Bitcoin нархи сўнгги икки ойдаги энг паст даражага тушди

·41·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи сўнгги икки ойдаги энг паст даражага тушди

Сешанба куни Bitcoin нархи сўнгги икки ойдаги энг паст кўрсаткичга тушиб, криптовалюта бозорининг анъанавий фонд биржаларидан узоқлашиш тенденциясини давом эттирди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Coinbase биржасида Bitcoin (БТК) нархи 70,023 долларгача пасайди, бу 7-апрелдан буён кузатилган энг паст даражадир. Кунлик пасайиш 4 фоиздан ошган бўлса, ҳафталик йўқотишлар 8 фоизни ташкил этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Крипто бозори пасаяётган бир пайтда, АҚШ фонд бозорлари аксинча ўсишни кўрсатмоқда. Душанба куни С&П 500 индекси 7,600 пунктдан ошиб, рекорд даражани янгилади, технологик компанияларга бой Насдақ индекси эса 27,000 пунктдан юқори чўққига чиқди. Битруе Ресеарч Институте тадқиқотлар раҳбари Андри Фаузан Адзиима таҳлилчиларга таяниб, Bitcoin ҳозирда қисқариш босқичидаги ягона йирик актив эканлигини таъкидлади.

Сантимент таҳлилий платформаси мутахассисларининг фикрича, анъанавий акциялар ва крипто ўртасидаги тафовутни трейдерлар эътиборсиз қолдириши қийинлашиб бормоқда. Инвесторлар Bitcoin ва алткоинлар каби муқобил активлардан кўра, акцияларни кўпроқ афзал кўришмоқда. Бу эса капиталнинг крипто бозоридан чиқиб, фонд бозорига оқиб ўтишига сабаб бўлмоқда.

Бироқ, Сантимент ушбу ҳолат абадий давом этмаслигини ва оммавий ахборот воситаларида акцияларнинг устунлиги ҳақидаги гап-сўзлар кўпайиши кўпинча бозорнинг тескари томонга бурилишидан дарак беришини қайд этди. Ҳозирда Bitcoin 69,000 доллар атрофидаги 200 ҳафталик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) қаршилик даражасига яқинлашмоқда.

BitcoinКриптовалютаС&П 500НасдақИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 ойда қанча бензин ишлаб чиқарилди?Бугун, 08:03Ўзбекистонда табиий газ қазиб олиш ҳажми сезиларли даражада камайдиБугун, 07:34Ўзбекистонда тадбиркорлар учун солиқ тўлаш тизими янада осонлаштирилдиБугун, 07:24Bitcoin нархи АҚШ ва Эрон ўртасидаги зиддият фонида 66 000 доллардан пастга тушдиБугун, 07:19АҚШ Ғазначилиги Эроннинг тўртта йирик крипто биржасига санкция киритдиБугун, 07:17Нью-Йорк ва Европа Иттифоқи стаблекоин назоратида ҳамкорлик қиладиБугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
12 май учун доллар курси эълон қилинди
5 май учун доллар курси эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди