28 июль учун валюта курслари эълон қилинди

·118·Иқтисодиёт
28 июль учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 28 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 30,16 сўмга арзонлаб, 11 988,92 сўмга тушди.

Евро 25,96 сўмга арзонлаб, 13 663,77 сўмга тушди.
Россия рубли 0,38 сўмга арзонлаб, 153,49 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 23,38 сўмга арзонлаб, 15 984,83 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,12 сўмга арзонлаб, 73,31 сўмга тушди.
• Швейцария франки 11,72 сўмга арзонлаб, 14 710,33 сўмга тушди.
• Хитой юани 2,96 сўмга арзонлаб, 1 771,91 сўмга тушди.

Ўзбекистон Марказий банкиАҚШ доллариЕвроРоссия рубли
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

28 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда28 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:52Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танладиЧегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танладиКеча, 09:07Ўзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етдиЎзбекистон экспорти таркиби рақамларда: ҳажми 12,6 млрд долларга етди24.07, 23:08Ўзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилиндиЎзбекистонда 596,9 минг корхона бор: етакчи соҳа маълум қилинди24.07, 22:5827 июль учун валюта курслари эълон қилинди27 июль учун валюта курслари эълон қилинди24.07, 16:17Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этиладиПаррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади24.07, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
10 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқда
Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқда