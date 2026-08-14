Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташлади

·0·Дунё
Итальян аёл 1 миллион евролик чиптасини ахлатга ташлади

Италияда бир аёл қимор чиптасига тушган 1 миллион евролик ютуқдан деярли маҳрум бўлиб қолди. У чипта ютуқсиз деб ўйлаб, уни адашиб ахлатга ташлаб юборган. Бироқ санитария ходимларининг бир неча соатлик қидируви натижасида қимматли чипта топилиб, аёлга қайтарилди.

Воқеа Битонто шаҳрида содир бўлган. Аёл лотерея чиптасини дўконда текширтирганида, унга чипта «тўловга яроқсиз» экани айтилган. У бу хабарни чиптага ҳеч қандай ютуқ чиқмаган, деб нотўғри тушунган.

Аслида эса мазкур хабар катта миқдордаги ютуқларни оддий дўконнинг ўзида тўлаб бериш имкони бўлмаган ҳолатларда чиқар экан.

Уйига қайтгач, аёл мунтазам равишда танлайдиган 2, 4, 8, 10 ва 51 рақамлари миллион евролик ютуқни келтирганини оиласига айтган. Лотереядаги тўлов тартибини аниқлаб олгач, у зудлик билан яна дўконга қайтган.

Бироқ ўша пайтга келиб чипта аллақачон ахлатга ташланган ва санитария машинаси томонидан олиб кетилган эди.

Миллион евролик чипта ахлат орасидан қидирилди

Аёл санитария хизматига мурожаат қилиб, ёрдам сўраган. Ходимлар ахлатни олиб кетган транспорт воситасини аниқлаб, уни тўхтатишган. Шундан кейин чиқиндилар махсус белгиланган ҳудудга олиб борилиб, чиптани қидириш ишлари бошланган.

Маълум қилинишича, аёл қидирув жараёнида пайдо бўладиган қўшимча харажатларни қоплаш бўйича ёзма келишувга имзо қўйишига тўғри келган.

Санитария ходимлари бир суткадан ортиқ вақт давомида чиқиндилар орасидан чиптани излашган. Ниҳоят, омадли лотерея чиптаси шикастланмаган ҳолда топилган.

Қимматбаҳо қоғоз қўлига қайтарилгани ҳақида хабар олган аёл қувончдан кўз ёшларини тия олмаган. Шу тариқа, биргина тушунмовчилик сабаб ахлатга ташланган чипта яна топилиб, аёлнинг 1 миллион евролик ютуғи сақлаб қолинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиХитойлик эркак қамоқдан қочиш учун ўлимини сохталаштирдиБугун, 18:04Она чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиОна чақалоғини фен иссиғида ўлдириб, 6 йилга қамалдиБугун, 17:2353 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилди53 йил аввал денгизга ташланган мактуб топилдиБугун, 16:53Туркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиТуркия 2027 йилда илк бор Ойга космик аппарат юбормоқчиБугун, 15:48Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Таиландда ёввойи фил машинадан мева “ўғирлади”Бугун, 14:15Қуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиҚуёш тутилишидан сўнг кўз оғриғи бўйича қидирувлар кескин ошдиБугун, 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди