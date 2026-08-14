Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқда

·0·Спорт
Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқда

Италиянинг Комо клуби навбатдаги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Goal.com хабар беришича, жамоа Моисе Кеан трансфери бўйича музокаралар тўхтаб қолгач, асосий эътиборни Челси ҳужумчиси Лиам Делапга қаратишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Амбицияларга бой бўлган Италия жамоаси раҳбарияти олдинда турган қийин мавсум олдидан таркибга тажрибали тўпурар қўшиб олишни устувор вазифа деб билмоқда. Трансфер бозорида юзага келган кутилмаган қийинчиликлар сабабли клуб спорт директори муқобил вариантларни излашга киришган.

Ҳужум чизиғини кучайтириш режалари

Майдоннинг сўнгги учдан бир қисмида рақобатбардошликни сақлаб қолиш учун жамоага муносиб ҳужумчи керак. Челси вакили Лиам Делап ўзининг жисмоний кўрсаткичлари ҳамда юқори савиядаги ўйин тажрибаси туфайли Комо эътиборини тортган ёш форвардлардан биридир.

Ҳозирги вақтда томонлар ўртасидаги музокаралар дастлабки босқичда бормоқда. Клуб расмийлари расмий таклиф билан чиқиш имкониятлари ва трансфернинг қанчалик реал эканини диққат билан баҳоламоқдалар.

Тактик имкониятлар ва таркиб чуқурлиги

Тактик нуқтаи назардан, таркибга ҳаракатчан ва жисмонан бақувват марказий ҳужумчини қўшиб олиш мураббийлар штабига қўшимча имкониятлар тақдим этади. Ҳужумдан бошлаб прессинг уюштира оладиган футболчи замонавий футбол талабларига тўла мос келади.

Мавсум давомида ички мусобақалар ва бошқа қийин вазифаларни муваффақиятли бажариш учун таркиб чуқурлиги жуда муҳим аҳамият касб этади. Ўйин сифатини бир хилда ушлаб туриш ҳамда асосий таркиб учун соғлом рақобат муҳитини яратиш клубнинг асосий мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда.

КомоЧелсиЛиам ДелапТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Бугун, 17:54Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Бугун, 17:47Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Бугун, 17:38Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларТошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди