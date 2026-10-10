Шавкат Мирзиёев Британия давлат вазири лорд Анас Сарварни қабул қилди

·3·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Британия давлат вазири лорд Анас Сарварни қабул қилди

Ўзбекистон ва Буюк Британия ўртасидаги савдо-иқтисодий ва инвестициявий шериклик мисли кўрилмаган стратегик босқичга чиқмоқда. 9 октябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев мамлакатимизга ташриф буюрган Буюк Британиянинг савдо бўйича давлат вазири, лорд Анас Сарварни қабул қилди.

Учрашув Ўзбекистон – Британия иқтисодий қўмитасининг иккинчи йиғилиши доирасида бўлиб ўтди ва унда икки томонлама савдо-иқтисодий алоқаларни тубдан кенгайтириш, инвестициявий оқимни жадаллаштириш ҳамда йирик инфратузилма ташаббусларини амалга ошириш масалалари диққат марказида бўлди.

Тошкентда «инглиз ҳуқуқи» тамойиллари: Муҳим тарихий қадам

Музокаралар давомида минтақавий молиявий хаб яратиш бўйича энг кутилган баёнотлардан бири янгради:

  • Халқаро молия маркази: Британия ҳукумати пойтахт Тошкент шаҳрида тўлиқ «инглиз ҳуқуқи» (English Common Law) тамойиллари ва стандартлари асосида фаолият юритадиган Халқаро молия марказини ишга туширишда яқиндан амалий ёрдам кўрсатишга тайёрлигини расман билдирди;

  • Инвесторлар учун кафолат: Инглиз ҳуқуқининг жорий этилиши глобал институтсионал инвесторлар учун халқаро даражадаги ҳуқуқий ҳимоя, шаффофлик ва юқори суд кафолатини яратади;

  • Молиявий интеграция: Мазкур марказ Тошкентнинг Марказий Осиёдаги бош инвестицион ва молиявий платформа сифатидаги мавқеини кескин мустаҳкамлайди.

Лондон биржасидаги муваффақият ва жаҳон гигантларининг Ўзбекистондаги фаолияти

Мулоқотда икки томонлама иқтисодий алоқаларнинг реал натижалари алоҳида эътироф этилди:

  • Лондондаги тарихий IPO: Лондон фонд биржасида (LSE) Ўзбекистон Миллий инвестиция жамғармасининг илк IPOси муваффақиятли ўтказилгани мамлакатимизнинг молиявий нуфузини оширди;

  • Глобал компаниялар ҳамкорлиги: Мамлакатимизда 260 та қўшма корхона ишламоқда. Банк-молия секторида Британиянинг нуфузли Standard Chartered банки, энергетика ва углеводород тармоғида эса жаҳон гиганти British Petroleum (BP) самарали фаолият олиб бормоқда;

  • UKEF молиявий дастаги: Британия экспортни молиялаштириш агентлиги (UKEF) иштирокида транспорт, геология, инфратузилма ва яшил энергетика йўналишларида йирик лойиҳаларни жадал илгари суриш келишиб олинди.

Таълим, хавфсизлик ва сайёҳлик: Кўп қиррали алоқалар ривожи

Ҳамкорлик нафақат савдо, балки гуманитар ва стратегик йўналишларни ҳам қамраб олмоқда:

  • Британия таълим модели: Бугунги кунда Ўзбекистонда учта қўшма олий таълим муассасаси муваффақиятли фаолият юритмоқда, шунингдек, дунёнинг етакчи Кембриж университети билан ҳамкорликда ихтисослаштирилган Президент мактаблари ташкил этилган;

  • Сайёҳлик ва хавфсизлик: Икки мамлакат ўртасидаги тўғридан-тўғри сиёсий мулоқот, хавфсизлик масалаларидаги мувофиқлашув ҳамда Буюк Британиядан келаётган сайёҳлар оқими муттасил ошиб бормоқда;

  • Янги «йўл харитаси»: Учрашув якунида барча эришилган келишувларни ўз ичига олган ва устувор соҳалардаги аниқ муддатли лойиҳаларни белгилаб берувчи қўшма «йўл харитаси»ни қабул қилишга келишилди.

Лорд Анас Сарварнинг Тошкентга ташрифи ва қабул қилинган қарорлар Янги Ўзбекистоннинг Буюк Британия каби етакчи давлатлар билан иқтисодий интеграцияси янги, юқори поғонага кўтарилганини кўрсатмоқда.

Шавкат МирзиёевАнас СарварТошкент халқаро молия марказиЎзбекистон-Британия иқтисодий қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Молиявий гигант: Саида Мирзиёева «BlackRock» раҳбарияти билан музокара ўтказди...Молиявий гигант: Саида Мирзиёева «BlackRock» раҳбарияти билан музокара ўтказди...25 сентябр 07:03Президент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилдиПрезидент Администрацияси Раҳбари Саида Мирзиёевага стратегик янги ваколат берилди10 сентябр 15:07Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?Тошкент молия марказига қарийб 50 йиллик имтиёз: кимлар фойдаланади?18 июл 19:17Тошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режаТошкентда янги молия маркази: 25 млрд долларлик режа13 июл 14:08Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)Шавкат Мирзиёев амалий ташриф билан Туркманистонга келди (фото)8 октябр 07:57Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)12 сентябр 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари