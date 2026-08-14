Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкин

·24·Авто
Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкин
Қисқача

Porsche компанияси Porsche Taycan электромобилини 2030-йилдан кечиктирмай босқичма-босқич ишлаб чиқаришдан чиқаришни режалаштирмоқда. Қарор электромобилларга бўлган талабнинг пасайиши ва ишлаб чиқариш қувватларини оптималлаштириш зарурати билан боғлиқ бўлиб, режа Porsche ишчилар кенгаши билан келишилган, аммо расмий келишув ҳали тўлиқ расмийлаштирилмаган.

Германиянинг нуфузли Виртсчафтсвоче бизнес журнали тарқатган маълумотларга кўра, Porsche компанияси ўзининг машҳур Porsche Taycan электромобилини 2030-йилдан кечиктирмай босқичма-босқич ишлаб чиқаришдан чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу қарор жаҳон бозорида электромобилларга бўлган талабнинг ўзгариши ҳамда бренднинг ишлаб чиқариш қувватларини оптималлаштириш зарурати билан боғлиқ бўлиб, автомобил ихлосмандлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Нашрнинг ички манбаларга таяниб хабар беришича, компания раҳбарияти аввалига Porsche Taycan ишлаб чиқаришни Штутгартдаги бош завондан Лейпцигдаги корхонага кўчириш вариантини кўриб чиққан эди. Лейпцигдаги заводда қувватлардан фойдаланиш даражаси кутилганидан пастроқ экани бунга сабаб бўлган. Шунингдек, моделни дарҳол ёпиш имконияти ҳам муҳокама қилинган, бироқ якунда бир неча йил давомида босқичма-босқич якунлаш йўли маъқул кўрилган.

Маълум бўлишича, ушбу босқичма-босқич қисқартириш режаси Porsche ишчилар кенгаши билан келишилган, бироқ расмий келишув ҳали тўлиқ расмийлаштирилмаган. Келишувга кўра, Porsche Taycan ишлаб чиқариш якуний муддатгача Штутгартдаги заводда қолиши кутилмоқда. Автомобил бозори ва таҳлилчилар учун бу қарор кутилмаган бурилиш бўлди, чунки бир неча йил аввал компания электромобилларга улкан инвестициялар киритган эди.

Сотувлар пасайиши ва стратегик ўзгаришлар

ixbt.com маълумотига кўра, 2019-йилда соф электр қувватида ишлайдиган илк модел сифатида бозорга чиқарилган Porsche Taycan савдолари сўнгги йилларда кескин тушиб кетган. 2022-йилда компания акцияларини бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) вақтида собиқ раҳбар Оливер Блуме 2030-йилга бориб сотувнинг 80 фоизи электромобиллар ҳиссасига тўғри келишини мақсад қилиб қўйган эди. Бироқ бу кўрсаткич кутилганидек амалга ошмади.

Статистикага кўра, Porsche Taycan етказиб бериш ҳажми 2023-йилда 40 960 дона билан чўққига чиққан бўлса, 2025-йилда бу кўрсаткич 16 339 донагача қисқарди. 2026-йилнинг биринчи ярмида эса атиги 6 219 та автомобил сотилган холос. Талабнинг кескин пасайиши фонида заводда ишлаб чиқариш жараёни бир неча бор вақтинча тўхтатилган эди.

Келажакдаги ворис ва янги режалар

Гарчи Porsche Taycan босқичма-босқич тўхтатилиши кутилаётган бўлса-да, немис автоишлаб чиқарувчиси электр спорт седанлари бозоридан воз кечиш ниятида эмас. Autocar нашрининг ёзишича, келгусида ушбу моделнинг ўрнини бешинчи авлод Porsche Panamera қаторига кирувчи ворис эгаллаши мумкин. Бу худди Macan ва Cayenne моделларида қўлланган стратегияга ўхшаш бўлиб, ички ёнув двигателли ва электр версиялар ташқи кўринишида фарқ қилган ҳолда ягона ном остида бирга яшайди.

Лейпцигдаги завод бундай консолидацияни амалга ошириш учун мукаммал даражада жиҳозланган. Мазкур корхона аллақачон ички ёнув двигатели, гибрид ва электр двигателли автомобилларни йиғишга қодир битта умумий линияда Porsche Panamera ҳамда электр Porsche Macan моделларини ишлаб чиқариб келмоқда. Штутгартдаги Зуффенахаузен заводида эса Porsche Taycan афсонавий Porsche 911 билан бирга чиқарилмоқда. Ишлаб чиқаришни Лейпцигга кўчириш харажатларни оптималлаштириш имконини беради. Шунингдек, кечиктирилган платформа ишланмалари сабабли компания аллақачон 1,8 миллиард евро миқдорида маблағни зарурий равишда ҳисобдан чиқарган.

PorscheTaycanЭлектромобилАвто ЯнгиликларАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаҲукумат электромобиллар савдоси бўйича ЗEV талабларини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 18:29McLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиMcLaren афсонавий F1 дан бери илк механик узатмали спорткарини намойиш этдиБугун, 17:26Ferrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиFerrari SF90 модели келажак суперкарига айлантирилдиБугун, 13:27Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликИккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийликБугун, 12:55Lucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиLucid компанияси 1070 от кучига эга янги Гравитй GT-С электромобилини тақдим этдиБугун, 12:29Кзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиКзингер 21C Спйдер: 1250 от кучига эга очиқ гиперкар тақдим этилдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди