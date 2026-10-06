Евро кескин қулади: Евро долларга нисбатан сўнгги 17 ойдаги энг паст даражага тушди
Халқаро валюта бозорида Европа ягона валютаси кескин босим остида қолди. Нуфузли молиявий нашр Bloomberg тақдим этган маълумотларга кўра, евро курси АҚШ долларига нисбатан 2025 йилнинг май ойидан буён кузатилмаган энг қуйи кўрсаткичгача пасайди.
Дунёнинг етакчи молиячилари ва экспертлари ушбу қулашга Еврозона ичидаги жиддий сиёсий беқарорлик, мамлакатларда кузатилаётган молиявий хатарлар ҳамда океан ортида АҚШ долларининг кучайиб бораётганини асосий сабаб қилиб кўрсатмоқда.
Биржадаги рақамлар: 0,8 фоизлик пасайиш
5 октябрь, душанба кунги эрталабки савдо сессияси натижаларига кўра, бозорда қуйидаги динамика қайд этилди:
Шов-шувли курс: Европа валютаси бирданига 0,8 фоизга арзонлашиб, 1,1161 доллар даражасигача тушиб кетди;
17 ойлик антирекорд: Бу кўрсаткич сўнгги 1,5 йилга яқин давр ичидаги энг минимал нуқта бўлиб, валюта жуфтлигидаги узоқ муддатли барқарорликка путур етказди.
Еврони нималар пастга тортмоқда? Мадрид ва Париж хатарлари
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Европа валютасининг заифлашувига ички сиёсий омиллар катта таъсир ўтказмоқда:
Испаниядаги сиёсий тебранишлар: Расмий Мадриднинг қарорлари инвесторларни хавотирга солмоқда. Мамлакат бош вазири Педро Санчес янги уй-жой қонунчилигига қарши кенг кўламли оммавий норозиликлар фонида 29 ноябрь санасига муддатидан олдин парламент сайловларини тайинлади;
Франция давлат облигацияларининг қулаши: Иттифоқнинг иккинчи йирик иқтисодиёти ҳисобланган Францияда давлат облигациялари қийматининг тушиб кетиши молиявий бозорлардаги хавотирни янада кучайтирди.
Долларнинг ҳужуми: ФЗТ қарори бозорларни ўзгартирмоқда
Евро заифлашувининг яна бир муҳим томони — АҚШ миллий валютасининг барча асосий глобал валюталарга нисбатан фаол мустаҳкамланиши бўлди:
Фоиз ставкалари кутилмаси: Инвесторлар АҚШ Федерал захира тизими (ФЗТ) инфляциянинг қайта кўтарилишини тўхтатиш мақсадида базавий фоиз ставкаларини яна ошириши мумкинлигини тахмин қилмоқда;
Капиталнинг чиқиб кетиши: Юқори ставкалар кутилмаси хорижий сармоядорларни евро активларидан чиқиб, юқори даромад ва хавфсизлик кафолатланган АҚШ долларига ўтишга ундамоқда.
Молия экспертлари яқин истиқболда Европадаги сиёсий сайловлар ва марказий банкларнинг қарорлари евро курсининг кейинги ҳаракатини белгилаб беришини таъкидламоқда.
Изоҳлар 0
…