Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқда

·16·Авто
Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқда
Қисқача

Буюк Британия ҳукумати 2027–2035 йилларга мўлжалланган нол эмиссияли автомобиллар (ЗEV) мандати бўйича савдо талабларини юмшатиш масаласида расмий маслаҳатлашувларни бошлади. Ҳозирги режага кўра, 2030 йилга бориб барча янги автомобиллар фақат нол эмиссияли бўлиши керак, бироқ таъминот занжиридаги узилишлар ҳамда тариф ва савдо соҳасидаги ноаниқликлар қоидаларни қайта кўриб чиқиш заруратини туғдирмоқда.

Буюк Британия ҳукумати 2027–2035 йилларга мўлжалланган нол эмиссияли автомобиллар (ЗEV) мандати бўйича савдо кўрсаткичларини юмшатиш масаласини муҳокама қилиш учун расмий маслаҳатлашув жараёнини бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус автомобил ишлаб чиқарувчилар, бутловчи қисмлар етказиб берувчилар, қувватлаш станциялари операторлари ҳамда истеъмолчилар билан ҳамкорликда тармоқ учун энг мақбул ва реал шароитларни яратишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Бозордаги ўзгаришлар ва янги талаблар

Ҳозирги режаларга кўра, 2030 йилга бориб барча янги автомобиллар фақат нол эмиссияли бўлиши керак. Бироқ жорий йилнинг июль ойида электромобиллар савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 45 фоизга ошиб, бозор улуши 25 фоиздан ошгани ва бу 2019 йилдан бери энг яхши кўрсаткич бўлганига қарамай, глобал иқтисодий шароитлар мураккаблигича қолмоқда.

Ҳукумат вакилларининг таъкидлашича, таъминот занжиридаги узилишлар, шунингдек, тариф ва савдо соҳасидаги ноаниқликлар ЗEV қоидаларини замонавий воқеликка мослаштириш заруратини келтириб чиқармоқда. Электр автомобиллар бозорининг жадал ўсиши Электрик Кар Грант субсидиялар дастурининг самарадорлиги билан изоҳланаётган бўлса-да, автомобилсозлик саноатини қўллаб-қувватлаш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.

Саноат барқарорлиги ва иш ўринларини сақлаш

Мамлакат раҳбариятида қаттиқ талаблар бозорда фаолият юритаётган брендларнинг молиявий барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиб, иш ўринларини хавф остига қўйиши мумкин деган хавотирлар мавжуд. Шу сабабли бошланган текширув ва муҳокамалар жараёнида ушбу омиллар жиддий эътиборга олинади.

Транспорт вазири Хейди Александрнинг сўзларига кўра, Буюк Британияда электромобиллар бозори мустаҳкам бўлиб, ишлаб чиқарувчилар ва қувватлаш операторлари миллиардерлаб инвестиция киритмоқда. Ҳукумат томонидан ажратилган 7,5 миллиард фунт стерлинг миқдоридаги маблағ, жумладан, 160 мингдан ортиқ фуқарога электромобилга ўтишга ёрдам берган грантлар шулар жумласидандир.

Вазирнинг қўшимча қилишича, мақсад ўзгармаган ҳолда қолади, бироқ бизнес вакилларини ҳам бу сафарга шерик қилиш ва белгиланган маррага қандай эришишни саноатнинг ўзи билан биргаликда шакллантириш муҳимдир. Маслаҳатлашувлар 23 октябрга қадар давом этади ва якунда қатъий ўзгаришлар қилиниши ёки умуман ўзгаришсиз қолдирилиши ҳам мумкин.

ЭлектромобилЗEV мандатиАвтомобил бозориБуюк БританияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинPorsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкинБугун, 18:29McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиMcLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиБугун, 17:26Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиFerrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиБугун, 13:27Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликИккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликБугун, 12:55Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиLucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиБугун, 12:29Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиКзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди