Bitcoin нархи сўнгги икки ойдаги энг паст даражага тушди
Сешанба куни Bitcoin нархи сўнгги икки ойдаги энг паст кўрсаткичга тушиб, криптовалюта бозорининг анъанавий фонд биржаларидан узоқлашиш тенденциясини давом эттирди. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Coinbase биржасида Bitcoin (БТК) нархи 70,023 долларгача пасайди, бу 7-апрелдан буён кузатилган энг паст даражадир. Кунлик пасайиш 4 фоиздан ошган бўлса, ҳафталик йўқотишлар 8 фоизни ташкил этди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Крипто бозори пасаяётган бир пайтда, АҚШ фонд бозорлари аксинча ўсишни кўрсатмоқда. Душанба куни С&П 500 индекси 7,600 пунктдан ошиб, рекорд даражани янгилади, технологик компанияларга бой Насдақ индекси эса 27,000 пунктдан юқори чўққига чиқди. Битруе Ресеарч Институте тадқиқотлар раҳбари Андри Фаузан Адзиима таҳлилчиларга таяниб, Bitcoin ҳозирда қисқариш босқичидаги ягона йирик актив эканлигини таъкидлади.
Сантимент таҳлилий платформаси мутахассисларининг фикрича, анъанавий акциялар ва крипто ўртасидаги тафовутни трейдерлар эътиборсиз қолдириши қийинлашиб бормоқда. Инвесторлар Bitcoin ва алткоинлар каби муқобил активлардан кўра, акцияларни кўпроқ афзал кўришмоқда. Бу эса капиталнинг крипто бозоридан чиқиб, фонд бозорига оқиб ўтишига сабаб бўлмоқда.
Бироқ, Сантимент ушбу ҳолат абадий давом этмаслигини ва оммавий ахборот воситаларида акцияларнинг устунлиги ҳақидаги гап-сўзлар кўпайиши кўпинча бозорнинг тескари томонга бурилишидан дарак беришини қайд этди. Ҳозирда Bitcoin 69,000 доллар атрофидаги 200 ҳафталик экспоненциал ҳаракатланувчи ўртача (ЭМА) қаршилик даражасига яқинлашмоқда.
…