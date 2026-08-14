Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқда
Италиянинг Комо клуби навбатдаги мавсум олдидан ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаол иш олиб бормоқда. Goal.com хабар беришича, жамоа Моисе Кеан трансфери бўйича музокаралар тўхтаб қолгач, асосий эътиборни Челси ҳужумчиси Лиам Делапга қаратишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Амбицияларга бой бўлган Италия жамоаси раҳбарияти олдинда турган қийин мавсум олдидан таркибга тажрибали тўпурар қўшиб олишни устувор вазифа деб билмоқда. Трансфер бозорида юзага келган кутилмаган қийинчиликлар сабабли клуб спорт директори муқобил вариантларни излашга киришган.
Ҳужум чизиғини кучайтириш режалариМайдоннинг сўнгги учдан бир қисмида рақобатбардошликни сақлаб қолиш учун жамоага муносиб ҳужумчи керак. Челси вакили Лиам Делап ўзининг жисмоний кўрсаткичлари ҳамда юқори савиядаги ўйин тажрибаси туфайли Комо эътиборини тортган ёш форвардлардан биридир.
Ҳозирги вақтда томонлар ўртасидаги музокаралар дастлабки босқичда бормоқда. Клуб расмийлари расмий таклиф билан чиқиш имкониятлари ва трансфернинг қанчалик реал эканини диққат билан баҳоламоқдалар.
Тактик имкониятлар ва таркиб чуқурлигиТактик нуқтаи назардан, таркибга ҳаракатчан ва жисмонан бақувват марказий ҳужумчини қўшиб олиш мураббийлар штабига қўшимча имкониятлар тақдим этади. Ҳужумдан бошлаб прессинг уюштира оладиган футболчи замонавий футбол талабларига тўла мос келади.
Мавсум давомида ички мусобақалар ва бошқа қийин вазифаларни муваффақиятли бажариш учун таркиб чуқурлиги жуда муҳим аҳамият касб этади. Ўйин сифатини бир хилда ушлаб туриш ҳамда асосий таркиб учун соғлом рақобат муҳитини яратиш клубнинг асосий мақсадларидан бири бўлиб қолмоқда.
…