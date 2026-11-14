Рубль мустаҳкамланмоқда: Хорижий валюталарнинг янги нархлари эълон қилинди
Россия Марказий банки навбатдаги расмий валюта курсларини эълон қилди. Унга кўра, бугунги кунга келиб асосий хорижий валюталарнинг барчаси рублга нисбатан пасайиш тенденциясини кўрсатди.
Доллар ва евро курсларининг ўзгариши
Регулятор қарорига кўра, АҚШ долларининг расмий курси сезиларли даражада пасайиб, 82,1516 рублни ташкил этди (олдинги кўрсаткичга нисбатан 0,8287 рублга камайган).
Шунингдек, евро ҳам ўз позициясини бой берди. Европадаги ягона валюта 91,0312 рублгача пасайди (бир кунда 1,3000 рублга арзонлашган).
Хитой юанининг янги қиймати
Осиё минтақасидаги асосий савдо ҳамкоримиз ҳисобланган хитой юанининг расмий курси ҳам пасайиш тарафигa ўзгарди. Россия Марказий банки маълумотларига кўра, юань 12,3149 рубль этиб белгиланди (арзонлашиш 0,0860 рублни ташкил этди).
Валюта номи
Янги расмий курс (рублда)
Ўзгариш динамикаси
АҚШ доллари ($)
82,1516
- 0,8287 руб.
Евро (€)
91,0312
- 1,3000 руб.
Хитой юани (¥)
12,3149
- 0,0860 руб.
Ушбу расмий курслар молия бозоридаги жорий ўзгаришларни акс эттириб, келгуси кунлардаги савдо жараёнларига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.
Сизнингча, хорижий валюталарнинг арзонлашиш тенденцияси яқин кунларда ҳам давом этадими ёки рубль яна ўз мавқеини бой берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…