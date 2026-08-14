Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!
Ўзбекистон У-20 терма жамоаси 25 август куни Тошкентда Жанубий Корея У-20 жамоасига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушади. Мазкур баҳс 25 августдан 6 сентябргача бўлиб ўтадиган У-20 Осиё кубоги саралаш ўйинлари олдидан сўнгги назорат учрашуви бўлади. Бош мураббий Жамолиддин Раҳматуллаев ушбу спарринг орқали футболчиларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини баҳолаб, расмий ўйинлар учун оптимал тактикани танлашни мақсад қилган.
Ўзбекистон U-20 ёшлар терма жамоаси қитъа биринчилиги саралаш босқичи олдидан сўнгги ҳал қилувчи тайёргарлик босқичига киришмоқда.
Тажрибали мутахассис Жамолиддин Раҳматуллаев шогирдлари 25 август куни Тошкентда Осиёнинг энг кучли ёшлар термаларидан бири — Жанубий Корея U-20 жамоасига қарши халқаро ўртоқлик учрашувида майдонга тушади.
Қитъа саралаши олдидан сўнгги назорат баҳси
Маълум бўлишича, 25 августдан 6 сентябрга қадар U-20 Осиё кубогининг саралаш баҳслари бўлиб ўтади. Ушбу қитъавий мусобақага пухта ҳозирлик кўраётган вакилларимиз учун кореялик тенгқурларига қарши кечадиган баҳс расмий беллашувлар олдидан энг муҳим ва асосий синов вазифасини ўтаб беради.
Бош мураббий Жамолиддин Раҳматуллаев мазкур спарринг баҳси орқали асосий таркиб ўйинчиларининг жисмоний ва тактик ҳолатини тўлиқ кўрикдан ўтказиб, расмий саралаш ўйинлари учун оптимал тактикани танлаб олишни мақсад қилган.
Тошкентдаги стадионда кечадиган муросасиз ўртоқлик учрашуви ёш футболчиларимиз учун катта синов ва маҳорат мактаби бўлиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…