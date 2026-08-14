Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?

·24·Спорт
Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?
Қисқача

Рио Нгумоха 2026–2027 йилги мавсумда ривожланишининг янги босқичига чиқиши учун Ливерпул сафида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиши зарур. Ливерпул афсонаси Жон Барнс унинг асосий таркибда барқарор ўрин эгаллаб, босқичма-босқич ривожланиши кераклигини таъкидлади.

Ливерпул жамоасининг ёш иқтидори Рио Нгумоха ўзининг ривожланишида янги босқичга кўтарилиши учун 2026–2027 йилги мавсумда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиши зарур. Англия футболининг порлаб келаётган юлдузларидан бири бўлган 17 ёшли футболчи ўтган мавсумларда қатор тарихий натижаларни қайд этиб, жамоанинг асосий таркибига кириш йўлидаги илк муҳим қадамларни ташлаганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Ливерпул афсонаси Жон Барнс 247Bet нашри билан суҳбатда ёш вингернинг келажаги ҳақида фикр билдирар экан, унинг ўсиш жараёнига босқичма-босқич ёндашиш муҳимлигини таъкидлади. Экспертнинг фикрича, жамоатчилик кўпинча ёш ўйинчилардан дарҳол дунёнинг энг яхши футболчисига айланишини кутиб, уларга ортиқча босим ўтказиб юборади.

Ёш иқтидорнинг клубдаги илк ютуқлари

Челси академиясидан Мерсисайд клубига кўчиб ўтган Рио Нгумоха 2025-йилнинг январ ойида Ливерпул сафида майдонга тушиб, клуб тарихидаги асосий таркибда майдонга тушган энг ёш футболчига айланган эди. Ўшанда унинг ёши атиги 16 ёшу 135 кунни ташкил қилган бўлиб, бош мураббий Арне Слот унинг имкониятларидан босқичма-босқич фойдаланишга ҳаракат қилди.

Шунингдек, август ойида Нюкасл Юнайтед дарвозасига киритилган драматик ғалаба тўпи унга Ливерпул сафида гол урган энг ёш футболчи мақомини келтирди. Шундан сўнг у Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ва Лига кубоги баҳсларида ҳам ўзини кўрсатишга муваффақ бўлди ва Англия миллий жамоасининг янги зеландияга қарши ўртоқлик ўйинида дебют қилди.

Келгуси мавсумдаги асосий вазифалар

Жон Барнснинг таъкидлашича, ҳозирги босқичда Рио Нгумоха учун энг асосийси — жамоада барқарор ўрин эгаллаш ва аста-секинлик билан ривожланишдир. «Биз унинг асосий таркибда мунтазам ўйнашини таъминлашимиз керак, шундан кейингина уни Ливерпул ёки Англия терма жамоасининг етакчи футболчиси сифатида тилга олишимиз мумкин бўлади», — дейди клуб афсонаси.

Нгумоханинг ўйин услуби асосан рақибларга қарши фаол ҳаракат қилиш ва тўп билан олдинга интилишга асосланган. Айрим вақтларда у ортиқча ҳаракатлар қилиб юборишда айбланса-да, Ливерпул мураббийлар штаби унинг ижодий салоҳиятини чеклаб қўймаслик кераклигини яхши тушунади, чунки айнан ана шу хусусият уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб туради.

Рио НгумохаЛиверпулЖон БарнсAPЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Ўзбекистон U-20 терма жамоаси Тошкентда Жанубий Корея билан тўқнашади!Бугун, 17:54Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Ислом Махачев UFC тарихидаги энг катта мақсадини очиқлади: ММАда янги чўққи!Бугун, 17:47Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Бугун, 17:38Тошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларТошкентда 15 та медал: Пойтахтдаги Осиё биринчилигидан қайноқ натижаларБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди