Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқда
Буюк Британия ҳукумати 2027–2035 йилларга мўлжалланган нол эмиссияли автомобиллар (ЗEV) мандати бўйича савдо талабларини юмшатиш масаласида расмий маслаҳатлашувларни бошлади. Ҳозирги режага кўра, 2030 йилга бориб барча янги автомобиллар фақат нол эмиссияли бўлиши керак, бироқ таъминот занжиридаги узилишлар ҳамда тариф ва савдо соҳасидаги ноаниқликлар қоидаларни қайта кўриб чиқиш заруратини туғдирмоқда.
Буюк Британия ҳукумати 2027–2035 йилларга мўлжалланган нол эмиссияли автомобиллар (ЗEV) мандати бўйича савдо кўрсаткичларини юмшатиш масаласини муҳокама қилиш учун расмий маслаҳатлашув жараёнини бошлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ташаббус автомобил ишлаб чиқарувчилар, бутловчи қисмлар етказиб берувчилар, қувватлаш станциялари операторлари ҳамда истеъмолчилар билан ҳамкорликда тармоқ учун энг мақбул ва реал шароитларни яратишга қаратилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Бозордаги ўзгаришлар ва янги талабларҲозирги режаларга кўра, 2030 йилга бориб барча янги автомобиллар фақат нол эмиссияли бўлиши керак. Бироқ жорий йилнинг июль ойида электромобиллар савдоси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 45 фоизга ошиб, бозор улуши 25 фоиздан ошгани ва бу 2019 йилдан бери энг яхши кўрсаткич бўлганига қарамай, глобал иқтисодий шароитлар мураккаблигича қолмоқда.
Ҳукумат вакилларининг таъкидлашича, таъминот занжиридаги узилишлар, шунингдек, тариф ва савдо соҳасидаги ноаниқликлар ЗEV қоидаларини замонавий воқеликка мослаштириш заруратини келтириб чиқармоқда. Электр автомобиллар бозорининг жадал ўсиши Электрик Кар Грант субсидиялар дастурининг самарадорлиги билан изоҳланаётган бўлса-да, автомобилсозлик саноатини қўллаб-қувватлаш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.
Саноат барқарорлиги ва иш ўринларини сақлашМамлакат раҳбариятида қаттиқ талаблар бозорда фаолият юритаётган брендларнинг молиявий барқарорлигига салбий таъсир кўрсатиб, иш ўринларини хавф остига қўйиши мумкин деган хавотирлар мавжуд. Шу сабабли бошланган текширув ва муҳокамалар жараёнида ушбу омиллар жиддий эътиборга олинади.
Транспорт вазири Хейди Александрнинг сўзларига кўра, Буюк Британияда электромобиллар бозори мустаҳкам бўлиб, ишлаб чиқарувчилар ва қувватлаш операторлари миллиардерлаб инвестиция киритмоқда. Ҳукумат томонидан ажратилган 7,5 миллиард фунт стерлинг миқдоридаги маблағ, жумладан, 160 мингдан ортиқ фуқарога электромобилга ўтишга ёрдам берган грантлар шулар жумласидандир.
Вазирнинг қўшимча қилишича, мақсад ўзгармаган ҳолда қолади, бироқ бизнес вакилларини ҳам бу сафарга шерик қилиш ва белгиланган маррага қандай эришишни саноатнинг ўзи билан биргаликда шакллантириш муҳимдир. Маслаҳатлашувлар 23 октябрга қадар давом этади ва якунда қатъий ўзгаришлар қилиниши ёки умуман ўзгаришсиз қолдирилиши ҳам мумкин.
…