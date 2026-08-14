7 йил олдин тушида кўрган: Россиялик денгизчи 1 млн доллар ютиб олди!
49 ёшли россиялик денгизчи БААда ўтказиладиган Дубаи Дутй Фрее Милленниум Миллионаире лотереясида 1 000 000 долларлик бош ютуқни қўлга киритди. У етти йил аввал Дубай лотереясида катта бойлик ютганини тушида кўрган ва кейинчалик бу тушини рўёбга чиқариш учун йилига бир неча марта чипта сотиб олган. Денгизчи ғалаба ҳақидаги хабарни 12 август куни Владивостокда яшовчи кекса отасини зиёрат қилаётганида эшитган.
Бир инсоннинг бир неча йил олдин кўрган туши ҳақиқатга айланиб, уни бир лаҳзада миллионерга айлантирди. 49 ёшли россиялик денгизчи БААда анъанавий тарзда ўтказиладиган машҳур Dubai Duty Free Millennium Millionaire лотереясида иштирок этиб, 1 000 000 долларлик бош ютуқни қўлга киритди.
Бу ҳақда Бирлашган Араб Амирликларининг нуфузли Khaleej Times нашри хабар бермоқда.
7 йиллик сир: «Бу мен ютган жуда аниқ туш эди»
Омадли ғолибнинг сўзларига кўра, бу мўъжизавий воқеа етти йил аввал бошланган. Ўша пайтда у тушида Дубай лотереясида улкан бойлик ютганини аниқ-равшан кўрган. Қизиғи, у ўша пайтларда БААда умуман бундай халқаро лотерея ўйинлари ўтказилишидан бехабар бўлган.
Кейинчалик Дубай аэропортининг машҳур Dubai Duty Free ўйини ҳақида эшитгач, тушини рўёбга чиқариш мақсадида ўз омадини тинимсиз синаб кўришга аҳд қилган:
«Йилига бир неча марта чипта сотиб ола бошладим, чунки ўша тушни унута олмадим. Бу мен айнан ютиб чиққаним акс этган жуда ёрқин ва аниқ туш эди», — дейди у.
Шахсий рақамлар ва Владивостокдаги хушхабар
Денгизчининг таъкидлашича, бу сафарги чипта аввалгиларидан мутлақо фарқ қилган — у тасодифий комбинацияларни эмас, балки ўзининг шахсий ҳаёти учун муҳим аҳамиятга эга бўлган рақамларни танлаган.
Ғолиб катта ютуқ ҳақидаги хабарни 12 август куни Владивосток шаҳрида яшовчи кекса отасини зиёрат қилиб турган пайтида эшитган.
Миллион долларлик бойлик денгизчини ўзгартирмайди
Қўлга киритилган 1 миллион долларлик салмоқли маблағга қарамай, омадли инсон ўз ҳаётини тубдан ўзгартириш ёки соҳасидан бутунлай воз кечиш ниятида эмас. У келажакда кемалардаги оғир жисмоний ишларни тўхтатиши мумкинлигини, аммо денгизчилик соҳасидан кетмаслигини таъкидлади.
Шунингдек, янги миллионер бошқаларга ҳам ўз сирини ошкор қилди:
«Ҳаётингиз билан бевосита боғлиқ бўлган, ўзингиз учун қадрли ва севимли рақамларни танланг», — дея маслаҳат берди у омад кутаётган инсонларга.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…