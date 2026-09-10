Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилди

·1·Ўзбекистон
Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилди

Ўзбекистоннинг халқаро молиявий майдондаги нуфузини ошириш ва хорижий инвестицияларни мамлакат иқтисодиётига тўғридан-тўғри жалб қилиш бўйича энг муҳим институционал қарорлардан бири қабул қилинди. Президент фармонига мувофиқ, Президент Администрацияси Раҳбари Саида Шавкатовна Мирзиёева амалдаги вазифасини сақлаб қолган ҳолда, ўриндошлик асосида Тошкент халқаро молия маркази (TIFC) бошқарувчиси лавозимига тайинланди. Мазкур тузилма мамлакатни минтақанинг марказий сармоя ва молия хабига айлантиришга қаратилган энг улкан иқтисодий лойиҳалардан бири ҳисобланади. Янги тайинлов орқали марказ бошқарувига тўғридан-тўғри давлат раҳбари аппарати даражасидаги юқори сиёсий мақом ва кенг мувофиқлаштирув ваколатлари берилди. Хўш, Саида Мирзиёевага қандай аниқ вазифалар юклатилди, Молия маркази кенгашида у қандай ҳуқуқларга эга бўлади ва халқаро инвесторлар билан алоқалар қандай ташкил этилади? Мақола охирида эса — ушбу тайинлов ортидаги стратегик куч ва Тошкентнинг минтақавий молия марказига айланиш истиқболлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.

Молия маркази бошқарувчиси ва Кенгашнинг Бош котиби: Янги мақом ва асосий вазифалар

Президент фармони билан белгиланган қоидаларга кўра, марказ бошқарувчиси қуйидаги муҳим масъулиятларни ўз зиммасига олади:

  • Кенгашнинг Бош котиби мақоми: Бошқарувчи бир вақтнинг ўзида Тошкент халқаро молия маркази кенгашининг Бош котиби ҳисобланади ва кенгаш фаолиятини бевосита ташкиллаштиради;

  • Фаолиятни тўлиқ мувофиқлаштириш: Марказ иш фаолиятини йўлга қўйиш жараёнини мувофиқлаштириш, энг биринчи навбатдаги стратегик ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва амалиётга киритиш унинг бошчилигида кечади;

  • Давлат ва инвесторлар ўртасидаги кўприк: Ўзбекистон давлат органлари, марказнинг ички тузилмалари, йирик халқаро корпорациялар, молиявий институтлар ҳамда глобал инвесторлар билан тўғридан-тўғри ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ваколати берилган.

«Бошқарувчи марказ фаолиятини йўлга қўйишда давлат органлари, инвесторлар ва хорижий ҳамкорларнинг ягона мақсад сари ҳаракатланишини таъминловчи бош мувофиқлаштирувчи сифатида иш олиб боради», — дея қайд этилмоқда фармон ҳужжатларида.

Раҳбариятни тайинлаш, битимлар тузиш ва халқаро экспертларни жалб қилиш

Фармон билан янги бошқарувчига марказнинг ички сиёсати ва кадрлар таркибини шакллантириш бўйича кенг ҳуқуқлар тақдим этилди:

  • Маъмурият раҳбариятини танлаш: Молия маркази маъмурияти ижрочи директори ҳамда унинг ўринбосарларини лавозимга тайинлаш бевосита бошқарувчи иштирокида амалга оширилади;

  • Молиявий хизматлар назорати: Марказнинг Молиявий хизматлар бошқармаси раҳбарияти бўйича асосий тавсияларни киритиш ҳуқуқига эга бўлади;

  • Шартномалар ва экспертлар гуруҳи: Бошқарувчига йирик халқаро ва ички битимларни имзолаш, ихтисослаштирилган ишчи гуруҳлар тузиш ҳамда жаҳон даражасидаги мустақил экспертлар ва аудиторларни жалб қилиш бўйича тўлиқ ваколатлар берилган.

Тошкентни минтақанинг молиявий марказига айлантириш йўлидаги стратегик қадам

Мазкур тайинлов Ўзбекистоннинг глобал молия бозоридаги амбициялари нақадар жиддий эканини яққол намоён этади. Президент Администрацияси Раҳбари даражасидаги юқори мартабали сиёсатчининг ушбу лойиҳага раҳбар қилиб белгиланиши — марказнинг бюрократик тўсиқларсиз, тезкор ва тўғридан-тўғри давлат раҳбари назорати остида ривожланишини таъминлайди. Тошкент халқаро молия маркази келажакда эркин капитал оқими, инглиз ҳуқуқига асосланган махсус суд тизими ва қулай солиқ шароитларини таклиф этиши кўзда тутилган. Саида Мирзиёева бошчилигида ушбу тузилма халқаро молия марказлари (Дубай, Сингапур ва Остона тажрибаси каби) билан фаол рақобатлаша оладиган, миллиардлаб долларлик сармояларни ўзига тортадиган мустаҳкам майдонга айланиши кутилмоқда.

Сизнингча, Тошкент халқаро молия марказига бундай юқори сиёсий мақомнинг берилиши хорижий йирик инвесторларнинг Ўзбекистонга бўлган ишончини кескин ошира оладими? Марказ яқин йилларда Марказий Осиёнинг бош инвестицион хабига айланиши учун биринчи навбатда қандай шароитлар яратилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва иқтисодиётимиздаги ушбу муҳим стратегик тайинлов таҳлилини яқинларингиз ҳамда бизнес доираларидаги дўстларингизга улашинг!

Тошкент Халқаро Молия МарказиСаида МирзиёеваХоридий ИнвестицияларЎзбекистон ИқтисодиётМолиявий ИнститутиМайдондаги НуфузМайдондаги Инвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқуллади«O‘» ва «G‘» энди бошқача ёзиладими? Сенат алифбо ислоҳотига оид қонунни маъқулладиБугун, 14:591 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаяди1 ноябрдан ППХ, ЙПХ ва маҳалла инспекторларининг ваколатлари кескин кенгаядиБугун, 14:19Талабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиТалабалар учун Тошкентда янги автобус йўналиши ишга тушдиБугун, 14:19Хива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаХива, Бухоро ва Тошкент ўртасида замонавий электропоездлар қатнови йўлга қўйилмоқдаБугун, 14:13Шифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларШифокор ва фармацевтлар диққатига: Тиббиёт ходимлари учун янги қатъий талабларБугун, 14:092027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этилади2027 йилдан 1-синф дарсликлари янги алифбода чоп этиладиБугун, 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди