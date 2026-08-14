Қарздордан 150 миллион сўмлик қарздорлик ундирилди
Мажбурий ижро бюросининг Ғаллаорол туман бўлими иш юритувида бўлган 18 та ижро иши бўйича қарздорликларни ундириш юзасидан амалий ишлар олиб борилди.
Жумладан, мазкур ижро ишлари доирасида қарздорга тегишли нотурар бинони хатлаш жараёни бошланган вақтда, қарздор томонидан ўз мажбуриятларини бартараф этиш чораси кўрилиб, жами 150,8 миллион сўм қарздорлик тўлиқ тўлаб берилди.
Шу тариқа, мол-мулкни хатлаш ва бошқа мажбурий ижро чораларини қўллашга ҳожат қолмасдан, 18 та ижро иши бўйича 150,8 миллион сўм маблағ ундирилиши таъминланди.
Мазкур ҳолат ижро ҳужжатларида белгиланган мажбуриятларни ўз вақтида бажариш, қарздорликни ихтиёрий равишда бартараф этиш ҳамда мажбурий ижро чораларининг олдини олиш муҳимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.
Бюронинг Ғаллаорол туман бўлими томонидан ижро ҳужжатларининг ижросини таъминлаш, қарздорликларни ундириш ва ундирувчиларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш борасидаги ишлар изчил давом эттирилмоқда.
…