12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·60·Иқтисодиёт
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Қисқача

12 август куни амал қиладиган доллар курси 34–35 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар Асиа Аллиансе Банк ва Гарантбанкда 11 935 сўм, долларни сотиб олиш бўйича эса Apex Банкда 11 940 сўм ва Тенгебанкда 11 950 сўмни ташкил этмоқда. Кун давомида курс ўзгариши мумкин, аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюриш тавсия этилади.

12 август куни амал қиладиган доллар курси 34–35 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Асиа Аллиансе Банк — 11 935 сўм.
Гарантбанк — 11 935 сўм.
Anorбанк — 11 930 сўм.
• Асакабанк — 11 930 сўм.
• Инвест Финансе Банк — 11 930 сўм.
• Микрокредитбанк — 11 930 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Apex Банк — 11 940 сўм.
• Тенгебанк — 11 950 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Асиа Аллиансе БанкГарантбанкAnorбанкАсакабанкТенгебанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

11 август учун валюта курслари эълон қилинди11 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:3811 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда11 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 11:41Ўзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгиликЎзбекистонда доллар олиш қоидалари ўзгарди: муҳим янгиликКеча, 11:19Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари бир ойда қарийб 590 млн долларга кўпайдиКеча, 05:36Парашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари бериладиПарашют, параплан ва квадроцикллар: Туризм бизнеси учун божхона имтиёзлари берилади09.08, 16:4010 август учун валюта курслари эълон қилинди10 август учун валюта курслари эълон қилинди07.08, 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
8 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...
19,1 млн ва 4,4 млн: Ўзбекистондаги маошлар ўртасидаги тафовут...