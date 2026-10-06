Евро кескин қулади: Евро долларга нисбатан сўнгги 17 ойдаги энг паст даражага тушди

·3·Иқтисодиёт
Евро кескин қулади: Евро долларга нисбатан сўнгги 17 ойдаги энг паст даражага тушди

Халқаро валюта бозорида Европа ягона валютаси кескин босим остида қолди. Нуфузли молиявий нашр Bloomberg тақдим этган маълумотларга кўра, евро курси АҚШ долларига нисбатан 2025 йилнинг май ойидан буён кузатилмаган энг қуйи кўрсаткичгача пасайди.

Дунёнинг етакчи молиячилари ва экспертлари ушбу қулашга Еврозона ичидаги жиддий сиёсий беқарорлик, мамлакатларда кузатилаётган молиявий хатарлар ҳамда океан ортида АҚШ долларининг кучайиб бораётганини асосий сабаб қилиб кўрсатмоқда.

Биржадаги рақамлар: 0,8 фоизлик пасайиш

5 октябрь, душанба кунги эрталабки савдо сессияси натижаларига кўра, бозорда қуйидаги динамика қайд этилди:

  • Шов-шувли курс: Европа валютаси бирданига 0,8 фоизга арзонлашиб, 1,1161 доллар даражасигача тушиб кетди;

  • 17 ойлик антирекорд: Бу кўрсаткич сўнгги 1,5 йилга яқин давр ичидаги энг минимал нуқта бўлиб, валюта жуфтлигидаги узоқ муддатли барқарорликка путур етказди.

Еврони нималар пастга тортмоқда? Мадрид ва Париж хатарлари

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Европа валютасининг заифлашувига ички сиёсий омиллар катта таъсир ўтказмоқда:

  • Испаниядаги сиёсий тебранишлар: Расмий Мадриднинг қарорлари инвесторларни хавотирга солмоқда. Мамлакат бош вазири Педро Санчес янги уй-жой қонунчилигига қарши кенг кўламли оммавий норозиликлар фонида 29 ноябрь санасига муддатидан олдин парламент сайловларини тайинлади;

  • Франция давлат облигацияларининг қулаши: Иттифоқнинг иккинчи йирик иқтисодиёти ҳисобланган Францияда давлат облигациялари қийматининг тушиб кетиши молиявий бозорлардаги хавотирни янада кучайтирди.

Долларнинг ҳужуми: ФЗТ қарори бозорларни ўзгартирмоқда

Евро заифлашувининг яна бир муҳим томони — АҚШ миллий валютасининг барча асосий глобал валюталарга нисбатан фаол мустаҳкамланиши бўлди:

  • Фоиз ставкалари кутилмаси: Инвесторлар АҚШ Федерал захира тизими (ФЗТ) инфляциянинг қайта кўтарилишини тўхтатиш мақсадида базавий фоиз ставкаларини яна ошириши мумкинлигини тахмин қилмоқда;

  • Капиталнинг чиқиб кетиши: Юқори ставкалар кутилмаси хорижий сармоядорларни евро активларидан чиқиб, юқори даромад ва хавфсизлик кафолатланган АҚШ долларига ўтишга ундамоқда.

Молия экспертлари яқин истиқболда Европадаги сиёсий сайловлар ва марказий банкларнинг қарорлари евро курсининг кейинги ҳаракатини белгилаб беришини таъкидламоқда.

ЕвроМадридФедерал захира тизимиЕврозона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ Сенати Кевин Варшни Федерал захира тизими раиси этиб тасдиқладиАҚШ Сенати Кевин Варшни Федерал захира тизими раиси этиб тасдиқлади14 май 13:33Bitcoin нархи сўнгги икки ойдаги энг паст даражага тушдиBitcoin нархи сўнгги икки ойдаги энг паст даражага тушди2 июн 12:10Bitcoin бозорида талаб пасайиши узоқ муддатли консолидацияга сабаб бўлиши мумкинBitcoin бозорида талаб пасайиши узоқ муддатли консолидацияга сабаб бўлиши мумкин21 май 18:11Bitcoin волатиллиги 8 ойлик минимумга тушди: Нарх кескин кўтариладимиBitcoin волатиллиги 8 ойлик минимумга тушди: Нарх кескин кўтариладими26 май 08:11Ўзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошдиЎзбекистоннинг олтин-валюта захиралари ҳажми 70 млрд доллардан ошди7 июн 14:546 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди6 октябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча 19:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
15 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
17 сентябрь куни доллар курси кўтарилиши кутилмоқда
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
21 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди