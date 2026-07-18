Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?

·17·Иқтисодиёт
Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?

Тошкент халқаро молия маркази иштирокчилари учун Ўзбекистонда энг узоқ муддатли солиқ режимларидан бири жорий этилмоқда. Айрим компаниялар ва хорижий мутахассислар 2076 йилгача бир қатор солиқларни тўлашдан озод этилади.

Бироқ бу имконият марказда рўйхатдан ўтган барча субъектларга автоматик равишда берилмайди. Қонунда имтиёзлардан фойдаланиш учун алоҳида талаблар, чекловлар ва муҳим истиснолар ҳам белгиланган.

Янги қонун 25 июлдан кучга киради

Президент томонидан 2026 йил 13 июлда «Тошкент халқаро молия маркази тўғрисида»ги ЎРҚ-1158-сонли Конституциявий қонун имзоланди.

Ҳужжат Қонунчилик палатаси томонидан 1 июлда қабул қилинган, Сенат томонидан эса 9 июлда маъқулланган. Қонун 2026 йил 25 июлдан кучга киради. Унга мувофиқ, Тошкент халқаро молия маркази алоҳида ҳудуд ва махсус ҳуқуқий режимга эга тузилма сифатида фаолият юритади.

Марказда молиявий хизматлар кўрсатиш, инвестицияларни жалб қилиш, капитал бозори операциялари ва профессионал хизматларни ривожлантириш учун алоҳида тартиблар амал қилади.

Кимлар фойда ва ижтимоий солиқ тўламайди?

Қонунга кўра, Тошкент халқаро молия марказининг органлари, улар томонидан ташкил этилган ёки тўлиқ назорат қилинадиган ташкилотлар 2076 йил 1 январгача фойда солиғи ва ижтимоий солиқдан озод этилади.

Шунингдек, белгиланган талабларга жавоб берадиган малакали иштирокчилар молиявий хизматлардан олинган даромадлар бўйича мазкур солиқларни тўламайди.

Марказнинг бошқа иштирокчилари эса унинг ҳудудида кўрсатилган қўшимча хизматлардан олинган даромадлари бўйича фойда ва ижтимоий солиқдан озод қилиниши мумкин. Имтиёзлар фақат марказ қарорларида белгиланадиган шартларга риоя қилинган ҳолда қўлланилади.

Марказ органлари ёки иштирокчиларига тегишли, шунингдек улар фойдаланадиган марказ ҳудудидаги кўчмас мулклар мол-мулк ва ер солиғидан ҳам озод этилади.

Хорижий ходимларга алоҳида енгиллик берилади

Марказ иштирокчиси ёки унинг органида меҳнат шартномаси асосида ишлайдиган хорижий ходимлар марказдаги фаолиятидан оладиган иш ҳақи бўйича жисмоний шахслар даромад солиғини тўламайди.

Ушбу имтиёз 2076 йил 1 январгача амал қилади. Аммо у Ўзбекистоннинг солиқ резидентларига татбиқ этилмайди.

Шу билан бирга, имтиёз фақат марказ иштирокчиси ёки органи томонидан тўланадиган иш ҳақига нисбатан қўлланилади. Ходимнинг бошқа ташкилот ёки манбадан олган даромади солиқдан автоматик равишда озод қилинмайди.

ҚҚС ва божхона тўловларида ҳам имтиёз бор

Тошкент халқаро молия маркази иштирокчилари Конституциявий қонун доирасида кўрсатадиган хизматлари ва амалга оширадиган фаолияти бўйича қўшилган қиймат солиғидан озод этилади.

Марказ органлари, иштирокчилари, ходимлари ва инвестициявий солиқ резидентлари томонидан хориждан олиб кириладиган айрим мол-мулклардан ҳам 2076 йилгача божхона божи ва йиғимлари ундирилмайди.

Бироқ товарлар марказ фаолияти учун зарур бўлиши ва унинг ҳудудида ишлатилиши керак. Агар улар марказ ҳудудидан ташқарида фойдаланилса, сотилса ёки бошқа шахсга берилса, божхона тўловлари умумий тартибда ундирилади.

«Ноль солиқ» режими барчага тегишли эмас

Қонунда йирик халқаро компаниялар учун муҳим истисно белгиланган.

Охирги тўрт молиявий йилнинг камида иккитасида консолидациялашган йиллик даромади 750 миллион евро ёки ундан юқори бўлган кўп миллатли компаниялар гуруҳи аъзолари даромад бўйича солиқ имтиёзларидан фойдалана олмайди.

Бундай компаниялар учун малакали ички минимал солиқ тўлаш талаби амал қилади. Шу сабабли янги режимни барча иштирокчилар учун мутлақ «ноль солиқ» тизими сифатида баҳолаш тўғри эмас.

Имтиёзлар муддатидан олдин қисқартириладими?

Қонунга мувофиқ, белгиланган солиқ имтиёзларининг ҳажми Тошкент халқаро молия маркази кенгашининг розилигисиз камайтирилиши ёки уларни қўллаш доираси чекланиши мумкин эмас.

Имтиёзларнинг самарадорлиги биринчи марта қонун кучга кирганидан кейин ўн йил ичида кўриб чиқилади. Кейинги баҳолашлар эса беш йилдан кўп бўлмаган давр оралиғида ўтказилади.

Янги тартиб Тошкентни минтақадаги йирик молиявий майдонлардан бирига айлантириш учун узоқ муддатли ҳуқуқий ва солиқ асосини яратади. Энди асосий масала — марказга қандай компаниялар келиши ва берилган имкониятлар амалда иқтисодиётга қанчалик таъсир кўрсатишида.

Сизнингча, қарийб 50 йиллик солиқ имтиёзлари Тошкентга йирик халқаро молия компанияларини жалб қила оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ЎзбекистонТошкентТошкент халқаро молия маркази
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилдиЎзбекистонда бонд омборлари учун янги тартиб жорий этилдиБугун, 10:0420 июль учун валюта курслари эълон қилинди20 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:41Қозоғистон буғдой импортига олти ойлик чеклов жорий қилдиҚозоғистон буғдой импортига олти ойлик чеклов жорий қилдиКеча, 16:2320 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда20 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:47Маҳаллаларда «миллионер оилалар» кўпаяди: банкирлар учун янги тизим эълон қилиндиМаҳаллаларда «миллионер оилалар» кўпаяди: банкирлар учун янги тизим эълон қилинди16.07, 19:52Ўзбекистон экспортида Россия пешқадам: беш ойлик савдода кимлар етакчи?Ўзбекистон экспортида Россия пешқадам: беш ойлик савдода кимлар етакчи?16.07, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди