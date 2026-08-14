17 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 17 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Доллар 46,71 сўмга арзонлаб, 11 891,18 сўмни, Евро 15,82 сўмга арзонлаб, 13 753,34 сўмни ташкил этди. Россия рубли 0,07 сўмга қимматлаб, 141,83 сўм бўлди, Фунт стерлинг эса 11,89 сўмга арзонлаб, 16 095,90 сўмга тушди. Япон иенаси 74,73 сўм, Швейсария франки 14 644,31 сўм, Хитой юани эса 1 763,93 сўм этиб белгиланди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 17 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 46,71 сўмга арзонлаб, 11 891,18 сўмга тушди.
• Евро 15,82 сўмга арзонлаб, 13 753,34 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,07 сўмга қимматлаб, 141,83 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 11,89 сўмга арзонлаб, 16 095,90 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,19 сўмга арзонлаб, 74,73 сўмга тушди.
• Швейцария франки 46,67 сўмга арзонлаб, 14 644,31 сўмга тушди.
• Хитой юани 6,46 сўмга арзонлаб, 1 763,93 сўмга тушди.
…