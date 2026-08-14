Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!

·48·Спорт
Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!
Қисқача

Ўзбекистон У-20 терма жамоаси 25 август куни Тошкентда Жанубий Корея У-20 жамоасига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Мазкур баҳс 25 августдан 6 сентябргача бўлиб ўтадиган У-20 Осиё кубоги саралаш ўйинлари олдидан сўнгги назорат учрашуви бўлади. Бош мураббий Жамолиддин Раҳматуллаев ушбу спарринг орқали футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини баҳолаб, расмий ўйинлар учун оптимал тактикани танлашни мақсад қилган.

Ўзбекистон U-20 ёшлар терма жамоаси қитъа биринчилиги саралаш босқичи олдидан сўнгги ҳал қилувчи тайёргарлик босқичига киришмоқда.

Тажрибали мутахассис Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари 25 август куни Тошкентда Осиёнинг энг кучли ёшлар термаларидан бири — Жанубий Корея U-20 жамоасига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушади.

Қитъа саралаши олдидан сўнгги назорат баҳси

Маълум бўлишича, 25 августдан 6 сентябрга қадар U-20 Осиё кубогининг саралаш баҳслари бўлиб ўтади. Ушбу қитъавий мусобақага пухта ҳозирлик кўраётган вакилларимиз учун кореялик тенгқурларига қарши кечадиган баҳс расмий беллашувлар олдидан энг муҳим ва асосий синов вазифасини ўтаб беради.

Бош мураббий Жамолиддин Раҳматуллаев мазкур спарринг баҳси орқали асосий таркиб ўйинчиларининг жисмоний ва тактик ҳолатини тўлиқ кўрикдан ўтказиб, расмий саралаш ўйинлари учун оптимал тактикани танлаб олишни мақсад қилган.

Тошкентдаги стадионда кечадиган муросасиз ўртоқлик учрашуви ёш футболчиларимиз учун катта синов ва маҳорат мактаби бўлиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

ЎзбекистонЖанубий КореяТошкентЖалолиддин РаҳматуллаевTelegram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Бугун, 17:47Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Бугун, 17:38Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларТошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди