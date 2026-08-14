7 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!

·30·Дунё
7 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!
Қисқача

49 ёшли россиялик денгизчи БААда ўтказиладиган Дубаи Дутй Фрее Милленниум Миллионаире лотереясида 1 000 000 долларлик бош ютуқни қўлга киритди. У етти йил аввал Дубай лотереясида катта бойлик ютганини тушида кўрган ва кейинчалик бу тушини рўёбга чиқариш учун йилига бир неча марта чипта сотиб олган. Денгизчи ғалаба ҳақидаги хабарни 12 август куни Владивостокда яшовчи кекса отасини зиёрат қилаётганида эшитган.

Бир инсоннинг бир неча йил олдин кўрган туши ҳақиқатга айланиб, уни бир лаҳзада миллионерга айлантирди. 49 ёшли россиялик денгизчи БААда анъанавий тарзда ўтказиладиган машҳур Dubai Duty Free Millennium Millionaire лотереясида иштирок этиб, 1 000 000 долларлик бош ютуқни қўлга киритди.

Бу ҳақда Бирлашган Араб Амирликларининг нуфузли Khaleej Times нашри хабар бермоқда.

7 йиллик сир: «Бу мен ютган жуда аниқ туш эди»

Омадли ғолибнинг сўзларига кўра, бу мўъжизавий воқеа етти йил аввал бошланган. Ўша пайтда у тушида Дубай лотереясида улкан бойлик ютганини аниқ-равшан кўрган. Қизиғи, у ўша пайтларда БААда умуман бундай халқаро лотерея ўйинлари ўтказилишидан бехабар бўлган.

Кейинчалик Дубай аэропортининг машҳур Dubai Duty Free ўйини ҳақида эшитгач, тушини рўёбга чиқариш мақсадида ўз омадини тинимсиз синаб кўришга аҳд қилган:

«Йилига бир неча марта чипта сотиб ола бошладим, чунки ўша тушни унута олмадим. Бу мен айнан ютиб чиққаним акс этган жуда ёрқин ва аниқ туш эди», — дейди у.

Шахсий рақамлар ва Владивостокдаги хушхабар

Денгизчининг таъкидлашича, бу сафарги чипта аввалгиларидан мутлақо фарқ қилган — у тасодифий комбинацияларни эмас, балки ўзининг шахсий ҳаёти учун муҳим аҳамиятга эга бўлган рақамларни танлаган.

Ғолиб катта ютуқ ҳақидаги хабарни 12 август куни Владивосток шаҳрида яшовчи кекса отасини зиёрат қилиб турган пайтида эшитган.

Миллион долларлик бойлик денгизчини ўзгартирмайди

Қўлга киритилган 1 миллион долларлик салмоқли маблағга қарамай, омадли инсон ўз ҳаётини тубдан ўзгартириш ёки соҳасидан бутунлай воз кечиш ниятида эмас. У келажакда кемалардаги оғир жисмоний ишларни тўхтатиши мумкинлигини, аммо денгизчилик соҳасидан кетмаслигини таъкидлади.

Шунингдек, янги миллионер бошқаларга ҳам ўз сирини ошкор қилди:

«Ҳаётингиз билан бевосита боғлиқ бўлган, ўзингиз учун қадрли ва севимли рақамларни танланг», — дея маслаҳат берди у омад кутаётган инсонларга.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

ДубайБирлашган Араб АмирликлариХалиж ТаймсВладивостокДубай Дьюти Фри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиИтальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташладиБугун, 18:14Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиХитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиБугун, 18:04Она чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиОна чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиБугун, 17:2353 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилдиБугун, 16:53Туркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиТуркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиБугун, 15:48Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Бугун, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди