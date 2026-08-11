12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни амал қиладиган доллар курси 34–35 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар Асиа Аллиансе Банк ва Гарантбанкда 11 935 сўм, долларни сотиб олиш бўйича эса Apex Банкда 11 940 сўм ва Тенгебанкда 11 950 сўмни ташкил этмоқда. Кун давомида курс ўзгариши мумкин, аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюриш тавсия этилади.
12 август куни амал қиладиган доллар курси 34–35 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Асиа Аллиансе Банк — 11 935 сўм.
• Гарантбанк — 11 935 сўм.
• Anorбанк — 11 930 сўм.
• Асакабанк — 11 930 сўм.
• Инвест Финансе Банк — 11 930 сўм.
• Микрокредитбанк — 11 930 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Apex Банк — 11 940 сўм.
• Тенгебанк — 11 950 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…