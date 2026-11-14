Рубль мустаҳкамланмоқда: Хорижий валюталарнинг янги нархлари эълон қилинди

1 дақиқа ўқиш46
Рубль мустаҳкамланмоқда: Хорижий валюталарнинг янги нархлари эълон қилинди

Россия Марказий банки навбатдаги расмий валюта курсларини эълон қилди. Унга кўра, бугунги кунга келиб асосий хорижий валюталарнинг барчаси рублга нисбатан пасайиш тенденциясини кўрсатди.

Доллар ва евро курсларининг ўзгариши

Регулятор қарорига кўра, АҚШ долларининг расмий курси сезиларли даражада пасайиб, 82,1516 рублни ташкил этди (олдинги кўрсаткичга нисбатан 0,8287 рублга камайган).

Шунингдек, евро ҳам ўз позициясини бой берди. Европадаги ягона валюта 91,0312 рублгача пасайди (бир кунда 1,3000 рублга арзонлашган).

Хитой юанининг янги қиймати

Осиё минтақасидаги асосий савдо ҳамкоримиз ҳисобланган хитой юанининг расмий курси ҳам пасайиш тарафигa ўзгарди. Россия Марказий банки маълумотларига кўра, юань 12,3149 рубль этиб белгиланди (арзонлашиш 0,0860 рублни ташкил этди).

Валюта номи

Янги расмий курс (рублда)

Ўзгариш динамикаси

АҚШ доллари ($)

82,1516

- 0,8287 руб.

Евро (€)

91,0312

- 1,3000 руб.

Хитой юани (¥)

12,3149

- 0,0860 руб.

Ушбу расмий курслар молия бозоридаги жорий ўзгаришларни акс эттириб, келгуси кунлардаги савдо жараёнларига ҳам ўз таъсирини кўрсатади.

Сизнингча, хорижий валюталарнинг арзонлашиш тенденцияси яқин кунларда ҳам давом этадими ёки рубль яна ўз мавқеини бой берадими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Иқтисодиёт янгиликлари