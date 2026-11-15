Энергия таъминоти ва ижтимоий ҳимоя: Қатор янги имтиёзлар ва субсидиялар жорий этилди

2 дақиқа ўқиш1
Энергия таъминоти ва ижтимоий ҳимоя: Қатор янги имтиёзлар ва субсидиялар жорий этилди

Ҳукуматнинг тегишли қарорларига мувофиқ, республика аҳолисини энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш ҳамда ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни қўллаб-қувватлаш борасида қатор муҳим ўзгаришлар жорий этилмоқда. Хусусан, табиий газ етказиб бериш қийин бўлган ҳудудлар учун электр энергияси истеъмоли меъёрлари қайта кўриб чиқилди ва суюлтирилган газ бўйича янги субсидиялар белгиланди.

Электр энергиясининг базавий меъёри оширилди

Мамлакатимизда куз-қиш мавсумини бекаму-кўст ўтказиш ва аҳоли учун қулай шароитлар яратиш мақсадида муҳим қадам қўйилди.

  • 1 ноябрдан бошлаб табиий газ мавжуд бўлмаган ёки етказиб бериш қийин бўлган ҳудудларда иситиш мавсумида электр энергиясининг ойлик базавий меъёри 200 кВт·соатдан 350 кВт·соатга оширилди. Бу ҳақда расмий манбаларда ҳам таъкидлаб ўтилган.

Суюлтирилган газ нархи ва янги компенсация механизмлари

Аҳолини суюлтирилган газ билан таъминлаш тизимида ҳам нархлар сиёсати ва компенсация тўловлари тартиби белгиланди:

  • 15 ноябрдан бошлаб аҳоли учун суюлтирилган газнинг чакана сотиш нархи 1 килограмм учун 5 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, амалдаги харажатлар билан ушбу белгиланган нарх ўртасидаги фарқ тўлиқ давлат бюджетидан субсидия сифатида қопланади.

  • Шу билан бирга, эҳтиёжманд оилаларни моддий қўллаб-қувватлаш мақсадида харид қилинган суюлтирилган газнинг ҳар бир килограмми учун 3 000 сўмдан, ойига 20 килограммгача компенсация тўланади. Бу эса бир ойда оилаларга 60 минг сўмгача ёрдам берилишини англатади.

Энергия таъминоти ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари

Асосий шартлар ва кўрсаткичлар

Электр энергияси меъёри

Газлашмаган ҳудудларда иситиш мавсумида ойига 350 кВт·соатгача оширилди

Суюлтирилган газ нархи

1 кг учун 5 000 сўм (фарқ давлат томонидан субсидияланади)

Компенсация миқдори

Ҳар бир кг учун 3 000 сўм (ойига 20 кг ёки 60 минг сўмгача)

Тўлов механизми ва муддати

Маблағлар ижтимоий картага ўтказилади, қўллаб-қувватлаш 2030 йилгача давом этади

Маблағларни ўтказиш тартиби ва муддатлари

Аҳолига ажратилаётган ушбу компенсация маблағларини манзилли етказиб бериш мақсадида улар бевосита ижтимоий картага ўтказиб берилади. Шунингдек, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган мазкур компенсация тўловлари 2030 йилгача мунтазам равишда тўлаб борилиши кўзда тутилган.

Сизнингча, ҳукумат томонидан жорий этилган ушбу янги меъёрлар ва компенсациялар аҳоли учун қанчалик қулайлик яратади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Иқтисодиёт янгиликлари