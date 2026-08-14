Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташлади
Италияда бир аёл қимор чиптасига тушган 1 миллион евролик ютуқдан деярли маҳрум бўлиб қолди. У чипта ютуқсиз деб ўйлаб, уни адашиб ахлатга ташлаб юборган. Бироқ санитария ходимларининг бир неча соатлик қидируви натижасида қимматли чипта топилиб, аёлга қайтарилди.
Воқеа Битонто шаҳрида содир бўлган. Аёл лотерея чиптасини дўконда текширтирганида, унга чипта «тўловга яроқсиз» экани айтилган. У бу хабарни чиптага ҳеч қандай ютуқ чиқмаган, деб нотўғри тушунган.
Аслида эса мазкур хабар катта миқдордаги ютуқларни оддий дўконнинг ўзида тўлаб бериш имкони бўлмаган ҳолатларда чиқар экан.
Уйига қайтгач, аёл мунтазам равишда танлайдиган 2, 4, 8, 10 ва 51 рақамлари миллион евролик ютуқни келтирганини оиласига айтган. Лотереядаги тўлов тартибини аниқлаб олгач, у зудлик билан яна дўконга қайтган.
Бироқ ўша пайтга келиб чипта аллақачон ахлатга ташланган ва санитария машинаси томонидан олиб кетилган эди.
Миллион евролик чипта ахлат орасидан қидирилди
Аёл санитария хизматига мурожаат қилиб, ёрдам сўраган. Ходимлар ахлатни олиб кетган транспорт воситасини аниқлаб, уни тўхтатишган. Шундан кейин чиқиндилар махсус белгиланган ҳудудга олиб борилиб, чиптани қидириш ишлари бошланган.
Маълум қилинишича, аёл қидирув жараёнида пайдо бўладиган қўшимча харажатларни қоплаш бўйича ёзма келишувга имзо қўйишига тўғри келган.
Санитария ходимлари бир суткадан ортиқ вақт давомида чиқиндилар орасидан чиптани излашган. Ниҳоят, омадли лотерея чиптаси шикастланмаган ҳолда топилган.
Қимматбаҳо қоғоз қўлига қайтарилгани ҳақида хабар олган аёл қувончдан кўз ёшларини тия олмаган. Шу тариқа, биргина тушунмовчилик сабаб ахлатга ташланган чипта яна топилиб, аёлнинг 1 миллион евролик ютуғи сақлаб қолинди.
…