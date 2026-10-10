Шавкат Мирзиёев Британия давлат вазири лорд Анас Сарварни қабул қилди
Ўзбекистон ва Буюк Британия ўртасидаги савдо-иқтисодий ва инвестициявий шериклик мисли кўрилмаган стратегик босқичга чиқмоқда. 9 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизга ташриф буюрган Буюк Британиянинг савдо бўйича давлат вазири, лорд Анас Сарварни қабул қилди.
Учрашув Ўзбекистон – Британия иқтисодий қўмитасининг иккинчи йиғилиши доирасида бўлиб ўтди ва унда икки томонлама савдо-иқтисодий алоқаларни тубдан кенгайтириш, инвестициявий оқимни жадаллаштириш ҳамда йирик инфратузилма ташаббусларини амалга ошириш масалалари диққат марказида бўлди.
Тошкентда «инглиз ҳуқуқи» тамойиллари: Муҳим тарихий қадам
Музокаралар давомида минтақавий молиявий хаб яратиш бўйича энг кутилган баёнотлардан бири янгради:
Халқаро молия маркази: Британия ҳукумати пойтахт Тошкент шаҳрида тўлиқ «инглиз ҳуқуқи» (English Common Law) тамойиллари ва стандартлари асосида фаолият юритадиган Халқаро молия марказини ишга туширишда яқиндан амалий ёрдам кўрсатишга тайёрлигини расман билдирди;
Инвесторлар учун кафолат: Инглиз ҳуқуқининг жорий этилиши глобал институтсионал инвесторлар учун халқаро даражадаги ҳуқуқий ҳимоя, шаффофлик ва юқори суд кафолатини яратади;
Молиявий интеграция: Мазкур марказ Тошкентнинг Марказий Осиёдаги бош инвестицион ва молиявий платформа сифатидаги мавқеини кескин мустаҳкамлайди.
Лондон биржасидаги муваффақият ва жаҳон гигантларининг Ўзбекистондаги фаолияти
Мулоқотда икки томонлама иқтисодий алоқаларнинг реал натижалари алоҳида эътироф этилди:
Лондондаги тарихий IPO: Лондон фонд биржасида (LSE) Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармасининг илк IPOси муваффақиятли ўтказилгани мамлакатимизнинг молиявий нуфузини оширди;
Глобал компаниялар ҳамкорлиги: Мамлакатимизда 260 та қўшма корхона ишламоқда. Банк-молия секторида Британиянинг нуфузли Standard Chartered банки, энергетика ва углеводород тармоғида эса жаҳон гиганти British Petroleum (BP) самарали фаолият олиб бормоқда;
UKEF молиявий дастаги: Британия экспортни молиялаштириш агентлиги (UKEF) иштирокида транспорт, геология, инфратузилма ва яшил энергетика йўналишларида йирик лойиҳаларни жадал илгари суриш келишиб олинди.
Таълим, хавфсизлик ва сайёҳлик: Кўп қиррали алоқалар ривожи
Ҳамкорлик нафақат савдо, балки гуманитар ва стратегик йўналишларни ҳам қамраб олмоқда:
Британия таълим модели: Бугунги кунда Ўзбекистонда учта қўшма олий таълим муассасаси муваффақиятли фаолият юритмоқда, шунингдек, дунёнинг етакчи Кембриж университети билан ҳамкорликда ихтисослаштирилган Президент мактаблари ташкил этилган;
Сайёҳлик ва хавфсизлик: Икки мамлакат ўртасидаги тўғридан-тўғри сиёсий мулоқот, хавфсизлик масалаларидаги мувофиқлашув ҳамда Буюк Британиядан келаётган сайёҳлар оқими муттасил ошиб бормоқда;
Янги «йўл харитаси»: Учрашув якунида барча эришилган келишувларни ўз ичига олган ва устувор соҳалардаги аниқ муддатли лойиҳаларни белгилаб берувчи қўшма «йўл харитаси»ни қабул қилишга келишилди.
Лорд Анас Сарварнинг Тошкентга ташрифи ва қабул қилинган қарорлар Янги Ўзбекистоннинг Буюк Британия каби етакчи давлатлар билан иқтисодий интеграцияси янги, юқори поғонага кўтарилганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…