллар, 8,8 фоизга камайган;

  • импорт — 25,1 млрд доллар, 21 фоизга ошган.

Шу тариқа, импорт экспортдан 9,2 млрд долларга кўп бўлган. Бу ташқи савдо балансида манфий сальдо шаклланганини англатади.

Ўзбекистон ҳар 100 долларлик экспортга нисбатан қарийб 158 долларлик маҳсулот ва хизмат импорт қилган.

Ташқи савдо айланмасининг ўсишида айнан импорт ҳажмининг кескин кўпайиши асосий омил бўлган. Экспортдаги пасайиш эса умумий ўсиш суръатини чеклаб турган.

Олтинсиз экспортда кутилмаган ўсиш кузатилди

Умумий экспорт 8,8 фоизга камайганига қарамай, олтин ҳисобга олинмаган товарлар экспортида бутунлай бошқа манзара қайд этилган.

Унинг ҳажми 8,2 млрд долларга етиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 28,7 фоизга ошган.

Бу натижа мамлакатнинг олтиндан ташқари экспорт йўналишларида фаоллик кучайганини кўрсатади. Яъни умумий экспортдаги пасайиш бошқа маҳсулотлар савдоси қисқарганини англатмайди.

Олтинсиз экспортнинг ўсиши қуйидаги йўналишлар учун муҳим сигнал бўлиши мумкин:

  • саноат маҳсулотлари;

  • тўқимачилик ва тайёр кийимлар;

  • қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари;

  • озиқ-овқат;

  • кимё ва металлургия маҳсулотлари;

  • юқори қўшилган қийматли товарлар.

Бироқ қайси товар гуруҳлари ўсишга энг катта ҳисса қўшганини аниқлаш учун батафсил тармоқ статистикаси талаб этилади.

Ўзбекистон 195 та мамлакат билан савдо қилди

2026 йилнинг дастлабки олти ойида Ўзбекистон жаҳоннинг 195 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширган.

Ташқи савдо айланмасида энг катта улуш қуйидаги давлатларга тўғри келган:

Давлат

Ташқи савдодаги улуши

Хитой

23,1 фоиз

Россия

17,1 фоиз

Қозоғистон

6,8 фоиз

Туркия

3,4 фоиз

Афғонистон

2,6 фоиз

Ушбу улушлар 41 млрд долларлик умумий айланмага нисбатан ҳисобланса, Хитой билан савдо ҳажми тахминан 9,5 млрд доллар, Россия билан эса 7 млрд доллар атрофида бўлган.

Хитой ва Россиянинг ўзи Ўзбекистон ташқи савдосининг 40,2 фоизини таъминлаган. Демак, мамлакат ташқи савдосининг ҳар 10 долларидан қарийб 4 доллари шу икки давлат ҳиссасига тўғри келган.

Импорт ўсиши нимани англатиши мумкин?

Импортнинг 21 фоизга кўпайиши бир вақтнинг ўзида турли жараёнларни акс эттириши мумкин. Масалан, ишлаб чиқариш учун ускуналар ва хомашё хариди ошган бўлиши ёки ички бозорда хорижий товарларга талаб кучайган бўлиши мумкин.

Шу сабабли импорт ўсишини ўз-ўзидан салбий ҳолат сифатида баҳолаш тўғри эмас. Асосий масала — олиб кирилаётган маҳсулотларнинг таркибида.

Агар импортнинг катта қисми:

  • янги технологиялар;

  • саноат ускуналари;

  • ишлаб чиқариш линиялари;

  • хомашё ва бутловчи қисмлардан иборат бўлса, у келажакда маҳаллий ишлаб чиқариш ва экспортни оширишга хизмат қилиши мумкин.

Агар ўсиш асосан тайёр истеъмол товарлари ҳисобига юз берса, бу ички ишлаб чиқарувчилар учун рақобатни кучайтириб, валютага бўлган талабни оширади.

Асосий интрига — умумий рақамда эмас

41 млрд долларлик ташқи савдо айланмаси иқтисодий фаоллик кенгайганини кўрсатади. Аммо ҳисоботдаги энг муҳим жиҳат умумий ўсиш эмас.

Бир томонда импорт 21 фоизга ошди ва савдо балансида 9,2 млрд долларлик фарқ пайдо бўлди. Иккинчи томонда эса олтинсиз товарлар экспорти қарийб 29 фоизга ўсди.

Энди асосий вазифа — олтиндан ташқари экспортдаги ўсишни барқарор давом эттириш, импорт таркибида ишлаб чиқаришга хизмат қилувчи маҳсулотлар улушини кўпайтириш ва ташқи савдодаги мувозанатни яхшилашдан иборат.

Сизнингча, импортнинг кескин ошиши иқтисодиёт учун имкониятми ёки хавфли сигналми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?Apple ва Google каби хорижий компаниялар Ўзбекистонга қанча солиқ тўлади?31.07, 22:333 август учун валюта курслари эълон қилинди3 август учун валюта курслари эълон қилинди31.07, 16:243 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда3 август куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда31.07, 11:01Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)Ўзбекистон-2027: Солиқ тизимидаги энг муҳим ўзгаришлар (Кешбэк, омонатлар, ставка)30.07, 23:0131 июль учун валюта курслари эълон қилинди31 июль учун валюта курслари эълон қилинди30.07, 16:3231 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда31 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда30.07, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
30 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда