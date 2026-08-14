Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!

·34·Спорт
Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!
Қисқача

Ислом Махачев ММА тарихида кетма-кет 20 та ғалабадан иборат серия қайд этишни ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Россиялик жангчи бундай натижа тарихий рекорд бўлиб, уни бошқа ҳеч ким янгилай олмаслиги мумкинлигини айтди. Махачев ҳозирда октагонда кетма-кет 16 та ғалабага эга. У 16 август куни UFC 330 турнирининг марказий жангида ирландиялик мағлубияциз даъвогар Иен "Мачадо" Геррига қарши чемпионлик камарини ҳимоя қилади.

UFC юлдузи ва ярим ўрта вазн тоифасида амалдаги чемпион Ислом Махачев аралаш жанг санъатидаги (ММА) фаолияти бўйича кейинги улкан мақсадлари билан ўртоқлашди.

Россиялик жангчи фаолияти давомида кўплаб чўққиларни забт этганини таъкидлаб, эндиликда ММА тарихида абадий қоладиган ва қайтариш деярли имконсиз бўлган ғалабали серия қайд этиш ниятида эканини билдирди.

«Мақсад — кетма-кет 20 та ғалабалик серия»

Махачев ўз олдига қўйган янги марра ҳақида тўхталиб, шундай деди:

«Биз аллақачон барча имкон қадар мумкин бўлган рекордларни янгилаб бўлдик. Энди эса, эҳтимол, кетма-кет 20 та жангдан иборат ғалабали серияни қайд этиш керакдир. Бу жуда ажойиб кўрсаткич бўларди.

Агар биз кетма-кет 20 та ғалаба қозонишнинг уддасидан чиқа олсак, катта эҳтимол билан бу тарихий рекордни бошқа ҳеч ким янгилай олмайди».

Рекорд сари навбатдаги қадам: 16 август, UFC 330

Ҳозирга келиб Ислом Махачев октагонда кетма-кет 16 та ғалабали серия қайд этиб келмоқда. Ушбу ғалабалар сонини яна биттага ошириш ва рекорд сари яқинлашиш учун унга навбатдаги жиддий синов кутмоқда.

Эслатиб ўтамиз, 16 август куни АҚШнинг Пенсильвания штати, Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтадиган UFC 330 турнирининг марказий жангида Ислом Махачев ирландиялик мағлубиятсиз даъвогар Иэн «Мачадо» Гэррига қарши ўз чемпионлик камарини ҳимоя қилади.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Ислам МахачевЮФСИэн Мачадо ГарриФиладельфияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Бугун, 17:54Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Бугун, 17:38Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларТошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди