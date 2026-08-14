17 август учун валюта курслари эълон қилинди

·29·Иқтисодиёт
17 август учун валюта курслари эълон қилинди
Қисқача

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 17 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Доллар 46,71 сўмга арзонлаб, 11 891,18 сўмни, Евро 15,82 сўмга арзонлаб, 13 753,34 сўмни ташкил этди. Россия рубли 0,07 сўмга қимматлаб, 141,83 сўм бўлди, Фунт стерлинг эса 11,89 сўмга арзонлаб, 16 095,90 сўмга тушди. Япон иенаси 74,73 сўм, Швейсария франки 14 644,31 сўм, Хитой юани эса 1 763,93 сўм этиб белгиланди.

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 17 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 46,71 сўмга арзонлаб, 11 891,18 сўмга тушди.

• Евро 15,82 сўмга арзонлаб, 13 753,34 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,07 сўмга қимматлаб, 141,83 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 11,89 сўмга арзонлаб, 16 095,90 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,19 сўмга арзонлаб, 74,73 сўмга тушди.
• Швейцария франки 46,67 сўмга арзонлаб, 14 644,31 сўмга тушди.
• Хитой юани 6,46 сўмга арзонлаб, 1 763,93 сўмга тушди.

Ўзбекистон Марказий банкиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

17 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда17 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:1214 август учун валюта курслари эълон қилинди14 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:4114 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:2113 август учун валюта курслари эълон қилинди13 август учун валюта курслари эълон қилинди12.08, 18:0913 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда13 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда12.08, 11:4912 август учун валюта курслари эълон қилинди12 август учун валюта курслари эълон қилинди11.08, 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда