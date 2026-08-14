Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?
Рио Нгумоха 2026–2027 йилги мавсумда ривожланишининг янги босқичига чиқиши учун Ливерпул сафида мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиши зарур. Ливерпул афсонаси Жон Барнс унинг асосий таркибда барқарор ўрин эгаллаб, босқичма-босқич ривожланиши кераклигини таъкидлади.
Ливерпул жамоасининг ёш иқтидори Рио Нгумоха ўзининг ривожланишида янги босқичга кўтарилиши учун 2026–2027 йилги мавсумда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиши зарур. Англия футболининг порлаб келаётган юлдузларидан бири бўлган 17 ёшли футболчи ўтган мавсумларда қатор тарихий натижаларни қайд этиб, жамоанинг асосий таркибига кириш йўлидаги илк муҳим қадамларни ташлаганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Ливерпул афсонаси Жон Барнс 247Bet нашри билан суҳбатда ёш вингернинг келажаги ҳақида фикр билдирар экан, унинг ўсиш жараёнига босқичма-босқич ёндашиш муҳимлигини таъкидлади. Экспертнинг фикрича, жамоатчилик кўпинча ёш ўйинчилардан дарҳол дунёнинг энг яхши футболчисига айланишини кутиб, уларга ортиқча босим ўтказиб юборади.
Ёш иқтидорнинг клубдаги илк ютуқлариЧелси академиясидан Мерсисайд клубига кўчиб ўтган Рио Нгумоха 2025-йилнинг январ ойида Ливерпул сафида майдонга тушиб, клуб тарихидаги асосий таркибда майдонга тушган энг ёш футболчига айланган эди. Ўшанда унинг ёши атиги 16 ёшу 135 кунни ташкил қилган бўлиб, бош мураббий Арне Слот унинг имкониятларидан босқичма-босқич фойдаланишга ҳаракат қилди.
Шунингдек, август ойида Нюкасл Юнайтед дарвозасига киритилган драматик ғалаба тўпи унга Ливерпул сафида гол урган энг ёш футболчи мақомини келтирди. Шундан сўнг у Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ва Лига кубоги баҳсларида ҳам ўзини кўрсатишга муваффақ бўлди ва Англия миллий жамоасининг янги зеландияга қарши ўртоқлик ўйинида дебют қилди.
Келгуси мавсумдаги асосий вазифаларЖон Барнснинг таъкидлашича, ҳозирги босқичда Рио Нгумоха учун энг асосийси — жамоада барқарор ўрин эгаллаш ва аста-секинлик билан ривожланишдир. «Биз унинг асосий таркибда мунтазам ўйнашини таъминлашимиз керак, шундан кейингина уни Ливерпул ёки Англия терма жамоасининг етакчи футболчиси сифатида тилга олишимиз мумкин бўлади», — дейди клуб афсонаси.
Нгумоханинг ўйин услуби асосан рақибларга қарши фаол ҳаракат қилиш ва тўп билан олдинга интилишга асосланган. Айрим вақтларда у ортиқча ҳаракатлар қилиб юборишда айбланса-да, Ливерпул мураббийлар штаби унинг ижодий салоҳиятини чеклаб қўймаслик кераклигини яхши тушунади, чунки айнан ана шу хусусият уни бошқа ҳужумчилардан ажратиб туради.
…