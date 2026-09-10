Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилди
Ўзбекистоннинг халқаро молиявий майдондаги нуфузини ошириш ва хорижий инвестицияларни мамлакат иқтисодиётига тўғридан-тўғри жалб қилиш бўйича энг муҳим институционал қарорлардан бири қабул қилинди. Президент фармонига мувофиқ, Президент Администрацияси Раҳбари Саида Шавкатовна Мирзиёева амалдаги вазифасини сақлаб қолган ҳолда, ўриндошлик асосида Тошкент халқаро молия маркази (TIFC) бошқарувчиси лавозимига тайинланди. Мазкур тузилма мамлакатни минтақанинг марказий сармоя ва молия хабига айлантиришга қаратилган энг улкан иқтисодий лойиҳалардан бири ҳисобланади. Янги тайинлов орқали марказ бошқарувига тўғридан-тўғри давлат раҳбари аппарати даражасидаги юқори сиёсий мақом ва кенг мувофиқлаштирув ваколатлари берилди. Хўш, Саида Мирзиёевага қандай аниқ вазифалар юклатилди, Молия маркази кенгашида у қандай ҳуқуқларга эга бўлади ва халқаро инвесторлар билан алоқалар қандай ташкил этилади? Мақола охирида эса — ушбу тайинлов ортидаги стратегик куч ва Тошкентнинг минтақавий молия марказига айланиш истиқболлари бўйича барча тафсилотларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Молия маркази бошқарувчиси ва Кенгашнинг Бош котиби: Янги мақом ва асосий вазифалар
Президент фармони билан белгиланган қоидаларга кўра, марказ бошқарувчиси қуйидаги муҳим масъулиятларни ўз зиммасига олади:
Кенгашнинг Бош котиби мақоми: Бошқарувчи бир вақтнинг ўзида Тошкент халқаро молия маркази кенгашининг Бош котиби ҳисобланади ва кенгаш фаолиятини бевосита ташкиллаштиради;
Фаолиятни тўлиқ мувофиқлаштириш: Марказ иш фаолиятини йўлга қўйиш жараёнини мувофиқлаштириш, энг биринчи навбатдаги стратегик ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва амалиётга киритиш унинг бошчилигида кечади;
Давлат ва инвесторлар ўртасидаги кўприк: Ўзбекистон давлат органлари, марказнинг ички тузилмалари, йирик халқаро корпорациялар, молиявий институтлар ҳамда глобал инвесторлар билан тўғридан-тўғри ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ваколати берилган.
«Бошқарувчи марказ фаолиятини йўлга қўйишда давлат органлари, инвесторлар ва хорижий ҳамкорларнинг ягона мақсад сари ҳаракатланишини таъминловчи бош мувофиқлаштирувчи сифатида иш олиб боради», — дея қайд этилмоқда фармон ҳужжатларида.
Раҳбариятни тайинлаш, битимлар тузиш ва халқаро экспертларни жалб қилиш
Фармон билан янги бошқарувчига марказнинг ички сиёсати ва кадрлар таркибини шакллантириш бўйича кенг ҳуқуқлар тақдим этилди:
Маъмурият раҳбариятини танлаш: Молия маркази маъмурияти ижрочи директори ҳамда унинг ўринбосарларини лавозимга тайинлаш бевосита бошқарувчи иштирокида амалга оширилади;
Молиявий хизматлар назорати: Марказнинг Молиявий хизматлар бошқармаси раҳбарияти бўйича асосий тавсияларни киритиш ҳуқуқига эга бўлади;
Шартномалар ва экспертлар гуруҳи: Бошқарувчига йирик халқаро ва ички битимларни имзолаш, ихтисослаштирилган ишчи гуруҳлар тузиш ҳамда жаҳон даражасидаги мустақил экспертлар ва аудиторларни жалб қилиш бўйича тўлиқ ваколатлар берилган.
Тошкентни минтақанинг молиявий марказига айлантириш йўлидаги стратегик қадам
Мазкур тайинлов Ўзбекистоннинг глобал молия бозоридаги амбициялари нақадар жиддий эканини яққол намоён этади. Президент Администрацияси Раҳбари даражасидаги юқори мартабали сиёсатчининг ушбу лойиҳага раҳбар қилиб белгиланиши — марказнинг бюрократик тўсиқларсиз, тезкор ва тўғридан-тўғри давлат раҳбари назорати остида ривожланишини таъминлайди. Тошкент халқаро молия маркази келажакда эркин капитал оқими, инглиз ҳуқуқига асосланган махсус суд тизими ва қулай солиқ шароитларини таклиф этиши кўзда тутилган. Саида Мирзиёева бошчилигида ушбу тузилма халқаро молия марказлари (Дубай, Сингапур ва Остона тажрибаси каби) билан фаол рақобатлаша оладиган, миллиардлаб долларлик сармояларни ўзига тортадиган мустаҳкам майдонга айланиши кутилмоқда.
Сизнингча, Тошкент халқаро молия марказига бундай юқори сиёсий мақомнинг берилиши хорижий йирик инвесторларнинг Ўзбекистонга бўлган ишончини кескин ошира оладими? Марказ яқин йилларда Марказий Осиёнинг бош инвестицион хабига айланиши учун биринчи навбатда қандай шароитлар яратилиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва иқтисодиётимиздаги ушбу муҳим стратегик тайинлов таҳлилини яқинларингиз ҳамда бизнес доираларидаги дўстларингизга улашинг!
…