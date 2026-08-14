ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот берди

·48·Спорт
ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот берди
Қисқача

Каха Каладзе ҳозирги кунда «PSJ» «Реал»дан кучлироқ жамоа эканини таъкидлади. У Хвича Кварацхелиянинг «Реал»га ўтиши катта ютуқ бўлиши мумкинлигини, бироқ футболчи Мадридда янги чўққиларни забт этиб, Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиши кераклигини айтди. Каладзе «PSJ» бош мураббийи Луис Энрикени ҳақиқий даҳо деб атади. Кварацхелиянинг Париждаги муваффақиятли ўйинлари унинг трансфер бозоридаги нархини ошириб, «Реал» эътиборида сақлаб турибди.

Грузия футболи афсонаси ва «Милан»нинг собиқ ҳимоячиси Каха Каладзе «ПСЖ» клуби ва Грузия терма жамоаси етакчиси Хвича Кварацхелиянинг Мадриднинг «Реал» клубига эҳтимолий ўтиши ҳақида тарқалган миш-мишларга ўз муносабатини билдирди.

Тажрибали мутахассис Хвичанинг Мадридга йўл олиши катта ютуқ бўлишини инкор этмаган бўлса-да, ҳозирги кунда Париж клубининг ўйин савияси «Реал»дан устун эканини очиқ таъкидлади.

«Реал» бемалол сотиб олиши мумкин, аммо...»

Каладзе машҳур юлдузнинг келажаги ва ҳар икки гранд клуб ўртасидаги фарқ ҳақидаги саволга қуйидагича жавоб берди:

*«Агар холис қарасак, ҳа, «Реал Мадрид» бемалол уни сотиб олишга қурби етади... Шунчаки, бугунги кунда «ПСЖ» анча чиройлироқ футбол кўрсатмоқда ва улар «Реал»дан кўра кучлироқ жамоадир. Айнан бугунги кун ҳолатига кўра.

Аммо тарихга назар ташласак, табиийки, «Реал» — қироллик клуби ва футбол тарихидаги энг буюк жамоалардан бири. Шу сабабли, агар Хвича Мадриднинг «Реал» клубига ўтишга муваффақ бўлса, барчамиз у учун фақат қувонамиз. Бироқ бу шунчаки оддий трансфер бўлиб қолмаслиги керак — у ерда ҳам янги чўққиларни забт этиш ва Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш лозим. Ана ўшанда бу ҳақиқий муваффақият бўлади»*.

«Луис Энрике — даҳо!»

Шунингдек, грузиялик собиқ юлдуз францияликлар бош мураббийи Луис Энрикенинг жамоада олиб бораётган ишларини алоҳида эътироф этди:

«Лекин ҳозирги кунда менга «ПСЖ»нинг ўйини ҳаддан ташқари ёқмоқда. Негаки, у ерда Луис Энрике бор... У ҳақиқий даҳо мураббий!» — дея сўзини якунлади Каха Каладзе.

Хвича Кварацхелиянинг Париждаги муваффақиятли ўйинлари ва Луис Энрике қўл остидаги прогресси унинг трансфер бозоридаги нархини янада ошириб, Европанинг бошқа грандлари, жумладан «Реал» эътиборида сақлаб турибди.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Хвича КварацхелияПСЖРеал МадридКаха КаладзеЛуис Энрике
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Бугун, 17:54Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Бугун, 17:47Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Бугун, 17:38Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларТошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди