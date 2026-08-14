Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!
Ислом Махачев ММА тарихида кетма-кет 20 та ғалабадан иборат серия қайд этишни ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Россиялик жангчи бундай натижа тарихий рекорд бўлиб, уни бошқа ҳеч ким янгилай олмаслиги мумкинлигини айтди. Махачев ҳозирда октагонда кетма-кет 16 та ғалабага эга. У 16 август куни UFC 330 турнирининг марказий жангида ирландиялик мағлубияциз даъвогар Иен "Мачадо" Геррига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилади.
UFC юлдузи ва ярим ўрта вазн тоифасида амалдаги чемпион Ислом Махачев аралаш жанг санъатидаги (ММА) фаолияти бўйича кейинги улкан мақсадлари билан ўртоқлашди.
Россиялик жангчи фаолияти давомида кўплаб чўққиларни забт этганини таъкидлаб, эндиликда ММА тарихида абадий қоладиган ва қайтариш деярли имконсиз бўлган ғалабали серия қайд этиш ниятида эканини билдирди.
«Мақсад — кетма-кет 20 та ғалабалик серия»
Махачев ўз олдига қўйган янги марра ҳақида тўхталиб, шундай деди:
«Биз аллақачон барча имкон қадар мумкин бўлган рекордларни янгилаб бўлдик. Энди эса, эҳтимол, кетма-кет 20 та жангдан иборат ғалабали серияни қайд этиш керакдир. Бу жуда ажойиб кўрсаткич бўларди.
Агар биз кетма-кет 20 та ғалаба қозонишнинг уддасидан чиқа олсак, катта эҳтимол билан бу тарихий рекордни бошқа ҳеч ким янгилай олмайди».
Рекорд сари навбатдаги қадам: 16 август, UFC 330
Ҳозирга келиб Ислом Махачев октагонда кетма-кет 16 та ғалабали серия қайд этиб келмоқда. Ушбу ғалабалар сонини яна биттага ошириш ва рекорд сари яқинлашиш учун унга навбатдаги жиддий синов кутмоқда.
Эслатиб ўтамиз, 16 август куни АҚШнинг Пенсильвания штати, Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 330 турнирининг марказий жангида Ислом Махачев ирландиялик мағлубиятсиз даъвогар Иэн «Мачадо» Гэррига қарши ўз чемпионлик камарини ҳимоя қилади.
Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.
…