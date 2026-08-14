Porsche Taycan модели 2030-йилгача ишлаб чиқаришдан олиниши мумкин
Porsche компанияси Porsche Taycan электромобилини 2030-йилдан кечиктирмай босқичма-босқич ишлаб чиқаришдан чиқаришни режалаштирмоқда. Қарор электромобилларга бўлган талабнинг пасайиши ва ишлаб чиқариш қувватларини оптималлаштириш зарурати билан боғлиқ бўлиб, режа Porsche ишчилар кенгаши билан келишилган, аммо расмий келишув ҳали тўлиқ расмийлаштирилмаган.
Германиянинг нуфузли Виртсчафтсвоче бизнес журнали тарқатган маълумотларга кўра, Porsche компанияси ўзининг машҳур Porsche Taycan электромобилини 2030-йилдан кечиктирмай босқичма-босқич ишлаб чиқаришдан чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу қарор жаҳон бозорида электромобилларга бўлган талабнинг ўзгариши ҳамда бренднинг ишлаб чиқариш қувватларини оптималлаштириш зарурати билан боғлиқ бўлиб, автомобил ихлосмандлари орасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Нашрнинг ички манбаларга таяниб хабар беришича, компания раҳбарияти аввалига Porsche Taycan ишлаб чиқаришни Штутгартдаги бош завондан Лейпцигдаги корхонага кўчириш вариантини кўриб чиққан эди. Лейпцигдаги заводда қувватлардан фойдаланиш даражаси кутилганидан пастроқ экани бунга сабаб бўлган. Шунингдек, моделни дарҳол ёпиш имконияти ҳам муҳокама қилинган, бироқ якунда бир неча йил давомида босқичма-босқич якунлаш йўли маъқул кўрилган.
Маълум бўлишича, ушбу босқичма-босқич қисқартириш режаси Porsche ишчилар кенгаши билан келишилган, бироқ расмий келишув ҳали тўлиқ расмийлаштирилмаган. Келишувга кўра, Porsche Taycan ишлаб чиқариш якуний муддатгача Штутгартдаги заводда қолиши кутилмоқда. Автомобил бозори ва таҳлилчилар учун бу қарор кутилмаган бурилиш бўлди, чунки бир неча йил аввал компания электромобилларга улкан инвестициялар киритган эди.
Сотувлар пасайиши ва стратегик ўзгаришларixbt.com маълумотига кўра, 2019-йилда соф электр қувватида ишлайдиган илк модел сифатида бозорга чиқарилган Porsche Taycan савдолари сўнгги йилларда кескин тушиб кетган. 2022-йилда компания акцияларини бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) вақтида собиқ раҳбар Оливер Блуме 2030-йилга бориб сотувнинг 80 фоизи электромобиллар ҳиссасига тўғри келишини мақсад қилиб қўйган эди. Бироқ бу кўрсаткич кутилганидек амалга ошмади.
Статистикага кўра, Porsche Taycan етказиб бериш ҳажми 2023-йилда 40 960 дона билан чўққига чиққан бўлса, 2025-йилда бу кўрсаткич 16 339 донагача қисқарди. 2026-йилнинг биринчи ярмида эса атиги 6 219 та автомобил сотилган холос. Талабнинг кескин пасайиши фонида заводда ишлаб чиқариш жараёни бир неча бор вақтинча тўхтатилган эди.
Келажакдаги ворис ва янги режаларГарчи Porsche Taycan босқичма-босқич тўхтатилиши кутилаётган бўлса-да, немис автоишлаб чиқарувчиси электр спорт седанлари бозоридан воз кечиш ниятида эмас. Autocar нашрининг ёзишича, келгусида ушбу моделнинг ўрнини бешинчи авлод Porsche Panamera қаторига кирувчи ворис эгаллаши мумкин. Бу худди Macan ва Cayenne моделларида қўлланган стратегияга ўхшаш бўлиб, ички ёнув двигателли ва электр версиялар ташқи кўринишида фарқ қилган ҳолда ягона ном остида бирга яшайди.
Лейпцигдаги завод бундай консолидацияни амалга ошириш учун мукаммал даражада жиҳозланган. Мазкур корхона аллақачон ички ёнув двигатели, гибрид ва электр двигателли автомобилларни йиғишга қодир битта умумий линияда Porsche Panamera ҳамда электр Porsche Macan моделларини ишлаб чиқариб келмоқда. Штутгартдаги Зуффенахаузен заводида эса Porsche Taycan афсонавий Porsche 911 билан бирга чиқарилмоқда. Ишлаб чиқаришни Лейпцигга кўчириш харажатларни оптималлаштириш имконини беради. Шунингдек, кечиктирилган платформа ишланмалари сабабли компания аллақачон 1,8 миллиард евро миқдорида маблағни зарурий равишда ҳисобдан чиқарган.
…