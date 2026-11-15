Энергия таъминоти ва ижтимоий ҳимоя: Қатор янги имтиёзлар ва субсидиялар жорий этилди
Ҳукуматнинг тегишли қарорларига мувофиқ, республика аҳолисини энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш ҳамда ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларни қўллаб-қувватлаш борасида қатор муҳим ўзгаришлар жорий этилмоқда. Хусусан, табиий газ етказиб бериш қийин бўлган ҳудудлар учун электр энергияси истеъмоли меъёрлари қайта кўриб чиқилди ва суюлтирилган газ бўйича янги субсидиялар белгиланди.
Электр энергиясининг базавий меъёри оширилди
Мамлакатимизда куз-қиш мавсумини бекаму-кўст ўтказиш ва аҳоли учун қулай шароитлар яратиш мақсадида муҳим қадам қўйилди.
1 ноябрдан бошлаб табиий газ мавжуд бўлмаган ёки етказиб бериш қийин бўлган ҳудудларда иситиш мавсумида электр энергиясининг ойлик базавий меъёри 200 кВт·соатдан 350 кВт·соатга оширилди. Бу ҳақда расмий манбаларда ҳам таъкидлаб ўтилган.
Суюлтирилган газ нархи ва янги компенсация механизмлари
Аҳолини суюлтирилган газ билан таъминлаш тизимида ҳам нархлар сиёсати ва компенсация тўловлари тартиби белгиланди:
15 ноябрдан бошлаб аҳоли учун суюлтирилган газнинг чакана сотиш нархи 1 килограмм учун 5 000 сўм (ҚҚС билан) этиб белгиланди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, амалдаги харажатлар билан ушбу белгиланган нарх ўртасидаги фарқ тўлиқ давлат бюджетидан субсидия сифатида қопланади.
Шу билан бирга, эҳтиёжманд оилаларни моддий қўллаб-қувватлаш мақсадида харид қилинган суюлтирилган газнинг ҳар бир килограмми учун 3 000 сўмдан, ойига 20 килограммгача компенсация тўланади. Бу эса бир ойда оилаларга 60 минг сўмгача ёрдам берилишини англатади.
Энергия таъминоти ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш чоралари
Асосий шартлар ва кўрсаткичлар
Электр энергияси меъёри
Газлашмаган ҳудудларда иситиш мавсумида ойига 350 кВт·соатгача оширилди
Суюлтирилган газ нархи
1 кг учун 5 000 сўм (фарқ давлат томонидан субсидияланади)
Компенсация миқдори
Ҳар бир кг учун 3 000 сўм (ойига 20 кг ёки 60 минг сўмгача)
Тўлов механизми ва муддати
Маблағлар ижтимоий картага ўтказилади, қўллаб-қувватлаш 2030 йилгача давом этади
Маблағларни ўтказиш тартиби ва муддатлари
Аҳолига ажратилаётган ушбу компенсация маблағларини манзилли етказиб бериш мақсадида улар бевосита ижтимоий картага ўтказиб берилади. Шунингдек, аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган мазкур компенсация тўловлари 2030 йилгача мунтазам равишда тўлаб борилиши кўзда тутилган.
Сизнингча, ҳукумат томонидан жорий этилган ушбу янги меъёрлар ва компенсациялар аҳоли учун қанчалик қулайлик яратади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…